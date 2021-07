El video del exministro Ábalos que está sirviendo para que medio Twitter se mofe de él

Tras el bombazo de la reforma del Gobierno que ha decidido Pedro Sánchez, los antiguos ministros daban paso a los nuevos este pasado lunes y la prensa ha estado atenta a cada palabra para leer entre líneas, sobre todo en el caso del exministro y también exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cuya baja ha sido una de las más sorprendentes y su discurso el único en el que no le ha dado las gracias al presidente.

"Estoy orgulloso de haber sevrido al Gobierno, de haber servido a España, que es lo que importa", decía Ábalos ante su sucesora Raquel Sánchez, en una interlocución en la que no ha pronunciado el nombre de Pedro Sánchez y eso vendría a confirmar que las cosas entre ambos han acabado de la peor forma posible a pesar de que, como desveló EL ESPAÑOL, ambos habrían estado compartiendo confidencias durante los últimos 40 días.

El presidente barajaba con él los nombres de los ministrables, dándole a entender que saldría reforzado, por eso Ábalos no se esperaba la llamada del sábado: "José Luis, te quiero fuera del Ministerio y de la Secretaría de Organización del PSOE", le habría ordenado Sánchez. En su despedida aplaudió a su equipo y aclaró más tarde, en una charla informal con la prensa al terminar el acto, que "de momento" seguirá como diputado y que su intención es tener "una vida más tranquila":

Ábalos entrega la cartera a Raquel Sánchez

El inesperado adiós de Ábalos provocó un sentimiento de júbilo entre sus críticos, que no tardaron en sacarle punta y en rebuscar en la hemeroteca para dejarlo en evidencia. Entre el material que ha reflotado, el más aplaudido ha sido un vídeo del exministro que se corresponde con el Comíte Nacional del PSOE de Galicia, celebrado a finales del mes de enero de 2020 en Santiago de Compostela.

"No me echa nadie"

"Otros, quizás, estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie", dice un presumido Ábalos desde el atril en el vídeo que ha reflotado en Twitter. Se defendía entonces de las críticas que le habían llovido después de su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Aunque no se ve en el fragmento viral, el exministro explicaba después que "yo estoy en esto desde el año 76, no estoy en una aventura":

Aseveraba también aquel día Ábalos, según las declaraciones recogidas por la Agencia Efe, que la gran fortaleza del PSOE "radica en su unidad". De lo mal que envejecen algunas frases se han aprovechado los tuiteros, que se han mofado de él con comentarios como estos:

Como pitoniso no tiene precio. Pero tranquilos, no sufras por él, ya le darán algún puestecillo bien remunerado. Perro no come perro. — AguedaSanSu (@SanAgueda) July 12, 2021

No os preocupéis. Que ya veréis qué pronto encuentra acomodo en algún puestecillo a razón de 150.000 al año. — Sopapo.3 ❤️💛❤️+💜 (@To_put_a_mere) July 13, 2021

No lo echa nadie... más que su jefe, que no dejáis terminar las frases, ¡caramba! — 195203 (@195203) July 13, 2021

😂😂😂😂

El gurú Ábalos 🤭🤭 — PauBarbut 🇪🇸🇪🇺 (@paubarbut07) July 12, 2021

Encima no sabe ni hablar.... 'pa quedarme'. Hará algo bien 🤔 — Queparenelmundoqueyomebajo (@Queparenelmund2) July 13, 2021

¿Cuántos días han pasado entre esa chulería y su defenestración? Es que es acojonante. — Arthur O'Pereitor 🇪🇦🇮🇱 (@arturopereitor) July 12, 2021

De momento se desconoce si Ábalos finalmente será recolocado en alguna comisión del Congreso, pero hay rumores en este sentido.

Sigue los temas que te interesan