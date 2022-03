La loca teoría en Twitter que culpa al "gafe" Pedro Sánchez de todo: "La maldición del Sanchismo"

Los últimos tiempos están siendo difíciles para todos. En un contexto pandémico y de crisis económica, la guerra de Rusia y Ucrania ha acrecentado -y de qué manera- el nivel de preocupaciones y problemas que afronta la sociedad mundial, en general, y la española en particular. Este nuevo panorama ha dado lugar a lo que muchos empiezan a calificar como las horas más negras para Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, muchos han encontrado un culpable inesperado, sobre todo por las razones que arguyen. Desde hace unos días, en Twitter circula la teoría de que el culpable de todas las desgracias, patrias o foráneas, es el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Es más, las redes no han tardado en señalarlo como "gafe". Esta demencial teoría significaría que, involuntariamente y por destino inexorable, todo en lo que se vea involucrado saldrá mal sin que sea posible evitarlo.

A ver, una idea muy loca que se me está ocurriendo...@sanchezcastejon no será gafe? — Lady Pandereta (@LadyPandereta) February 24, 2022

Muchos se han acordado también del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que gobernó durante una terrible crisis económica y también fue tildado de gafe, para apuntillar que Sánchez es aún más gafe. "Una pandemia, inundaciones, terremotos, crisis económica, inflación, la luz, Filomena, un volcán y ahora una guerra en Europa en solo dos años" es el bagaje de mal fario que tiene Pedro Sánchez y que alimenta estas explicaciones esotéricas.

Si no fuera tan megalómano @sanchezcastejon estaría ya cogiendo su Peugeot de vuelta a su casa... Una pandemis, inundaciones, terremotos, crisis económica, inflación, la luz Filomena, un volcán y ahora una guerra en Europa en solo 2 años. Y decíamos que Zapatero era gafe — María Igartua 💓🖤🧡💚🇪🇸 (@migartua) February 24, 2022

A ver si el gafe es @sanchezcastejon, en 3 años de mandato, llevamos 2 años de pandemia, una filomena y una guerra. 🤦‍♂️ https://t.co/XqcjZzptuT — Fernando (@feranav) February 24, 2022

Pedro Sánchez ha tenido que gestionar una Pandemia, un volcán y ahora una guerra....sospechoso... no será gafe.... pic.twitter.com/WrNg1H7l3h — Nadia de Ruiz (@nadiaderuiz) February 24, 2022

No digo que @sanchezcastejon sea gafe, pero igual debe darle una vuelta a la posibilidad: Pandemia, filomena, volcán en erupción, guerra...todo desde que es Presidente. — María Pan-Montojo (@MariaMontojo) February 24, 2022

"La maldición del Sanchismo" es también otra curiosa profecía a la que se adhieren usuarios de Twitter nostálgicos de la dictadura franquista. Según ellos, lo sucedido es una especie de castigo de Dios al presidente de España por la exhumación de Francisco Franco el 24 de octubre de 2019. Como aquellos pasajes del Antiguo Testamento en que Dios manda hambrunas, muertes, sequías y varios castigos más al pueblo de Egipto para ayudar a Moisés. Este sector de la ultraderecha, además, ha compartido en los mismos tuits donde habla de la "maldición del Sanchismo" mensajes nostálgicos del dictador que, automáticamente, los desacreditan en cualquier sociedad democrática: "Ya no está franco que nos salvó de la segunda guerra mundial".

Pedro Sánchez es un auténtico GAFE, desde que es presidente del gobierno desde 1 de junio de 2018 hasta hoy 24/0222 no hay ni una noticia positiva ni dentro ni fuera de España, la maldición del Sanchismo, profanar a los muertos tiene sus consecuencias — Pedro Jose (@pjhm1969) February 24, 2022

Ucrania, OTAN, Rusia, Tercera Guerra Mundial, Putin, China, Israel:

Ya no esta franco que nos salvo de la segunda guerra mundial.

Yo no se si Pedro Sanchez es bueno o malo, pero que es un gafe lo tengo, la Tercera Guerra Mundial ya esta aqui,solo le falta Invasion Extraterrestre — El gobierno de orwell (@malagaboqueron1) February 24, 2022

Por favor, que vuelva Franco al Valle...



Es broma, pero desde que gobierna @sanchezcastejon , no salimos de una para meternos en otra.

Parece gafe el tío... https://t.co/3U5PUlJYgh — Lizzy🔻🔺♥️🇪🇸🇪🇺♻️ (@Lizzymd66) February 28, 2022

Algunos, estirando el chicle, acusan a Sánchez hasta del 2-8 que encajó el Barcelona frentre al Bayern de Munich en los cuartos de final de la Champions League 2019/2020. Como ven, hay "gafes" para todos los gustos: algunos hasta se compadecen de él. Al final, la mayoría de estos mensajes -los que pueden resultar más divertidos por exagerados o irónicos- se quedan en la broma. No hay que olvidar que Twitter, como dice el escritor Antonio Martínez Ron del propio Sánchez (a quien compara con un "Player one"), es también una simulación que no conviente tomarse desmasiado en serio.

A ver, que os lo tomáis a coña pero llevo tiempo diciéndolo. Fue llegar Pedro Sánchez al poder y aparecer el covid, el 2-8 del barça, Filomena, el volcán de la Palma, otras cosas más y ahora Rusia. Que este tío es el mayor gafe de la historia de nuestro país ni se discute ¿No? — Atomic Silver (@Atomic1961) February 24, 2022

La culpa de todo es de Pedro Sánchez que es un gafe.

Nos salvará Ayuso y su Libertad — Peggy la cerdi (@Marisaromansanv) February 24, 2022

La desgracias del mundo se solucionan pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Fue llegar el y se jodio todo, es gafe, pero gafe de proporciones bíblicas. — I ♥ 🇪🇸 Antonio Berbel 🇬🇧 (@AntonioBerbel3) February 28, 2022

Vivimos en una simulación y Pedro Sánchez es el "Player one". Ya se pasó las pantallas de Crisis en el partido / Repetición de elecciones/ Pandemia global / Erupción catastrófica y acaba de empezar a jugar en la "Tercera Guerra Mundial". Deseadle suerte. 👍🏻 — Antonio Martínez Ron (@aberron) February 24, 2022

Con Pedro Sánchez solo te queda:

opción 1-le das un abrazo y le consuelas porque ha cubierto el cupo de mega tragedias a tragar por un presidente

Opción 2-le mandas al espacio en viaje vacacional con el chalao este millonario ante el convencimiento de que tiene que ser él el gafe https://t.co/zPYcRDUh2J — Beatriz Egido (@be_trix) February 25, 2022

Sigue los temas que te interesan