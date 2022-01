El recado de una farmacéutica portuguesa al Gobierno: "Hacer negocio con los test está feo"

Desde que este pasado martes el Gobierno anunció que fijará precios máximos para los test de antígenos este mismo jueves, no hemos dejado de preguntarnos cuánto nos costarán. Hasta el momento hemos sufrido tanto situaciones de desabastecimiento como también la excesiva cuantía que nos solicitan por ellos en las farmacias. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha asegurado que esos abusos tienen los días contados.

Empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Alcampo se han ofrecido para comercializarlos en sus superficies, pero el Gobierno únicamente confía en "los distribuidores farmacéuticos y los colegios profesionales", ha confirmado Rodríguez, explicando que buscan con ello garantizar la seguridad de los ciudadanos. Alemania, Francia y Portugal, entre otros países, ya los venden en los supermercados desde hace meses.

Precisamente, nuestros vecinos portugueses —que los venden incluso en Mercadona, por unos 2 euros— han estado surtiendo de test a muchos españoles que viven en la frontera, y no acaban de entender por qué en España han tardado tanto tiempo en buscar una regularización del mercado. Estas opiniones ha venido a confirmarlas el testimonio de Ana Militão, trabajadora de una farmacia portuguesa que ha criticado la gestión que se ha hecho de la venta de pruebas.

"Hemos vendido a muchos españoles"

Militão trabaja en la Farmacia Carrilho, situada en Vila Real de Santo Antonio, una ciudad perteneciente al distrito de Faro que está separada de Ayamonte (Huelva) por el río Guadiana. La proximidad del negocio con España la ha convertido en testigo de excepción de lo ocurrido en las últimas semanas y la entrevista que le han realizado desde Europa Press no ha tardado en hacerse viral en Twitter.

"Me parece muy mal [que hayan especulado con los precios de los test] porque estamos ante una situación muy difícil para todos nosotros y hacer de esto un negocio yo creo que está muy feo, que no se debe hacer", ha empezado diciendo la farmacéutica, añadiendo que "aquí en Portugal no lo hacemos, el Gobierno no lo permite, y creo que así está bien". Cree que "todos tenemos que contribuir a que todo se vaya mejorando" y confirma que muchos españoles han cruzado la frontera para comprarlos, sobre todo en Navidad:

Una farmaceútica portuguesa dice que ciudadanos españoles cruzan la frontera para comprar antígenos porque son más baratos y defiende que le parece "muy mal" lo que pasa en España con estos test porque la situación es muy difícil y hacer negocio "está muy feo, no se debe hacer" pic.twitter.com/ZJ4Q0IOCZx — Europa Press (@europapress) January 11, 2022

Las palabras de Militão se han compartido miles de veces y han generado reacciones en Twitter, como estas:

Para esto debería estar la administración, para no permitir que haya empresarios sin escrúpulos que venden en España algo cuatro veces más caro de lo que se puede vender. Pero aquí tenemos lo que hemos votado... — D'oh! (@talytal00) January 11, 2022

Eso es la libertad. Si en España es muy caro, con cruzar la frontera tienen los consumidores. La competencia abarata los precios. Si el gobierno Progre quiere bajar los precios que venda baratos los test. Aumentar la oferta es la única forma sostenible de abaratar los precios. — Jose tarazona (@tetoytwitteando) January 11, 2022

que alguien corte la conexión y le diga rápidamente que aquí “Pedro el Guapo” es del gobierno más progresista de la historia de la Democracia, eso es imposible. — Hugo Moreno (@CiudadanoHugo) January 11, 2022

Bueno,pues esto señores es lo q se percibe desde otros paises de España…un gobierno q no hace nada y confiscador.

Los portugueses tb son fachas,verás… — QUASK (@QUASK5) January 11, 2022

Los españoles son así nos gusta la especulación ,con los tests ,las mascarillas ,la vivienda y nos creemos los más listo. — ismael (@isma270) January 12, 2022

En total, el pasado año se vendieron en España 2,9 millones de test de antígenos en las farmacias españolas sin que el precio de los mismos fuese uniforme. Por comunidades, Cataluña y Madrid son las que más demanda han registrado.

Sigue los temas que te interesan