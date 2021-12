El líder del PP que regaló unas botas de agua a Sánchez no llevaba mocasines: su venganza

La escena se produjo este martes en la visita que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, realizaba a la localidad zaragozana de Pradilla, afectada por la crecida el río Ebro, para anunciar que el Consejo de Ministros declarará zona catastrófica el área afectada por la riada y transmitir la solidaridad del Ejecutivo. En mitad del paseo que ha dado por el lugar, el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, le ha entregado un sorprendente regalo.

"Presidente Sánchez, ¿qué tal? Soy Ramón Celma, presidente del PP de Zaragoza. Le traigo estas botas porque está muy bien venir con una comitiva, pero hay que mancharse las botas de barro, así que lo que hay que hacer es invertir y limpiar el río", le ha dicho el popular al tiempo que le entregaba un par de katiuskas. El vídeo, que ha subido él mismo a Twitter, no ha tardado en hacerse viral y copar portadas.

No en vano, además de suponer un inesperado obsequio para el presidente, tenía todos los tintes de ser una venganza por las palabras que Sánchez dedicó al por entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, cuando le pidió que "pisara el barro" tras la borrasca de Barra que afectó a muchas localidades de la cuenca del Ebro en Navarra, Aragón y La Rioja. Fue en aquel momento cuando el socialista se preguntó ante la prensa "¿qué coño tiene que pasar para que Rajoy pise el barro?", la frase que parafraseó este miércoles Casado en el Congreso.

Sánchez agradeció el presente a Celma y las redes sociales no tardaron en difundir la escena con gran celeridad. Al hacerse viral ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido para los tuiteros críticos con el PP y es que el popular, en las imágenes, parecía no llevar tampoco el calzado más adecuado para caminar por las zonas anegadas. Lo que pasó a continuación con esos "mocasines" no ha sorprendido a nadie:

Y él con sus mocasines.

Como un pepe, oyes. https://t.co/6mevLIUJB9 — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) December 15, 2021

Le da unas botas al Presidente para que se meta en el barro mientras el calza unos mocasines.

Marca PP pic.twitter.com/p6vECdlrvd — ALF Astur 🌹🌹❤🌹🌹 (@ALF_Astur) December 15, 2021

Hoy hemos conocido a un tontolaba integral: el presidente del PP de Zaragoza, que le ha dado unas botas a Sánchez para que pisara el barro mientras él lucía sus impolutos mocasines — Enrique Clemente (@eclementen) December 14, 2021

Que vas en mocasines, putisimo anormal https://t.co/famkF0Vhua — NUNCA_GRIS (@SR_BRUS) December 14, 2021

Un señorito con mocasines se pone a dar lecciones de pisar el barro.

No hay sentido del ridículo en los @populares de @pablocasado_ pic.twitter.com/QNWZiTFICK — Jesús Turmo /❤️ (@Jesus_9barris) December 14, 2021

El presidente del PP de Zaragoza, ataviado con unos impecable mocasines, le ha ofrecido a Pedro Sánchez unas botas "para que pise el barro". — MARIANO RAJOY FAKE (@marianofake) December 14, 2021

A qué los hay tontos? Pues este es uno, le da unas botas y él va con mocasines. https://t.co/MZFBjbvLoj — Inés M Villegas (@inesita_mv) December 14, 2021

Ramón, ten un poco de vergüenza, que vas en mocasines. https://t.co/jr3y17iUxq — Daniel Peña (@DanielPe_Lt) December 14, 2021

Lo dice mientras lleva mocasines yo es que no puedo. https://t.co/BvEb9nNe5W — Alejandro🌹Ⓐ☭CEO Comunismo Navideño Automatizado🎄 (@comuflauta) December 14, 2021

Ramón Celma, el presidente del PP de Zaragoza va con la mascarilla bajada, en mocasines y a darle unas botas de agua a Sanchez. Si es q en el PP no hay uno q de para mas🤷‍♂️ pic.twitter.com/8P7ktUT7br — DanielL (@DanielL83412758) December 15, 2021

De hecho, incluso el periodista Antonio Maestre se quiso sumar al escarnio de los mocasines y así lo ha expresado, llamándole incluso "pijo" al del PP:

¿Por qué en vez de regalar las botas de agua no te has quitado los mocasines de pijo y te las has puesto, Ramón? https://t.co/CMcmQBi9Gf pic.twitter.com/xI04030NhI — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) December 14, 2021

Pero Celma no estaba dispuesto a seguir aguantando el chorreo y decidió sacarse una fotografía de su calzado, unas botas tobilleras, para desmentir que llevase zapatos al lugar:

Estaba esperando a que terminases de graduarte la vista. Que no te puedan los prejuicios, Antonio. pic.twitter.com/okvJySKp2D — Ramón Celma Escuín (@Ramon_Celma) December 14, 2021

La respuesta ha sido muy aplaudida en las filas populares, pero también es justo aclarar que las botas de Celma no son tampoco una baratija, sino que cuestan alrededor de 140 euros. Vamos, que también podría haber predicado con el ejemplo y llevarlas de goma.

