Los deleznables tuits sobre la salud de los mellizos de Iglesias y Montero

El pasado fin de semana saltaba la noticia: Leo y Manuel, los mellizos de Pablo Iglesias e Irene Montero, estaban ingresados en el hospital. Los hijos de la ministra de Igualdad y el vicepresidente del Gobierno, que tienen apenas dos años, tuvieron que ser hospitalizados en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón al complicarse la bronquiolitis que ambos padecían desde hacía algunos días.

Los mellizos presentaron una mejoría este pasado domingo, pero los médicos recomendaron su permanencia en el hospital al menos 48 horas más antes de volver a su casa. La noticia sobre la enfermedad de los hijos de Montero e Iglesias no tardó en correr como la pólvora en las redes sociales, donde una amplísima mayoría ha deseado una pronta recuperación a los niños.

Parece obvio que, aunque no se comulgue con las ideas o la gestión de sus padres, el sentido común obliga a las personas de bien a dejar la ideología a un lado cuando se trata de asuntos como el que nos ocupa. No obstante, la sensatez no es un valor universal y hemos encontrado en Twitter comentarios que querríamos no haber tenido que leer.

"Sus hijos me la pelan"

Y es que basta con echar un vistazo por la red social para encontrar un goteo de impresiones más que censurables. En primer lugar se pueden leer comentarios de personas muy interesadas en saber si los pequeños están en un hospital público o privado:

Hospital público o privado ? Privado verdad ? Muchos niños pequeños pasan la brinquiolitis , mi hija en el público , nada que no se pueda superar , no hay que hacer un drama de ello pero claro , los marqueses son muy de dramas — susanitatieneunraton (@susanitatiene17) September 28, 2020

Otros juzgan directamente lo que consideran "privilegios"...

Que están ingresados??se me puso mi hija mala con fiebre y nisiquiera me la atendían, ni me la miraban los médicos. Y decían que estaban colapsados y a estos por una bronquitis la ingresan...y luego le pondrán una UVI móvil en la puerta de casa...si es que son casta. — AnHell?￰゚ヌᄌ? (@AngelBuzon2) September 27, 2020

CUARENTENA!!!!! 15 DIAS!!!! PERO YA!!!!! Al resto si nos pica la espalda nos diagnostican COVID por teléfono y nos confinan en cuarentena con la policía vigilante!!! — PendientedeTo (@AcuamandeSecano) September 27, 2020

...y cuestionan que algo así sea noticia obviando que la popularidad de sus padres les ha hecho conocidos incluso antes de nacer:

No me interesa lo.mas minimo la.salud de los hijos de esta pareja. Lo siento por los niños pero.como ellos hay miles de casos y no son noticia. — Mar ? ?￰゚ヌᄌ (@MarF2607) September 28, 2020

Miles de niños se ponen enfermos a diario. Porque estos sean hijos de estos dos, no debería de ser más noticia. — Llegaremos a las dos (@Llegaremosalas2) September 28, 2020

También hay quien saca a colación el karma:

Todo lo malo que uno hace en esta vida y el veneno que destila se paga acá — Marcelo (@mcelestinocars1) September 27, 2020

Segundo aviso de Dios. Hay que ser buena gente y no querer el mal para nadie. — frank?￰゚ヌᄌ?VOX (@94_bernardez) September 27, 2020

Deseo que se recuperen totalmente. Y supongo que sus padres no harán ascos a que les traten con maquinaria pagada por Amancio ortega, si se diera el caso. Supongo. El karma suele ser cabroncete. — ROSA (@ROSA04255825) September 27, 2020

Y quien cree que esto es una maniobra de sus progenitores con oscuras pretensiones:

Igual es una táctica para dar pena y generar empatía. No me extrañaría viniendo de ellos, ya hay antecedentes. — Voxcodrilo ?￰゚ヌᆰ? (@voxcodrilo) September 27, 2020

No obstante, lo peor está por llegar. Personas que no solo no muestran empatía por los niños, sino que les brindan sus peores deseos. Estos dos tuits, que borraron sus autores, son los que más se han compartido:

Sin embargo, no son los únicos:

Cuanto lo siento, pero que les den la misma medicina que le dieron a mi abuela para que se curen.

Mi abuela murió en una residencia con COVID-19. — Felipe-Ivan Lorenzo (@LipeLotas) September 28, 2020

Es que sigue habiendo mucho gilipollas buenista y que no espabilan oye. A mi sus hijos me la pela, y lo digo asi. Tan tranquila?, y si viene alguien a decirme que soy mala persona me adelanto y les digo que NO, que malas personas son ellos y toda su estirpe! — mividaconmigosii (@mividaconmigos1) September 28, 2020

Listo para recibir insultos en 3,2,1.

Deseo que se recuperen pero no me da ninguna pena. — Iván Rodríguez (@IRG1410) September 27, 2020

Ahora dirán que la culpa es de Vox y de Franco, que no han parado de acosarles. — Localia♧Gab? @Localia (@mavegan) September 27, 2020

Espero que se mejoren , pero francamente me importan una mierda . — ?￰゚ヌᆰ?Ianus?￰゚ヌᄌ? (@pasodepasar) September 28, 2020

A ver si como madre te ocupas más de ellos. — CarmendeEspaña (@espana_carmende) September 27, 2020

Resultan bochornosos este tipo de mensajes dirigidos a pequeños inocentes como Leo y Manuel.