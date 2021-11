La denuncia de Roberto, el ganadero gallego que advierte sobre el drama del campo en España

Desde que las borrascas provocaron grandes pérdidas en sus cosechas a principios de 2020, el agricultor valenciano Juanvi Palleter se ha dedicado a difundir las miserias con las que tiene que lidiar el sector primario. No solo a través de su voz, de sus vídeos, sino también dando espacio a la gente del campo de toda España y esta vez su protesta se ha ido hasta Galicia de la mano de Roberto, un ganadero desesperado por la bajada del precio de la leche.

Roberto lanza una advertencia clara que no solo afectará a los productores, sino a los consumidores: si el campo sigue sin ser rentable no quedará nadie para trabajarlo y no habrá alimentos que lleguen a la población. El ganadero de Lugo explica que "llevamos muchísimos años luchando para tener un precio más digno para nuestra leche, cosa que nos está costando la vida" y recuerda que, mientras los costes de producción se han incrementado hasta los 40 céntimos por litro, ellos solamente reciben a cambio 32 céntimos.

Aunque el margen ya era mínimo, la subida de la electricidad, de los combustibles y del alimento de los animales —además de las nuevas normativas de bienestar animal y gestión de purines, así como los ataques de lobo y jabalí—, ha provocado que sea 8 céntimos más caro obtener la leche de lo que se la están pagando a los ganaderos, según la denuncia del propio Roberto, al que se le ve realmente cabreado en su vídeo.

"Los pueblos se están quedando vacíos. No hay quien quiera trabajar la tierra. No hay quien quiera cuidar a los animales", ha analizado el ganadero, preguntándose "¿qué vamos a comer después? ¿De qué vamos a vivir?". Roberto recuerda que "cuando yo empecé, hace más de 30 años, éramos 35.000 explotaciones en Galicia y ahora quedamos poco más de 6.000" y cree que el descenso se debe a "muchos años de políticas que nos llevan a la ruina total en este sector":

El vídeo de Roberto va camino del millón de reproducciones, pero el ganadero no es de los que se quedan en las palabras. La asociación a la que pertenece, Agromuralla, es una de las organizadoras de las tractoradas con las que reclaman un precio justo para la leche. Este mismo jueves, sin ir más lejos, han programado una a las 12:00 horas delante del edificio de la Xunta de Galicia en la ciudad de Lugo. De vuelta a Twitter, sus palabras han provocado una oleada de reacciones y decenas de indignados comentarios como estos:

Entre los comentarios también se han acumulado valoraciones de animalistas y personas veganas que, lejos de apoyar la demandas del sector, han aprovechado para criticarlo.

