El alegato contra la homofobia en la serie 'Compañeros' que se ha hecho viral 20 años después

Después de un intenso mes del Orgullo en el que, a falta de los grandes actos multitudinarios, las redes han vuelto a ser las grandes protagonistas de las reivindicaciones, Antena 3 ha querido sumarse al mensaje de tolerancia con el colectivo LGTB rescatando una escena que formó parte de una de las series más exitosas de la historia de la televisión en nuestro país: Compañeros, la historia de un grupo de adolescentes que iban al colegio Azcona.

El perfil de TikTok del canal televisivo ha compartido un fragmento que después no ha tardado en llegar a Twitter, donde se ha hecho todavía más viral por su defensa de la tolerancia y la normalización de la homosexualidad. Corresponde a una de las famosas charlas que ofrecía a los chavales el profesor Félix Torán, al que los alumnos habían apodado Bacterio, y que estaba excepcionalmente interpretado por el actor Miguel Rellán.

"Lo que a ustedes debería preocuparles no es si a mí me gustan los hombres o las mujeres, sino su intolerante comportamiento, su absolutamente intolerante comportamiento", empieza diciendo el profesor de Filosofía e Historia del Azcona. "Ser homosexual, y casi da vergüenza volver a tener que decir esto, ser homosexual no es una tara ni una enfermedad, ni incapacita a nadie para ser un buen profesional".

Un tema todavía vigente

Terminaba el profesor su discurso preguntando "¿qué más da que yo lo sea o no?" y dejando ese interrogante en el aire para visibilizar que no es relevante la condición sexual, sino cómo nos comportamos frente a la diversidad, si somos respetuosos o, por el contrario, homófobos. Uno de los guionistas de la serie, Manuel Ríos San Martín, ha compartido el fragmento, pero también lo ha hecho el propio Miguel Rellán en su cuenta de Twitter:

Entre las múltiples reacciones que ha suscitado este viaje en el tiempo 21 años atrás, destacan las de aquellos que creen que las palabras siguen teniendo una gran vigencia en la actualidad, máximo en estos tiempos en los que el pin parental amenaza la educación libre y diversa que se debería ofrecer en las escuelas. Estos son algunos de los comentarios que se han podido leer al respecto en la red social:

Yo la volví a ver hace poco y me sorprendí por la cantidad de mensajes tolerantes que trata la serie. Es sorprendente que a día de hoy, más de 20 años después se sigan tratando estos temas pero a veces desde el odio y no desde la reflexión. — Laura R. Durán (@LauraRDuran22) June 27, 2021

Pues tengo la sensación de que ese discurso era mejor acogido en esa época que ahora mismo — Monsieur Zurdetti (@Zurdetti) June 27, 2021

La parte en la que dice "y casi da vergüenza tener que volver a decir esto" también sigue vigente. Y si los Varones Ofendiditos Xenófobos y sus votantes se salen con la suya, la cosa irá a peor. — DavidMGarcia (@DavidMGarcia17) June 28, 2021

Veintidós años ya, y parece que aún es necesario recordarlo…

Grande Bacterio, y aún más grande @Bucharta 😘 — Gavina13 (@ManiCanonigo) June 27, 2021

Ahora hay muchos más colegios que antes en los que es un problema decir eso — Ojiplático (@Ojipltico2) June 27, 2021

Lo que asusta es la vigencia del discurso tantos años después y lo poquito que hemos avanzado. — David Garcia (@davidlangraiz) June 27, 2021

Compañeros era una serie q trataba todo tipo de problemas y por eso entre otras muchas cosas, marcó tanto.

Aún sigo viendo la serie en Amazon.😬 — AGR (@bdebenemerito) June 27, 2021

La serie Compañeros se emitió en Antena 3 entre marzo de 1998 y julio de 2002.