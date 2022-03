Palos a Juan Magán por su confesión sobre Putin: "Le abrazaría fuerte y le diría que le amo"

Que Juan Magán haya compartido una polémica reflexión sobre Vladimir Putin en sus redes sociales no viene sino a reafirmar lo que llevamos días anticipando desde La Jungla: no es necesario que todos opinemos de todo, fundamentalmente si no tenemos las nociones suficientes, pues se nos puede volver en contra. El estallido de la invasión de Rusia a Ucrania, cuya última hora nos lleva al ataque ruso de la torre de televisión de Kiev, ha traído consigo una saturación de comentarios de todo tipo sobre el conflicto.

Uno de los que más revuelo ha causado en las últimas horas lo ha escrito el cantante Juan Magán en las stories de su cuenta de Instagram. Si en una primera publicación compartió la bandera de Ucrania para mostrar su apoyo, con pesar por lo que está ocurriendo en el país eslavo, acto seguido formuló una reflexión que no ha dejado a nadie indiferente: "Yo abrazaría fuerte a Putin y le diría 'te amo' al oído", arrancaba su texto.

"Seguramente no entendería nada y le iría contando, entre risas, a su círculo de amigos que un imbécil le dijo 'te amo' en lugar de aprovechar la cercanía para agredirlo", siguió relatando Magán, para continuar afirmando que "estoy convencido de que sería un paso para que, tarde o temprano, el odio sea reemplazado por amor, quizás es de eso de lo que carecen las personas que hacen la guerra", antes de finalizar con un nuevo respaldo a Ucrania y a los rusos que "rechazan combatir":

juan magán q coño dices? pic.twitter.com/mV8AbHJC15 — perra xanxe (@perraxanxe) February 28, 2022

"Tampoco puedo ponerme en el papel de los que sí lo hacen y juzgarlos porque muchos, quizás, es por miedo a represalias. Ánimo, humanidad. Es tiempo de cambiar", sentenciaba el también productor, nacido en Badalona y con orígenes dominicanos. Sus palabras, como hemos visto, no han tardado en saltar a Twitter y el escarnio no se ha hecho esperar. Magán se ha situado en el centro de las cŕiticas y las mofas, llegando por ello a ser trending topic en nuestro país. Estos son algunos de los comentarios que ha recibido:

Yo abrazaría fuerte a Putin, acercaría mis labios a su oreja y susurraría: «que dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces». Retirada de tropas inminente y Juan Magán premio Nobel de La Paz — hugo (ง'̀-'́)ง (@hugofdezporcuna) March 1, 2022

No recordaba así la letra de Ella no sigue modas de Juan Magan pic.twitter.com/YEseX1Zpmp — calba (@alba165sm) March 1, 2022

Juan Magan: “este porro no sube”



5 minutos después: pic.twitter.com/eAjieBZeQK — jjjandro (@alejandrolleo) March 1, 2022

Juan magán viendo a Putin pic.twitter.com/RXALSpHnWh — 🌱Ángel🌱 (@_angelcobos_) March 1, 2022

velitas para que juan magan se encuentre a putin y le susurre te amo al oido — natxxx (@naattttx) March 1, 2022

Juan Magan abrazando fuerte a Putin y susurrándole al oído: "Si juegas conmigo que sea en mi cama yo seré tu diablito hasta por la mañana tú me tienes ganas yo te tengo ganas mi angelito sin alas, échame a volar' https://t.co/s0UyfjDsVs — Not Found (@_iMperfectB) March 1, 2022

*Juan Magan le promete amor a Putin en una story*



Yo al enterarme: pic.twitter.com/9vpQGPGWTf — 🦔Lisbeth🦔 (@LisbethOrzana) March 1, 2022

A Juan Magan le ha hackeado la cuenta Paz Padilla, cero dudas. pic.twitter.com/tPLSPbiocQ — Have EEEEEE (Taylor's Version) (@ItsmeJaviV) March 1, 2022

sigo intentando asimilar la historia d juan magan literalmente diciendo q lo q le hace falta a putin es q el le susurre un te amo en el oido........ — elena (@elenxlozano) March 1, 2022

Gente discutiendo en Twitter sobre si a Putin lo apoya la extrema derecha o si es comunista.



Juan Magan: Wait for it. https://t.co/Vdru64xR9o — Marina Lobo (@marinaLobL) March 1, 2022

juan magan es tu amiga la q dice q ella puede cambiarle pic.twitter.com/8XYHYnAi6X — 𝐩𝐚𝐮𝐥𝐚 ♌︎ (@paauulaa_cn) March 1, 2022

Juan Magán apoya su barbilla en el hombro de Vladimir y de sus labios sale un cálido susurro:

“Princesa de mis sueños, te ves tan mona. Dime quién te hizo daño pa' que estés tan sola. Quién quiso utilizarte y robarte toda. Corazón inocente, retoma la hora. ELECTROLATINO.” https://t.co/dHpauGHQfR — 🌙 Laika (@VirginiaWolfie_) February 28, 2022

Putin cuando le diga Juan Magan tq al oído pic.twitter.com/l0gvxnzi9U — Alvaro Gomez 🇪🇸 (@Alvaroga_99) March 1, 2022

Lo conseguiste Juan Magan, lo conseguiste pic.twitter.com/aDuCc55Lbk — Adrián Galindo (@galiindo13) March 1, 2022

A juzgar por lo que le han dicho los tuiteros, parece que ya es demasiado tarde para el buenismo de Magán.

