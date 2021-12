El improvisado dueto de Dani Martín y la hija de José Manuel Soto en un bar de Cádiz

El cantante José Manuel Soto regresa a La Jungla una semana más, pero por un motivo totalmente ajeno a sus polémicos enredos en Twitter. De hecho, el andaluz en este caso cede el protagonismo casi por completo a su hija mediana, Rocío, que tiene un talento innato para la música. Si bien sus hermanos Marcos y Jaime cultivan un grupo musical llamado Mi hermano y yo, ella es auxiliar técnico en Veterinaria y tiene el grado de Turismo.

Pero que la música no sea su principal ocupación no quiere decir que Rocío no se pasee por los escenarios y que lo haga, como ha ocurrido en este de Cádiz, junto a "espontáneos" tan famosos como Dani Martín. El exlíder de El Canto del Loco ha acudido a uno de los recitales de la joven durante este puente y se ha animado a cantar con ella mano a mano Volverá, uno de los temas más reconocidos de la banda que lideraba.

Ha ocurrido en un bar de copas a pie de playa, Lo de Bibi, en Zahara de los Atunes, donde Rocío estaba cantando acompañada de su guitarra. Animado por el público, Dani Martín cogió el micrófono y se prestó a cantar junto a ella, demostrando de paso su sentido del humor y firmando un dueto del que José Manuel Soto quiso presumir en su cuenta de Twitter, tirando además de ironía para presentarlo:

Mi niña Rocío cantando en un garito y se sube un espontáneo… pic.twitter.com/3akt9cn4vS — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) December 8, 2021

Rocío, por su parte, ha querido agradecer en su Instagram "a la música, a la gente, a los momentos preciosos que la vida te brinda en momentos inesperados":

Ha destacado, además, que lo vivido había sido un "momentazo".

