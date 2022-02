Lluvia de zascas a Toni Cantó tras poner un tuit sobre Putin: "Inculto, si es que no se entera"

Lluvia de zascas a Toni Cantó tras poner un tuit sobre Putin: "Inculto, este señor no se entera"

Toni Cantó no deja a nadie indiferente. Esta vez ha saltado al foco mediático tras acudir a la manifestación que se celebró el pasado domingo en la Plaza de Colón para protestar contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia. No fue el único político que hizo acto de presencia junto a las 40.000 personas que allí estaban, ya que se pudo ver a otros como Begoña Villacís. Sin embargo, sí ha sido el más polémico de todos. El motivo: un tuit llamando comunista a Vladimir Putin.

El mensaje es escueto y contundente, escalonado para provocar un impacto creciente: "Ya en Colón. Por Ucrania. Contra el comunismo." No fue lo único que dijo de Putin, a quien también llamó "asesino". Sin embargo, sí que ha sido el tuit de la discordia, ya que las redes -incluidas personalidades como los periodistas Isaías Lafuente, Gorka Landaburu, Javier Gallego o la actriz Anabel Alonso- han lanzado un aluvión de mensajes en su contra: "Hace mucho que no vas a Rusia ¿no?" o "tres partidos y no sabe nada de política exterior".

Ya en Colón.



Por Ucrania.



Contra el comunismo. pic.twitter.com/1MkwbJPuIY — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 27, 2022

Podemos entender que su aislamiento político, le haya quitado el protagonismo que siempre a buscado. Pero no manipule, buscando solamente llamar la atención. https://t.co/uz0X0yJgdf — Gorka Landaburu (@G_landaburu) February 27, 2022

Cuando eres un inculto pasan estas cosas. https://t.co/gG2rQtDjEr — Juanjo Sánchez Soriano 📷 🌻 🔻 (@juanjo_soriano) February 27, 2022

Toni Cantó dirige la Oficina del Español Más Tonto de España. 75.000 euros nos cuesta a los madrileños. https://t.co/bdkIFQbySA — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) February 27, 2022

A Rusia hace mucho que no vas ¿no? https://t.co/lp1lPgnexJ — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) February 27, 2022

Este hombre es imbécil. https://t.co/VeO4ZBTZMh — Pelícano manchú 🏴‍☠️ 🇪🇦 (@Mortimer_Fu) February 27, 2022

Contra el comunismo, dice.

Si es que no se entera... https://t.co/H1hl3ZFgWl — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) February 27, 2022

No es solo que Toni Cantó sea un ignorante. Es que es un abyecto personaje que se vale de la mentira (“Putin es comunista) para sostener su cruzada contra la democracia, la verdad y la pluralidad. https://t.co/U9slKBqv6Y — Antón Gómez-Reino🔻 (@AntonGomezReino) February 27, 2022

Los cargos públicos no deberían aprobar un examen de cultura general siquiera nivel ESO? https://t.co/4vpl79Bl6F — Rosa María Artal (@rosamariaartal) February 27, 2022

Este señor no se entera. Habla de comunismo sin saber qué es y quién es Putin. Habla de comunismo cuando los mismo rusos hablan de regimen del dictator como de un gobierno fascista, neonazi. https://t.co/nYcrnB672R — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) February 27, 2022

Más allá de los tuits más polémicos, lo cierto es que Cantó hizo un auténtico seguimiento de las principales protestas y pancartas que fueron esgrimidas por la ciudadanía. A través de su cuenta de Twitter retransmitió desde su llegada a Colón atravesando Cibeles hasta los últimos momentos de la manifestación.

De camino a Cibeles. pic.twitter.com/7iZohSlNZb — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 27, 2022

