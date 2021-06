El peculiar estudio sobre la cantidad de croquetas que come un español al año que triunfa en internet

La consistencia justa, el rebozado tirando a fino y brillante, pero sin que el aceite chorree. La bechamel cremosa, que se funda cuando choque contra el paladar, y el sabor equilibrado. Preparar la croqueta perfecta no es fácil, pero puede abrirte todas las puertas en un país como el nuestro en el que este bocado ocupa el podio indiscutible de la gastronomía. Nunca antes un plato de aprovechamiento había conquistado incluso a la realeza.

Y es que los orígenes de la croqueta hay que ir a buscarlos, según la teoría más extendida, a los fogones de Antonin Carême, un cocinero francés conocido como el "rey de los chefs y el chef de los reyes". Fue él quien las sirvió por primera vez un 16 de enero en un banquete, que se habría celebrado entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX, bautizándolas como "croquettes à la royale".

Ahora, cada 16 de enero, celebramos el Día Internacional de la Croqueta con el objeto de tener una excusa para atiborrarnos de ellas, como si nos hiciesen falta pretextos para darnos un festín. De hecho, tal y como ha confirmado un estudio reciente, los españoles nos hemos vuelto auténticos profesionales de su degustación, hasta el punto que hemos inventado un nuevo sistema de medida para calcular su consumo per cápita.

"Más de cinco metros de croquetas"

"Los españoles consumen más de cinco metros de croquetas al año", reza el titular que una tuitera ha querido destacar estos días en Twitter y que gracias a ello se ha hecho viral:

Cuantificar el consumo de croquetas en metros y no en unidades hace de éste un mundo mejor. pic.twitter.com/JpL9ZavpdE — Ana Belén González 📸 (@Anabelenglez) June 22, 2021

Se trata de un titular que se ha podido leer en El Periódico de Aragón estos días y que desgrana el contenido del último estudio de Oído Cocina Gourmet sobre el consumo de croquetas en nuestro país. Se revela en el trabajo que los españoles nos comemos un total de 151, una cifra que a nosotros ya nos parece llamativa, pero quizás lo sea más al explicar que en hilera tendrían más de los ya famosos cinco metros de largo.

En concreto, el estudio apunta a que si tomamos como referencia de tamaño del largo de la croqueta en 3,5 centímetros estaríamos hablando de que situadas una a continuación de la otra llegarían a los 5,3 metros de largo, la altura de una casa de dos pisos, por poner solo un ejemplo. En Madrid es donde más se piden a domicilio, después en Sevilla, Guadalajara y Barcelona. Las favoritas de los españoles siguen siendo las de jamón ibérico y después las de cocido, trufa, bacon y parmesano, y las de puerro.

Entre las reacciones al tuit de Ana Belén hay que señalar que una gra mayoría se ha atrevido a pronunciar una frase muy de madre: "pocas me parecen". No obstante, a todos les ha llamado la atención, precisamente, que las croquetas se hayan contado usando metros y no unidades, por eso han hecho diversos chascarrillos y consideraciones al respecto, como estas:

Los metros son un tipo de unidad.

La cosa sería saber cuántos vagones lleva cada metro. — Saber Nyoki (@SaberNyoki) June 23, 2021

No me queda claro. ¿Con metros se refieren a la unidad de longitud o a los trenes? — José Antonio Monreal (@barbarroja_jose) June 23, 2021

Aquí yo veo un problema, ya que no existe una medida estandarizada, como tienen que ser? Como un pulgar o como el dedo corazón? Estas dudas me quitan el sueño… — ♦️Twixx765♦️ (@twixx765) June 23, 2021

Muy a favor de cambiar la medida universal de "los estadios de fútbol" por croquetas. — Carlos Ferreras (@9mapaxes) June 22, 2021

Ha faltado que digan hasta dónde se llegaría si pusieran todas las croquetas consumidas por los españoles una detrás de otra. pic.twitter.com/2ybq5EK5P0 — Juan Francisco Gonzalez Alcantara (@jfgalcantara) June 22, 2021

Creo sinceramente que la forma correcta de medida sería en volquetes. — Jesús Arévalo (@JesusArevaloGr) June 22, 2021

Jajajaja pero qué maravilla. Me he imaginado yendo a un bar y diciendo: una cerveza y medio metro de croqueta, por favor. — Croquettone (@Croquettone) June 23, 2021

Yo estoy preparandome para el sprint final, ni una croqueta desde 2020, menudo diciembre me espera — Noé Marco (@NoWex1) June 23, 2021

Cuanto mide el niño? 5 cocretas y media, ha salido al padre. Muy fan — 💚Chabi Langarita 🌻 (@verdesenred) June 23, 2021

Medir las croquetas en metros es un acto de amor y la prueba de que Dios existe: Y es una masa de croquetas. — Marin 🇪🇺🇪🇸 (@afmarinn) June 23, 2021

En mi casa eso lo superamos sin despeinarnos. pic.twitter.com/IyWg5l6hrU — @ntonio (@Matruck) June 23, 2021

Y es que las croquetas son de las pocas cosas que acaban con el mito de las dos españas porque gustan a todo el mundo. Tendrían que tenerlo más en cuenta nuestros políticos.