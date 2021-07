La contundente bronca de una sanitaria a los jóvenes que no cumplen: "Que os den"

A pesar de que la vida normal se abre paso en nuestra rutina, sobre todo ahora en verano, no podemos vivir ajenos a la quinta ola de Covid en la que estamos inmersos en toda España, con mayor o menor incidencia. Las vacunas han cambiado la tendencia y no solo están actuando como el muro de contención que necesitábamos, sino que delimita la franja de edad de los contagios a los grupos más jóvenes que todavía no han recibido su dosis.

En este contexto, las autoridades sanitarias no cejan en su empeño de advertir a la población más joven sobre los peligros que entraña en coronavirus, aunque les parezcan lejanos. Les piden paciencia, puesto que la vacunación pronto les alcanzará a ellos, a las personas de entre 20 y 29 años, y también a los menores. Sin embargo, los viajes de fin de curso, las fiestas y la irreponsabilidad no han cesado.

Es por eso que los sanitarios están indignados con parte de la población que piensa que la pandemia ya se ha terminado. En ocasiones, ese hartazgo llega a las redes sociales, como es el caso de la reflexión de Isabel Núñez, una celadora del Sistema Andaluz de Salud que trabaja en un hospital malagueño en el que las urgencias, según su testimonio, han vuelto a colapsar.

"Que os den"

Por ese motivo, y con un enfado importante encima, Isabel ha escrito un post en su cuenta de Facebook que se ha hecho viral. "¡Va por vosotros! Por los 600 que decidisteis celebrar una boda de dos días con su juerga correspondiente y nos estáis ahora colapsando las urgencias. Eso sí, exigiendo ahora espacio y atención rápida", ha empezado la sanitaria su reflexión.

Prosigue diciendo que también aplaude irónicamente a los que se han ido de botellón "y nos espetáis que sois jóvenes y tenéis que vivir. ¿Dónde dejáis el espíritu indomable y aventurero cuando llegáis cagaítos y lloriqueáis con el primer hisopo de test de antígenos?". Recuerda algunas historias como la de la mujer que acaba de dar a luz y está entubada o la de otra mujer de 29 años que está ingresada:

"Pero da igual. Total, como me ha dicho alguno esta noche: la culpa es del Gobierno que le han dicho que ya ni mascarillas hay que ponerse en la calle. Después de 16 meses de lucha volvemos a estar en plena ola gracias al egoísmo y la estupidez humana". Isabel, ha acompañado el texto con una foto suya enfundada en el epi y haciendo una peineta: "Por una vez voy a aparcar mi educación y me voy a permitir el gesto, ¡que os den!", ha concluído.

Sigue los temas que te interesan