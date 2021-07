Aluvión de zascas a Gabriel Rufián tras comparar el crimen de Samuel con el caso Alsasua

No hay todavía indicios, según los investigadores, de que la paliza mortal que le dieron a Samuel Luiz el pasado fin de semana en A Coruña estuviese motivada por su condición sexual. No obstante, el testimonio de las dos amigas que estaban con él cuando se inició la agresión —una de ellas a través de videollamada— señala que el chico que inició la pelea le llamó "maricón" y que, después, cuando lo molían a palos se escuchaba cómo le decían "maricón de mierda".

Precisamente, por ser estas las últimas palabras que escuchó el joven de 24 años antes de morir, los colectivos LGTB han salido a las calles de toda España este lunes para mostrar su rechazo, pedir justicia y leyes que les amparen. Las redes se han llenado también de mensajes contra la homofobia y de señalamientos públicos a partidos y políticos concretos a los que se les responsabiliza de promulgar el odio, como ha hecho Monedero con Almeida.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, no es un hombre que se caracterice por guardar silencio en relación con los temas más candentes de la actualidad y este no iba a ser una excepción. En pleno debate entre si el asesinato de Samuel puede calificarse o no de crimen homófobo, el diputado ha querido poner sobre la mesa uno de sus ya famosos paralelismos.

"Qué poca vergüenza"

Así, Rufián ha desempolvado el caso de Alsasua para compararlo con los sucedido en Galicia. Fue en octubre de 2016 cuando en un bar de la localidad navarra ocho jóvenes de ideología abertzale agredieron a dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio y a sus novias. La Fiscalía insistió en que se trataba de un ataque terrorista, pero la Audiencia Nacional rechazó estos cargos hasta en dos ocasiones, condenándolos, eso sí, a penas de entre 2 a 13 años de cárcel.

"Quienes hoy te dicen que 13 personas pateando a un chaval al grito de 'maricón de mierda' no es un asesinato homófobo son quienes te dijeron que 8 chavales discutiendo con un guardia civil de paisano en un bar de Alsasua era terrorismo", ha escrito Rufián en su tuit, añadiendo para concluir un contundente "qué poca vergüenza":

Quienes hoy te dicen que 13 personas pateando a un chaval al grito de 'maricón de mierda' no es un asesinato homófobo son quienes te dijeron que 8 chavales discutiendo con un guardia civil de paisano en un bar de Altasasu era terrorismo.



Que poca vergüenza.#JusticiaPorSamuel — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 5, 2021

El tuit de Rufián llegó pocas horas después de que el padre de Samuel pidiese a los políticos que no manoseasen el recuerdo de su hijo ni usasen su asesinato de modo partidista, por eso, a la indignación habitual, esa que siempre suele ir de la mano cuando escribe un tuit el de ERC, se le ha sumado el enfado de aquellos que le han echado en cara que no haya respetado la petición de su familia:

Quiénes hoy te digan que en 18 meses dejarán si escaño en el congreso para marcharse a su República independiente inexistentes, seguirán mamando del estado opresor sin dar un palo al agua y escribiendo imbecilidades en Twitter.

Manda huevos Rufi pic.twitter.com/R8kehcNfG3 — 🄳🅁. 🄷🄾🅄🅂🄴 🄼.🄳 (@doctorcasamd) July 5, 2021

Ni un día sin intentar rentabilizar una tragedia como el asesinato de un joven. No tiene vergüenza ni la conoce. https://t.co/QF3M1BBCQm — Sonia Sierra (@SoniaSierra02) July 5, 2021

Quienes hoy te dicen que el homicidio de Samuel es un crimen homófobo porque le llamaron "maricón" antes de agredirle, son los mismos que te dijeron que Dolores Delgado llamó "maricón" a Marlaska mientras tomaba copas con Villarejo, porque patatas... — homer69 (@bregonat) July 5, 2021

Es una de las mayores “salvajadas” que se pueden leer en Twitter.

Un monumento a la manipulación y al odio.

Nivel de nuestros políticos. https://t.co/LLpOsuEbIL — AsociaciónPolicíah50 (@APoliciah50) July 6, 2021

Deduzco entonces que 13 contra uno mal pero 8 contra uno bien. — Biralbo (@hasvistomatrix) July 5, 2021

Cómo hay que estar de enfermo para, hablando de una paliza mortal a un tío por ser gay, hacer referencia a otra paliza a dos guardias civiles en la que los que la pegan son los buenos.https://t.co/7lWIdM3MeW — Kim Jong-un (@norcoreano) July 6, 2021

Ponlo del revés, Rufi; lo llamasteis pelea de bar, recuerdas?



En Alsasua fueron más de 8 y quien calificó de terrorismo el acto en la instrucción llevaba toga. Ya que te pones no mientas tan descaradamente, hombre. — Luis Manuel García (@Lastra_Ferro) July 5, 2021

Sois una piara y lo que menos os importa es el muerto. Asco. https://t.co/6MpCqwm0UV — Vermu Gijón ツ🍸 (@Vermutin2) July 6, 2021

Hoy, quienes han escuchado al padre del chico asesinado que pedía en un medio que no se hiciera ninguna causa del asesinato de su hijo, que no hubiese banderas, han decidido que les importa un huevo su opinión y que van a hacer política y sacar las banderas que sean necesarias. — cannae216 (@cannae216) July 5, 2021

Bueno, tú eres uno de los que decían que 8 tipos pegando una paliza a los guardias civiles y a sus novias (a las que por alguna razón olvidas) era una pelea de bar. https://t.co/scwacDqTBX — Pepepe (@jmcordi) July 5, 2021

Si había alguien a quien Gabriel Rufián le cayese simpático o le viese un punto socarrón a sus tuits, que lo borre de su mente: con el tuit de hoy ha confirmado que su hábitat natural es el inframundo moral. — LiveToRun (@Enfantdelapatri) July 5, 2021

Al festín de las hienas no podía faltar Rufián. https://t.co/Iy9i8YxGvl — Alégrame el día (@harryelsocio) July 5, 2021

La comparación y mezcla de temas es horrorosa, desafortunada.

Pero lo peor, Sr. Rufián, es que escribes mal Altsasu / Alsasua, aludes a 13 personas cuando fueron 7, y escribes con errores ortográficos básicos. Eres Diputado, da ejemplo, por favor. — Alain Otaegui (@otaegui_a) July 5, 2021

Ni un ápice de vergüenza le queda en el cuerpo https://t.co/eigcvVe8se — Lupe Sánchez ⚖💚 (@Proserpinasb) July 5, 2021

Rufián, como suele hacer, ha retuiteado alguno de los zascas que le han llovido y, al día siguiente, ha escrito otro tuit en la misma línea de sus comparaciones que podríamos bautizarlo como el mensaje de los gerundios: