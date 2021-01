El último horror de la vivienda en Madrid: así es el piso más tenebroso de España

Buscar un piso asequible en una gran ciudad suele ser una pesadilla, pero esta vez se trata de una metáfora prácticamente literal. Deambular de un lado para otro visitando pisos de toda clase y condición, en lugares muchas veces desconocidos, con la premisa de poder permitirse el alquiler o el precio de venta de un lugar que pueda llegar a ser un hogar es una ardua tarea en sí misma. Si, además, nos topamos con la vivienda que ha visto este tuitero podríamos salir por patas.

"Buen estado. 110 metros cuadrados, cuatro dormitorios, baño completo, salón con terraza y cocina amueblada con tendedero. Cerca de la parada de bus y metro", por el módico precio de 105.000 euros, una suculenta oferta que se corona si la ubicamos en Madrid, donde prácticamente sería una ganga a juzgar por los precios de su mercado inmobiliario. El problema viene cuando observamos las fotografías que acompañan al anuncio.

Se trata de una oferta que se podía encontrar, al menos hasta poco después de que el tuitero publicase su mensaje viral, en el portal Idealista. La vivienda está situada en el barrio madrileño de Abrantes y a juzgar por la negrura de sus paredes ha debido de su sufrir un incendio o, como han apuntado en Twitter con mucho humor, las consecuencias de un "rito satánico":

Buscando pisos en Madrid: "estupendo piso de 4 dormitorios, baño completo, salón con terraza y cocina amueblada con tendedero. cerca de la parada de bus y metro. " pic.twitter.com/mH5CbDXjsr — Terry (@TerryJordi) January 4, 2021

Las primeras coñas las ha firmado el propio tuitero:

Sólo han muerto dos familias dentro. — Terry (@TerryJordi) January 4, 2021

Pero el resto e reacciones no se han hecho esperar. El mensaje ha arrasado en la red social, donde no acaban de creerse que los dueños del piso no se hayan dignado a meterle una buena limpieza antes de intentar venderla:

Ahora ya lo tiene todo pic.twitter.com/Arg9GMnSJn — 🏴‍☠️The Hatman🏴‍☠️ (@TheHatman666) January 4, 2021

Eso son capturas del Resident Evil 7, te lo digo porque lo acabo de empezar hace poco y he estado en esa cocina. — ᴊ ᴏ ʜ ɴ ᴄ ʀ ᴜ ᴢ (@johzcross) January 4, 2021

“Cocina amueblada” 🤦🏻‍♂️ Yo creo que en Calificación energética debería tener un 10 porque está que arde pic.twitter.com/8ZXH60I5W0 — Fernando Santana (@zinkiki) January 4, 2021

Seguro que dejas la ouija en el suelo y te salen 10 compañeros de piso. — Agalon Bernie Stinson (@bernoman) January 4, 2021

“Cerca de la parada de bus y metro”.

El metro: pic.twitter.com/af6GQFy5t0 — Parodi Paradise (@ParodiParadise) January 4, 2021

-Yo vivía en ese piso. Solo le hacen falta un par de arreglos, pero no tiene daños estructurales. pic.twitter.com/peMxniJ0yi — Jesus P.M. (@JesusJPM) January 4, 2021

Pues yo lo veo bien. Está para entrar a morir. — Cansino Royal (@cansinoroyal) January 4, 2021

Ahí podrías rodar Rec 4:Covid Resurrection 😅👌🏼 — Tharsius (@unKelpiano) January 4, 2021