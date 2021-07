La aplaudida réplica de Anabel Alonso al lascivo comentario machista de Sánchez Dragó

Las infames declaraciones del tiktoker Naim Darrechi siguen dando que hablar. Días después de haber dicho que engaña a sus parejas sexuales para no ponerse preservativo durante sus relaciones, alegando que era estéril sin serlo, la polémica no cesa. Sus palabras se hicieron virales, indignaron a toda la gente sensata de dentro y fuera de España, e incluso han llegado a la Fiscalía de la mano del Ministerio de Igualdad, que aprecia que podría ser un abuso sexual.

La ministra, Irene Montero, compartía el fragmento del vídeo original —borrado ya por su autor, el youtuber Mostopapi, que entrevistaba a Darrechi—, y aseguraba que "quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley Solo Sí es Sí lo reconocerá como agresión". Avanzaba también que "presumir ante 26.000 seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro":

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

Como ocurre con casi todo lo que escribe la ministra, que cuenta con una numerosísima tropa de haters en Twitter, terminó por constituir una mofa generalizada por parte de los machistas. Ha dado igual que su análisis sea de lo más sensato, que haya hablado de consentimiento, que haya apuntando al agravante de divulgar este tipo de prácticas ante miles de menores y adolescentes. El not all men sumido en un "me va a decir Irene Montero a mí lo que tengo que hacer" hizo acto de presencia.

Y uno de los más desagradables y rancios comentando las palabras de la ministra ha sido el escritor Fernando Sánchez Dragó. Sus palabras, conviene advertirlo, pueden herir sensibilidades y, desde luego, no pueden dar más repelús, sobre todo para aquellas personas que tengan por costumbre visualizar todo aquello que leen en Twitter. Abstenerse, en su caso, es casi una necesidad vital.

Si han llegado hasta aquí, tendrán que saber que Dragó le ha dicho a "doña Irene" que él se ha acostado con muchas "mujeres de las llamadas decentes" y que "ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón". Ha aclarado el escritor que sí le han pedido que "eyaculara fuera, sí, y lo he hecho", añadiendo que "eso se llama respeto" y pidiendo que les deje "en paz" y se meta en sus asuntos "y no en nuestras alcobas":

Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días. https://t.co/iq5GcBG2Xa — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) July 14, 2021

Con un calambre en el estómago después de la lectura del desagradable tuit de Sánchez Dragó, que ha provocado cientos de aplaudidas réplicas en Twitter, conviene destacar la que ha escrito la actriz Anabel Alonso, a la que han bastado cinco palabras para describir a la perfección el sentimiento que ha producido en una mayoría:

Grima de principio a fin. https://t.co/nJ7HPuVREl — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) July 14, 2021

Y es que nadie tiene ninguna intención de meterse en la alcoba de Sánchez Dragó siempre que lo que haga ahí dentro sea consentido y legal, pero en este caso además hay un factor que él ha obviado por completo: las enfermedades de transmisión sexual. Precisamente, a Darrechi se le ha echado en cara también que ponga el embarazo como la única consecuencia de no usar preservativo, y al escritor le ha pasado lo mismo:

Hablo desde el conocimiento de haber padecido cáncer de cérvix por el virus del papiloma humano: ¿Sabe señor Sánchez Dragó que su costumbre de no usar condón puede haber contribuido a que esas decentes mujeres tuvieran que someterse a quimio, radio y braquiterapia como yo? — livia19 (@livia1903) July 14, 2021

Este señor ha oído alguna vez hablar de las ETS?? Venga!! A hacer apología del sexo sin protección, como adalid de esa libertad perversa que tanto nombran. De que ha servido la educación de años en salud sexual?. Cada vez siento que retrocedemos más😞 — Raquel Carro (@RaquelCarro4) July 14, 2021

Este sinvergüenza se fue a Tailandia se acostó con menores de edad y presumía de ello públicamente

Con esta catadura moral se permite el lujo de dar lecciones públicamente esta basura de periodista y de persona — apceramista (@apceramista) July 15, 2021

Se le olvida decir que la mayoría han sido menores y que ha pagado por ello; algo reconocido por él y de lo que ha "presumido". Yo veo delito.

Este tío es un auténtico cerdo. — Repunantiña (@repunantina) July 14, 2021

La grima me la da nada más que lo veo aparecer por las redes sociales. Las cuatro veces que le he leído en entrevistas he visto que este "señor" no conoce la ética. Le voy a bloquear, ya le he leído demasiadas veces, y no me interesa con quien se acuesta y menos lo que hace. — Joseluis (@Joselu_Sanz) July 14, 2021

Lejos de desdecirse, por si hubiese quedado alguna duda, Fernando Sánchez Dragó daba la estocada con un segundo tuit:

No sé si contra Franco vivíamos mejor, como se decía en los años de la Transición, pero es seguro que antes de la inicua Ley de Violencia de Género los, las y les españoles follábamos mejor. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) July 14, 2021

Quizás no ha tenido en cuenta, al menos en su caso, que allá por los años de la Transición él tenía unos cuantos años menos e igual es eso lo que influye y no la ley de violencia de género.

