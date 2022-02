Tremendo zasca de Girauta a Monedero por atacar a la UE: "Cuéntanos qué tiene Podemos..."

La decisión de la Unión Europea, impulsada por la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, de prohibir los medios de comunicación públicos rusos Sputnik y Russia Today por el peligro de difundir propaganda a favor de Vladimir Putin ha sido recibida por reacciones contrapuestas. A los defensores de esta medida han aparecido sus opuestos: quienes lo consideran un perjuicio a la libertad de expresión.

Entre los segundos se ha destacado en Twitter el exmiembro de Unidas Podemos Juan Carlos Monedero, para quien esta sanción es propia de dictaduras. No obstante, en su caso Monedero lo argumenta a través de una comparación con los medios españoles: "¡Todos los medios están sesgados! ¿O es que Antena 3 no miente constantemente? ¿O es que Telecinco no ha informado buscando una guerra donde la interesaba?" Y acaba con una predicción: "Lo que censuras fuera lo terminarás haciendo en casa".

El profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid ha recibido numerosas críticas por lo que, según han entendido muchos, ha sido una declaración que lo sitúa en el bando equivocado. Entre los más críticos ha estado el exmiembro de Ciudadanos y ahora columnista de ABC Juan Carlos Girauta, quien no ha dudado en señalar una supuesta relación entre Unidas Podemos y el medio Russia Today.

Hombre, Monedero invocando principios de la democracia liberal.



Por primera vez.



Para criticar el cierre de canales estatales rusos.



Anda, cuéntanos qué tiene Podemos con RT. https://t.co/wf5FJIw3ak — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) February 27, 2022

Parte de Twitter ha aplaudido la contestación de Girauta, mientras otros han querido recordarle a Monedero comparecencias de su excompañero de partido Pablo Iglesias: "No te vi tan preocupado cuando Iglesias pedía que le dieran los informativos de tve para manipular a su gusto".

Hola Juan Carlos.

Sé que tu última frase es una pregunta retórica y conoces la respuesta.

Pero para los que tengan dudas, les invito a echar un vistazo a la lista de 66 cuentas a las que siguen estos sujetos de @ActualidadRThttps://t.co/Ntehy3uPF2 — ᴀʟʙᴇʀᴛᴏ ꜱᴀʟɪɴᴀꜱ (@albsalinas86) February 27, 2022

No te vi tan preocupado cuando Iglesias pedía que le dieran los informativos de tve para manipular a su gusto. pic.twitter.com/b6iBBcxxNw https://t.co/nzb0SVlGIP — Rodrigo Mesa 🇪🇸🇺🇦 (@rodmesag) February 27, 2022

Qué malo es Vox apoyando al ultraderechista Putin y a sus medios.https://t.co/PI6nIYvHY5 — Autoridado (@EraKoffing) February 27, 2022

La diferencia entre sesgo y propaganda es tan grande como la diferencia entre ser fiscalmente honesto o hacer facturas falsas y tratar de tributar a través de empresas fantasma. pic.twitter.com/LKvGzP0goA — Doctor Grijander (@DoctorGrijande2) February 28, 2022

Si te proteges de las mentiras cerrando medios, hay que cerrar prácticamente todos los canales de la televisión en España. Y hay que cerrar el acceso a la FOX. Y a todos los que dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak, y....No es el camino. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) February 27, 2022

