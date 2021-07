El ataque de risa de una abuela gallega 'embarazada' que ha enamorado a España

Tamara García es una joven gallega que triunfa en TikTok y ahora también fuera de la red social. El motivo no es otro que el vídeo que ha grabado junto a su abuela, unas imágenes hilarantes que han superado el millón de reproducciones y han contagiado de risa a media España. Todo empezó porque la nieta quería gastarle una broma, pero el ataque de risa que les ha dado a las dos se ha hecho viral y debería formar parte de todas las sesiones de risoterapia.

La chica comienza contándole a su abuela que le quiere pedir un favor. Necesita su ayuda para grabar un vídeo que tendrá que enviar después para optar a un beca y poder continuar así con sus estudios. Hablando ambas en gallego, la nieta le explica que "me piden un vídeo con alguien de mi familia y hay que dar un poco de pena para que me den la beca". "¿Dar un poco de pena es ponerse así, no?", suspira la mujer de 90 años metiéndose en el papel.

"Sí, tu haz así", le anima su nieta. La abuela empieza nerviosa, pero enseguida se le asoma la risa, que no puede contener y empieza el primero de los ataques de risa. Finalmente, consiguen ponerse serias de nuevo y la joven comienza a grabar el supuesto vídeo: "Hola, mi nombre es Tamara García. Quiero solicitar esta beca porque nos hace mucha falta en casa. Vivo con mi abuela y ahora mi abuela está embarazada, está esperando un hijo".

Embarazada a los 90

En cuanto la abuela escuchó lo que estaba diciendo su nieta se echó a reír de nuevo, primero sin hacer ni ruido y después con grandes suspiros para coger aire. La nieta seguía con el engaño, preguntándole si era verdad que les hacía "mucha falta" y ella solo podía decir "sí, sí, sí": "Por Dios, que me quedo sin respiración", asegura un instante antes de confirmar, con mucha retranca gallega, que estaba embarazada: "Sí, ahora con 90 años".

Además del millón de reproducciones, el vídeo ha dejado reacciones tan bonitas como esta:

mi abuela ha llorado con la tuya durante varios minutos de risa 🤣🤣 eternas pic.twitter.com/oD9laDOG3w — Tito (@titoemiliio) July 7, 2021

Pero también algunas un poco más tristes:

Es el video mas increiblemente gracioso que he visto en mi vida. Como te extraño nonna. — Felipe Randolfi (@FDRandolfi) July 7, 2021

Mardita sea yo comencé riendo y termine llorando, yo también extraño a la mía — David Noriega (@David_noriega19) July 7, 2021

Y es que las abuelas y los abuelos deberían ser eternos.