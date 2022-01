Los mejores 'memes' tras las palabras de Yolanda Díaz en la SER: "Hacemos cosas chulísimas"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha convertido en el blanco de las mofas de Twitter tras su paso por el programa Buenismo bien de Cadena SER. El espacio que conducen Henar Álvarez, Quique Peinado y Manuel Burque ha logrado acercar su figura a la audiencia, prestándose a hablar de todo con una única condición: que no la obligasen a bailar, algo que sí había hecho con Mónica García y se convirtió en carnaza para sus críticos.

Díaz hizo de nuevo un alarde de cercanía y dejó varios titulares totalmente dispares. Confirmó su respaldo a sus paisanas Tanxugueiras para convertirse en candidatas a Eurovisión, confesó que tenía un cuadro con pechos femeninos de un amigo artista expuesto en su salón, que había llevado varios rosarios de gente cercana para que el Papa los bendijese e incluso presumió de que, en materia laboral, "somos un referente en Europa y en el mundo".

En este sentido, hablando del consenso con los agentes sociales para la modificación de la reforma laboral que ha comandado, ha reconocido que no termina de creérselo y que el logro no se ha vendido lo suficientemente bien: "Creo que este Gobierno hace cosas chulísimas y no somos capaces de comunicarlas. Por una parte, porque le tenemos que poner alma a las cosas", ha asegurado la vicepresidenta.

"Cosas chulísimas"

Precisamente, ha sido ese el fragmento que la oposición ha seleccionado para difundirlo en Twitter y mofarse abiertamente de que Díaz haya empleado el adjetivo "chulísimas", obviando que el tono y el registro empleado en Buenismo entre periodistas y entrevistados es habitualmente informal, y también pasando por alto el resto de la charla. De hecho, así cargaba la diputada popular Ana Beltrán contra la ministra:

Cosas “chulísimas” como convertir España en líder de paro europeo, atacar a nuestro sector ganadero, no hacer nada ante la brutal subida del precio de la luz, o meter a Bildu en la dirección del Estado.

Basta ya de mentiras. pic.twitter.com/eW5saLx5jU — Ana Beltrán (@abeltran_ana) January 12, 2022

A pesar de que Díaz aseguró en la SER que tenía "muy buen relación con Pablo Casado y con Teodoro", explicando de nuevo que con García Egea "me llevo superbien" y que iban al gimnasio, el secretario general del Partido Popular también se sumaba a las burlas, esta vez en comparecencia oficial, citando esas "cosas chulísimas":

"Quiero preguntarle a la ministra de Trabajo si dentro de las cosas chulísimas que hacen se incluyen esos homenajes a etarras en el País Vasco, que mañana la luz vuelva a estar por encima de 200€/MWh y una inflación del 6'7%".



👉 @TeoGarciaEgea pic.twitter.com/Im8f6FaSW0 — Partido Popular (@populares) January 12, 2022

En el resto del universo tuitero, sobre todo entre los críticos con la vicepresidenta, no se han quedado atrás y han proliferado los memes y los chistes. Estos son algunos de los más aplaudidos:

Pero Yoli!! Qué cola más chulísima!!!!👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/h0SrPV78vd — Máxima X Meridia (@MaximaMeridia_C) January 12, 2022

Chulísima la Yoli❤❤ pic.twitter.com/8zF787RHQX — 3 Más Ciento (@tresmasciento) January 11, 2022

Los masters de la Yoli son falsos, pero a que son chulísimos? pic.twitter.com/Ik16zWG77v — Brooklyn 💞 (@libertadmixe) January 12, 2022

No te escribe porque está haciendo cosas chulísimas. — Prúsica (@prusicca) January 11, 2022

Hola soy la Matria y el paro en España es chulísimo.

Fdo: la Yoli. pic.twitter.com/mgrw7GYxuA — DBA (@Vadodecaza1) January 12, 2022

Yoli sigue haciendo cosas chulísimas: hoy Eurovisión pic.twitter.com/sCuVdwGycW — borealis (@aurorab933) January 12, 2022

Yo cambiaría el ministerio de Garzón por el Ministerio de Cosas Chulísimas. — Nogaret (@nogaret) January 12, 2022

Hacemos cosas chulísimas. Las importantes, si eso, mañana.



Gobierno de España. pic.twitter.com/RatVnTYNYj — ✠ 𝕷𝖆 𝕮𝖔𝖓𝖉𝖊𝖘𝖆 𝕽𝖔𝖏𝖆 ✠ (@condesa_roja) January 12, 2022

Cuando estás agotada de hacer cosas chulísimas y no ser capaz de comunicarlas… pic.twitter.com/QR6Kqp8PnX — Red Head , La Envidiosa 🇨🇦 (@Rredhaired) January 11, 2022

Espero que hoy hayáis hecho muchas cosas chulísimas. pic.twitter.com/3axPxokvp7 — Pucho 🇨🇺 (@puchovic) January 11, 2022

3 másteres falsos y 10 años en aprobar la carrera de Derecho: cosas chulísimas que hace Yolanda Díaz pero que no puede comunicar. — Mar Díaz (@MarDGamero) January 12, 2022

HAY QUE HACER 5 COSAS CHULÍSIMAS AL DÍA pic.twitter.com/CyA6366iep — Ro ن (@AhoraRo) January 12, 2022

En el Ministerio hacemos cosas chulísimas. pic.twitter.com/FHTudXLPGW — kiowa 🏹 💚 (@wilbpack) January 11, 2022

Que me aspen si no nos están preparando para un nuevo Impuesto Sobre Cosas Chulísimas. — URRUTlA (@nacho_u) January 12, 2022

Largas colas para adquirir cosas chulísimas en las oficinas del SEPE. #YoliComunica — ◾MíA◾ (@MiayCia) January 12, 2022

Ministerio de asuntos cuquis, cosas chulísimas, unicornios y purpurina 🙄 — Beitaaaa (@__BitterCandy__) January 12, 2022

Yolanda Díaz presenta su nuevo partido. Se llamará:

CC CHCH (Cosas Chulísimas) pic.twitter.com/jpeLsFXX7n — mescojono 🇪🇸 (@mescojono) January 12, 2022

“HAGO COSAS CHULÍSIMAS Y NO SÉ COMUNICARLAS” pic.twitter.com/T2ajjQdY81 — Red Head , La Envidiosa 🇨🇦 (@Rredhaired) January 11, 2022

Holiiiii ya estoy aquí y voy a hacer cosas chulísimas. pic.twitter.com/Bfyl1hOhlz — Brooklyn 💞 (@libertadmixe) January 12, 2022

Nos tememos que esas "cosas chulísimas" vayan a acompañar a Díaz para el resto de la legislatura.

