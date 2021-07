La contundente lección de Ibai Llanos al 'youtuber' que entrevistó al 'tiktoker' Naim Darrechi

La semana empezaba con fuerza este lunes en las redes sociales después de haberse hecho viral el fragmento de la conversación que había mantenido el youtuber Mostopapi con el tiktoker Naim Darrechi. Algo más de un minuto de charla en la que el joven aseguraba que no usaba preservativo en sus relaciones sexuales poniendo como excusa a sus parejas que era estéril y, por lo tanto, no las podía dejar embarazadas.

El vídeo pasó de YouTube a las redes sociales e incluso la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció que el Ministerio llevará a la Fiscalía el caso, que podría incurrir en un delito de abuso sexual. La censura a Darrechi ha sido prácticamente unánime, exceptuando personajes tan polémicos como el youtuber Roma Gallardo, adalid del machismo más oportunista como ha demostrado en otras ocasiones.

Uno de los que sí se ha posicionado con contundencia en contra del tiktoker y también de su entrevistador, por haber subido a su canal las declaraciones, ha sido el streamer Ibai Llanos. El vasco ha explicado en su directo de Twitch que se ha puesto en contacto con Mostopapi para afearle lo que había hecho al haber sido un cómplice necesario de lo que había ocurrido: "La liada es que se ríe y lo sube", critica.

"¿Cómo has permitido esto?"

Ibai, visiblemente enfadado, cuestiona que Mostopapi haya llegado a subir el vídeo: "¡No me lo puedo creer! ¿Cómo has permitido esto? Evidentemente tú no controlas lo que una persona dice, pero cuando ves que dice eso dejas de subir el vídeo. Dices: 'no quiero colaborar contigo, qué cojones estás diciendo'", ha valorado, añadiendo que "aunque lo diga en broma, es un tema con el que no se puede bromear".

Ibai hablando del video de Mostopapi y esq no puede tener más razón pic.twitter.com/jxLY2VWOfY — ʝυαимα (@juanma06_) July 12, 2021

"Hay cosas con las que hacer bromas es una cagada, a mí me ha pasado", se ha sincerado Ibai Llanos. Le ha reconocido al youtuber, eso sí, que finalmente haya recapacitado: "Le dije que eso tenía que borrarlo, que no podía hacer este tipo de contenidos. Yo lo que hago son recomendaciones, no soy quien. Una cosa es que yo no te haga gracia, pero hay ciertas cosas que no se pueden permitir".

Mostopapi, "efectivamente, lo borró", y Darrechi también pidió disculpas, a su manera, a través de sus redes. Afirmó el influencer que había sido una broma, que él nunca había hecho eso. Sin embargo, aunque ambos hayan querido rectificar, el daño ya está hecho. Menos mal que otros creadores de contenido, como Alexby, también se han posicionado en contra y han lanzado el mensaje contrario a sus miles de seguidores:

Ya con estos 2 videos mejor explicado no puede estar el asunto pic.twitter.com/SCWbOuhjDT — Chupelupe (@Granadinaflush) July 12, 2021

Menos mal que hay quien compensa los mensajes irresponsables con sensatez.