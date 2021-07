El 'piropo' más casposo de José Manuel Soto a Sabrina Salerno por una foto en bikini

Ya se echaba de menos por estos territorios a José Manuel Soto. El cantante no se ha tomado, por el momento, vacaciones de Twitter y eso siempre se agradece desde La Jungla. En esta ocasión, además, la sotada que nos ha brindado desde la red social es una de las que mejor refleja la idiosincrasia del andaluz, muy lejos de lo políticamente correcto, sin filtros ni pelos en la lengua, y sin miedo a la cancelación de las feministas.

La cómplice involuntaria de Soto ha sido Sabrina Salerno, la mítica cantante italiana que revolucionó a los hombres y niños de nuestro país en aquella Nochevieja de 1987 cuando actuó en un programa de Televisión Española. A sus 19 años, presentaba en España su canción Boys, Boys, Boys, que formaba parte del disco Hot Girls, y un descuido (buscado o no, nunca se llegó a saber a ciencia cierta) le hizo pasar a la historia televisiva.

En mitad de los saltos a los que obligaba la coreografía, a Sabrina le quedó al descubierto su pecho derecho y en las casas de una España todavía demasiado gris se lió parda. Pues bien, esa misma Sabrina ha reaparecido estos días en la actualidad de nuestro país porque ha publicado un tuit animando a la selección italiana de fútbol en la Eurocopa, y lo ha hecho con una foto suya en la que se le ve estupenda a sus 53 años:

En España la mayoría no ha escuchado el último disco de Sabrina, pero sí recuerda su teta al aire en la televisión, así que las reacciones no se han hecho esperar y la de José Manuel Soto ha sido la más viral de todas y no por su buen gusto, precisamente:

Mama mía Sabrinaaa!!! https://t.co/esjsIlIzkm — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) July 3, 2021

Seguramente, el tuit de Soto está en el podio de los más casposos, pero las reacciones de sus seguidores no se han quedado atrás:

Esa mujer cambió mi vida!!! Y yo pensaba que se le salían sin querer! Benditas navidades! — Jota (@jota__666) July 3, 2021

Olé que pase de pecho — Juanichi (@Juanichi4) July 3, 2021

No se puede aguantar esas hechuras... Viva Italia!! — FedericoCasadoReina (@FedericoCasado) July 3, 2021

Se le intuye un pezón jajaja — George of the Jungle (@Jordi51802864) July 3, 2021

No sé si vamos a poder con la "delantera" italiana! 😅 — jaime alcaide mir (@jaimealcamir) July 3, 2021

Sigue saliéndosele el pezón.... 😂😂 — dajr (@dajrcuesta) July 3, 2021

Sigue teniendo tendencia a que se le salgan los atributos superiores😂😂😂 — Jonathan Portillo (@Jportillo1976) July 3, 2021

Pues como diría Pitágoras, han pasado los años y se le sigue saliendo el seno por la tangente. — jose francisco 🇪🇸🇦🇹🇧🇪🇨🇵🇨🇿🇩🇪🇬🇧🇭🇺 (@jfernadi1965) July 3, 2021

Querrás decir "mamas mias"... — Rafa (@amarocrafa) July 5, 2021

Feministas mojón, Sabrina os dobla la edad. pic.twitter.com/7sGQmfwqLE — Alégrame el día (@harryelsocio) July 3, 2021

Habrá quien todavía dirá que aquí no hay ni pizca de machismo.