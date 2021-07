Un manifestante conoce a su 'ídolo': la historia detrás del 'meme' de moda

Es más que probable que te hayas tropezado con esta fotografía en los últimos días por las redes sociales. Una imagen que lleva decenas de miles de retuits y que han visto millones de personas en todo el mundo, que la han aceptado como una gran paradoja de los tiempos que nos han tocado vivir. Sin embargo, como ocurre en Twitter con todo lo que no posee un contexto claro, algunos la han puesto en cuarentena sospechando que se trataba de un fake y no se han equivocado.

Nos referimos a la fotografía en la que se puede ver a un manifestante con una cazadora Ralph Lauren, con el gran logo de la casa de modas en la espalda, mientras un policía montado a caballo levanta la porra delante de él con el firme propósito de iniciar la carga. La clave del triunfo de la instantánea es que, precisamente, la imagen de la empresa estadounidense es un jugador de polo con su palo en alto, a punto de golpear.

El chiste se hacía prácticamente solo, así que únicamente necesitó el impulso de este tuitero, el primero que compartió la fotografía con gran éxito de alcance en la red social:

Después de él llegaron otros, que multiplicaron todavía más la difusión del meme:

Algunos llegaron a creer que se trataba de una imagen real tomada en el marco de los distrubios que se sucedieron en la final de la Europa en la capital inglesa. Sin embargo, ni la imagen es real ni está tomada este domingo. En la fotografía original la cazadora del manifestante no tiene ningún logo a la espalda, es completamente lisa, y se trata de un trabajo del fotógrafo Daniel Leal-Olivas para AFP que se puede encontrar en el banco de imágenes de Getty Images.

Explican en el contexto de la imagen que se hizo durante una carga de la policía montada en Whitehall, pasando Downing Street, donde está ubicada la residencia del primer ministro británico. Ocurrió el 6 de junio de 2020 "en un intento de dispersar a los manifestantes reunidos en el centro de Londres durante una manifestación para mostrar solidaridad con el movimiento Black Lives Matter" que se extendió en todo el mundo a raíz del asesinato de George Floyd.

¿De dónde sale el montaje?

Teniendo claro que la imagen que se ha popularizado no es real, podríamos pensar que el tuitero que ha difundido el meme es su autor, pero no lo es. El montaje no surgió como un meme al uso, sino integrada en la serie que está publicando el diseñador gráfico belga, Marjin Achternaam, en la que mezcla imágenes reales con marcas de multinacionales para hacer denuncia social a través de su cuenta de Instagram:

Otros trabajos de la serie muestran tiendas de campañas en un campo de refugiados y el logo de Quechua, a unos migrantes calentándose con el logo de Coca-Cola y a otros llegando en patera con el de Eurosport.