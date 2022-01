El aplauso a Pilar Eyre tras relatar su contagio por Covid: "Le debo la vida a las vacunas"

Más Pilar Eyre y menos Paz Padilla. Después de varias semanas en las que hemos tenido que soportar los peligrosos discursos de antivacunas, negacionistas y torpes, como Miguel Bosé o la presentadora de Sálvame, leer a la escritora y periodista catalana hablando en primera persona de su experiencia con el Covid es un oasis de sensatez en Twitter. Sus palabras, volcadas en un hilo que ha generado miles de reacciones en la red social, le han valido una rotunda ovación.

Eyre ha pasado parte de las fiestas de Navidad confinada después de haberse contagiado, como le sucedió a miles de personas en las últimas semanas con una sexta ola descontrolada en toda España. La escritora se había puesto las tres dosis de la vacuna, por lo que recibiendo su positivo con tranquilidad y ahora ha confirmado que está prácticamente recuperada a pesar de las patologías que arrastraba consigo antes de la Covid.

Su experiencia le ha servido para reflexionar en primera persona sobre la vacuna, puntualizando que también se había vacunado de la gripe y la neumonía y que, por eso, "cuando empezaron los síntomas, muy leves, no pensé que me hubiera contagiado". Estornudos que achacó en un primer momento a la alergia, mareos que relacionó con su tensión baja e incluso un cansancio fuera de lo normal que justificó como una consecuencia de "la presión de acabar el libro y mi columna semanal en Lecturas".

"Me hubiera llevado a la tumba"

Explicó que se fue a su segunda residencia a descansar y fue entonces cuando se hizo unos test de antígenos que dio positivo: "Llamé al 061, me dijeron que empezara la cuarentena y que me pusiera en contacto con mi CAP [Centro de Atención Primaria]. Me fue imposible, colapsado", ha anticipado Eyre:

Voy a hacer un hilo sobre mi covid. Por favor, leed hasta el final. Tengo las tres vacunas (la última, del 1 de diciembre) además de la de la gripe y la neumonía. Por eso, cuando empezaron los síntomas, muy leves, no pensé que me hubiera contagiado. — Pilar Eyre (@pilareyre) January 8, 2022

Ante la imposibilidad de contactar con sus médicos, llamó a la farmacia y allí la ayudaron e informaron de su positivo. "Mis familiares cercanos, con los que pasé las fiestas, no se contagiaron", ha aclarado, asegurando que "los síntomas han ido desapareciendo, así como mi olfato. Mañana acabo y me haré un test". Tras relatar lo suceido, Eyre ha querido lanzar un importante mensaje: "Muchos dirán que las vacunas no sirven de nada, pero yo creo que les debo la vida".

Estornudos (“alergia”), mareos (“tensión baja”), cansancio (“la presión de acabar el libro y mi columna semanal en @Lecturas”)... me vine a mi casa de fuera para coger fuerzas para un 2022 muy exigente. — Pilar Eyre (@pilareyre) January 8, 2022

Tenía unos tests de antígenos en casa y decidí hacerme uno más que nada como experimento... mi sorpresa fue que diera positivo... lo repetí y también. Llamé al 061, me dijeron que empezara la cuarentena y que me pusiera en contacto con mi Cap. Me fue imposible, colapsado. — Pilar Eyre (@pilareyre) January 8, 2022

Llamé al farmacéutico, que me atendió con mucho cariño y dio parte. Mis familiares cercanos, con los que pasé las fiestas, no se contagiaron. Los síntomas han ido desapareciendo, así como mi olfato. Mañana acabo y me haré un test. — Pilar Eyre (@pilareyre) January 8, 2022

Muchos dirán que las vacunas no sirven de nada, pero yo creo que les debo la vida. Mi punto débil son mis pulmones (mi pulmón, para ser más exactos) y por eso he podido pasar el covid tan solo con síntomas leves y no con una neumonía que seguramente me hubiera llevado a la tumba. — Pilar Eyre (@pilareyre) January 8, 2022

Continuó aclarando que "mi punto débil son mis pulmones y por eso he podido pasar el Covid tan solo con síntomas leves y no con una neumonía que, seguramente, me hubiera llevado a la tumba". Además, Eyre ha querido dar las gracias a "científicos, a los sanitarios y al destino que me ha hecho nacer en el siglo XXI":

Por eso les doy las gracias a los científicos, a los sanitarios y al destino que me ha hecho nacer en el siglo XXI... Gracias también a vosotros, amigos, que tanta compañía me hacéis y tanto cariño me habéis demostrado. Ab imo pectore. — Pilar Eyre (@pilareyre) January 8, 2022

Las reacciones a las palabras de Pilar Eyre no se han hecho esperar y el aplauso a la periodista se ha dejado ver en comentarios como estos:

Qué importantes son testimonios como este para concienciar a la gente que cree aún que en la vacunación no está la clave para la lucha contra la COVID-19 y salvarnos la vida. Recupérate pronto, Pilar. — Tony López (@TonyLopezS) January 8, 2022

Sin duda alguna si ahora estás escribiendo esto desde tu casa con síntomas leves es gracias a las 3 dosis. El otro día no entendías cómo podías haberte contagiado y yo te di algunas ideas: tomar el café con una amiga, salir a comer con alguien... ¿pudo ser? Cuidate — Désirée Sanz👭🏳️‍🌈♀️🎗💜 (@DesireeSanz) January 8, 2022

Mi compañera de trabajo, acaba de terminar un tratamiento de quimio.

Tiene las tres vacunas puestas y se contagió.

Lo ha pasado como un resfriado suave.

Sin vacunas, probablemente, estaríamos hablando en otros términos. — Isolda (@anadelliafonte) January 9, 2022

yo me contagie,tenía las dos vacunas, y tuve como una gripe , sin la vacuna estoy segura q hubiera sido más fuerte, ya tengo el refuerzo d la tercera, al mes y algo d haber pasado el virus,me dijeron en mi ambulatorio q si q me la diera, los antivacunas no piensan!? el virus peor — maria coral (@agataxcrhisty) January 8, 2022

Gracias por contar tu experiencia para que los que aún están sin vacunar tomen conciencia. Yo ayer me puse la 3ª dosis y hoy estoy regular. Pero en medio de todas estas olas aún no me he contagiado y mi marido lo tuvo en octubre del 21 y tampoco lo cogí. Vacunas SI!!! — mamen calderon roque (@mamencalderonro) January 8, 2022

Tienes razón Pilar. Mi marido hace años paso una neumonía gravísima y tiene una enfermedad del sistema inmunológico. Ahora está pasando el COVID y estoy segurísima que sí no fuera por las vacunas, no estaría con síntomas leves. — CR64 (@carmencarmela64) January 8, 2022

Estoy segura de todo lo que dices sobre las vacunas...ánimo !!! Eres un ejemplo en muchos sentidos y además acompañas a mucha gente con tus escritos . Te leo pero nunca te escribo...gracias por todo — Lola Bosco (@lola_bosco) January 8, 2022

El 29 diciembre di positivo. Tengo enfisema y toso como una minera. Hoy repetí el antígeno porque vivo con mi madre y me volvió a salir positivo. Sin mis vacunas estaría enchufada a un ventilador. — Lourdes Portela (@Lourdesportelab) January 8, 2022

Es tal cual lo describes. No sé cuántos lo contarían de no estar vacunados. Todo será un recuerdo,con vacunas siempre.😘😘😘 — susana domingo (@susanrosesunday) January 8, 2022

Totalmente de acuerdo contigo ,es por completo mi caso yo llevo 4 días y ya empecé a mejorar , sí no hubiera sido por las vacunas no sé que podía haber pasado. pic.twitter.com/b8ZcYaueKU — Sir Von Doom 💗💛💜 (@BaronRojonudo) January 8, 2022

Eyre ha estado contestando a muchos de estos mensajes que le han ido llegando estos días.

