Los insultos de un negacionista a una médica de Valencia: "Das muchísimo asco"

Cuando todavía no podemos hablar de la pandemia en pretérito hay quien se esfuerza por seguir negando su existencia. Los negacionistas campan a sus anchas en las redes sociales, pero en esta ocasión no se han limitado a lanzar bulos y cuestionar a la ciencia, que no es poco, sino que han dado un paso más para amenazar e insultar a una doctora por el mero hecho de ser sanitaria y divulgar información en ese contexto.

Elena Casado, médica anestesista, divulgadora y escritora valenciana, ha denunciado las amenazas que le han llegado a través de un perfil falso a su cuenta de Twitter. Un mensaje privado que ha compartido en la red social observando que "tener que aguantar esto no tiene nombre". "Das muchísimo asco, hija de puta vendida", comienza el terrible texto que le han dedicado a la sanitaria.

Continúa diciendo que "mi abuelo murió en plena pandemia a manos de psicópatas asesinos como tú, que le pusisteis un respirador que no necesitaba para acabar reventándole los pulmones", afirmando después que en las peores semanas los sanitarios estaban "todos disfrazados haciendo bailecitos y calladitos al respecto de todo lo que llevan las vacunas. ¿Cuánta gente está muriendo por seguir vuestro consejo de que las vacunas son seguras?".

"Tus hijos serán esclavos"

El delirante mensaje concluye apelando a la descendencia de Casado: "Si tienes hijos o si algún día pretendes tenerlos, que sepas que vendrán a un mundo en el que tú has sido protagonista para que ellos se conviertan en esclavos".

Tener que aguantar esto no tiene nombre. pic.twitter.com/Yk9GB4O2bt — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) June 22, 2021

El tuit de Casado ha suscitado cientos de reacciones en la red social y un apoyo unánime hacia la sanitaria, con mensajes como estos:

Perdón en nombre de la humanidad. Y gracias también. — Blanca Rguez «Bandarrita» #YoMeVacuno cuando pueda (@bandarrita) June 22, 2021

Flipante, simplemente flipante. Me gustaría ver a ese colgado trabajando en un hospital al principio de la pandemia, en la las sucesivas olas que han habido. Para poder ver que hubiese hecho el. Valiente cabron descerebrado. — Angel alejandro Martínez muñoz (@Angelal82318484) June 22, 2021

Esta crisis a todos los niveles ha destapado q hay mucho simplemente pirado por ahí…, y mucho desinformado, mucho egoísta interesado, mucho fanático partidista y mucho descerebrado. Paciencia, denuncia y conciencia muuyyyy tranquila. — Boquiviejuno (@boquiviejuno) June 22, 2021

los únicos psicópatas son los que no toman medidas cuando hay que tomarlas y van contagiando a los demás . Sobre todo gente que sabiendo que está contagiada, ni se aisla ni toma medidas. — ana saavedra (@anasaavedra31) June 22, 2021

No dejes que esta gentuza ensucie la gran labor que estais haciendo. — Roberto Maíllo Parra (@Rober_Gori7) June 22, 2021

No tiene ni idea de lo que fue, cómo se vivió y con qué medios las primeras semanas de la pandemia (digo semanas x no decir meses)

Si en primaria fue demoledor ni imagino en hospitalaria. Que vengan estos mierdas IGNORANTES a dar lecciones da mucho asco. Eres mejor que ellos. — Sergi A.L. (@sergi_alla) June 22, 2021

Muy valiente mandándote el mensaje así y con sus conpiranoicadas, pero le falta narices para dar la cara y comerse una buena denuncia. Son muy valientes detrás del anonimato y huelen a caquita desde lejos. Lo de siempre.

Tú sigue con lo que haces que eres una profesional enorme — Mérida🏹 (@Evita_t7) June 22, 2021

La agresión verbal y física se ha convertido en costumbre. El maltrato del paciente, las reclamaciones, las exigencias...está tolerada por la gerencia, que no nos defiende. Es verdad que hay algunos agradecidos pero ya lo normal es el maltrato. La solucion: no dejarse amedrentar. — Benito Camela (@rhpositivo_) June 22, 2021

Mucho ánimo Elena, cazurros los hay en todos los sitios



Yo soy una persona q para mí desgracia os he necesitado mucho y desde mi posición yo os doy, te doy las gracias por vuestro, por tu esfuerzo, gracias de corazón 😘😘😘 — Pablo F C🔻 (@fcastellanopab1) June 23, 2021

Todo mi apoyo Elena y mi total rechazo a este tipo de "gentuza" aquí, en la rrss, y en el mundo presencial😤

La ignorancia es la verdadera pandemia mundial y para eso, desgraciadamente, si que no hay vacuna. — #SoyDisOrganic y Paloma🕊️💜 (@soydisorganic) June 22, 2021

Además, ella misma ha dado más explicaciones al respecto. De hecho, ha confirmado que presentó la correspondiente denuncia, pero con pocas esperanzas puesto que el perfil es anónimo:

Ayer ya me pasé toda la mañana en comisaria pero este es anónimo. Solo sirve denunciar gente que se puede identificar. Te lo digo por experiencia que ya he denunciado varias veces. — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) June 22, 2021

También tomó cartas en el asunto denunciando ante Twitter, pero la red social es a veces tremendamente justiciera con nimiedades y benevolente con cosas como estas, así que le ha respondido lo siguiente:

Twitter ha respondido que eso no infringe sus normas, como te quedas? 🤷🏻‍♀️ — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) June 22, 2021

Habrá que apelar entonces a la educación y a la sensatez, pero son dos aspectos que no abundan.