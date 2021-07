El sonoro zasca a Gabriel Rufián que ha retuiteado hasta él mismo

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, suele encajar muy bien las críticas en Twitter. Lo cierto es que parece la estrategia más razonable si cada vez que escribes un tuit sube el pan, como le pasa al diputado. Y es que para él quedarse callado sin opinar sobre la polémica diaria no es una opción. En esta ocasión no ha sido uno, sino tres los asuntos que ha traído a colación a su cuenta en redes sociales.

En estos días el mundo está mirando a Cuba, por cuyas calles se suceden las manifestaciones de un pueblo que pide "patria y vida" inmerso en su enésima crisis económica y ahora también sanitaria. El foco mediático señala al país y se hacen todo tipo de interpretaciones y análisis, según la ideología de quién esté al otro lado. Pero a Rufián, que siempre ha gustado de confrontar ideas para dar lecciones, parece que le molesta que ahora sea ese el tema del momento.

Así que en su tuit ha apostado por sacar a colación al rey emérito del que, sostiene, "se enriqueció con venta de armamento durante 40 años" y también la situación que está viviendo Colombia. Recordemos que el pasdo 28 de abril estalló en el país una ola de protestas sin precedentes, contra las que el Gobierno ha ordenado cargar a la policía, registrándose por el momento más de 60 víctimas mortales.

"La talla de zapatillas"

Así que Rufián, que es perro viejo en esto de desviar la atención a su antojo, ha querido comparar las noticias de Colombia y Juan Carlos I con lo que sucede en Cuba para quitarle hierro al asunto cubano y afirmar que "a ti hoy te van a informar hasta de la talla de zapatillas de los manifestantes" en detrimento de otra información más importante:

Hoy en Colombia se asesina a un manifestante cada 36h en las protestas contra el Gobierno y hoy se ha sabido que Juan Carlos I se enriqueció con venta de armamento durante 40 años.



Pero a ti hoy te van a informar hasta de la talla de zapatillas de los manifestantes en Cuba. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 12, 2021

Pero Rufián, entre sus seguidores, siempre suele encontrar la horma de su zapato y en esta ocasión ha sido este tuitero el que le ha proporcionado un zasca que se ha escuchado en La Habana, Bogotá y Riad:

Don Gabriel, no se venga arriba, que lleva usted en Twitter desde 2014, y ESTE es su 2º tuit sobre Colombia. — Chino de China (@unchinodechina) July 13, 2021

Y es que, en efecto, se trata del segundo tuit que escribe sobre el país, como se puede corroborar con una rápida búsqueda en Twitter. Así que, claro, ante la evidencia de que tan importante no será para ti cuando casi no has tuiteado sobre ello, Rufián ha tenido que entonar el touché y lo ha hecho retuiteando el zasca destacado en este mensaje:

No obstante, no ha sido la única réplica que ha encontrado el portavoz de ERC a su tuit, puesto que también merecen una mención estas otras:

Será porque en Colombia manifestarse es un derecho mientras en Cuba vivimos hace 60 años en una dictadura que te reprime hasta por un cartel... créeme que si hubiera ocurrido en Cuba lo que hicieron en Barcelona hoy tus jefes no estuvieran insultados... como mínimo fusilados. — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) July 12, 2021

¿Desviando la atención, Rufián?

Con lo fácil que es hacer una condena explícita de las dictaduras comunistas.

A no ser que seas comunis... oh, wait! — Anna Cristina (@annacristi66) July 12, 2021

Lo mejor de todo es que los cubanos pueden salir de Cuba cuando quieran, y viajar libremente a otros lugares, verdad? pic.twitter.com/Q6Sj0n367u — picoflojo❤🇪🇦...el 17 (@PICOFLOJO) July 12, 2021

Es excluyente Rufián? O es que no te interesa lo de Cuba? — Economía y libertad (@eco_liberal) July 12, 2021

Confundiendo el Tocino (nunca mejor dicho) y la velocidad con el fin de justificar una dictadura comunista. Gracias por tanto… — Enrique Kaufmann 🇪🇺 (@KaufmannEnrique) July 12, 2021

La dictadura cubana la ha despojado de todo menos de la esperanza y tiene algo que Rufián jamás tendrá: dignidad. pic.twitter.com/JegBajBgHU — Publio C. Escipión (@c_escipion) July 12, 2021

Los seguidores de Rufián siempre al quite.

