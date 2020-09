Lluvias de zascas a Gabriel Rufián tras burlarse de Pablo Casado y el PP

Las respuestas que le ha dado Pablo Casado a Carlos Alsina este lunes en la entrevista de Onda Cero han sido la comidilla de las redes sociales durante todo el día. El líder del PP se enmarañó dialécticamente al más puro estilo Mariano Rajoy y también acabó dando algunos titulares gloriosos: "A Felipe VI lo votamos los españoles, a Garzón y a Iglesias, no", afirmó, al tiempo que acusaba a Pedro Sánchez de "cobarde" por no defender al rey de los ataques de Podemos.

El popular cree que el presidente del Gobierno es cómplice de estos ataques "ya que no los desmiente" y que procura que su electorado "no censure lo que está haciendo". "¿Defiende al rey? ¿Y la unidad nacional? Que lo explique", pidió Casado, saltando también a la palestra por sus respuestas sobre el mando único que, a juzgar por el criterio del popular, no sabemos si lo piden o lo critican. O las dos cosas a la vez.

Lo cierto es que Twitter ha tenido carnaza para debatir durante horas y uno de los políticos más activos en la red social también ha querido decir algo al respecto. Se trata de Gabriel Rufián, diputado por Esquerra Republicana de Catalunya, que tiró nuevamente de ironía para escribir un tuit en el que se burlaba abiertamente de Casado y cuestionaba el relato de varios episodios de la historia más reciente de nuestro país.

"No hay presos políticos"

Así, como si de un capítulo de Black Mirror se tratase —distopía pura y dura—, Rufián afirmó que no se invadió Irak, que la sede del PP "se pagó sola en negro", que no se golpeó a nadie en el referendum del 1 de octubre, que "Casado tiene un máster en Harvard" y que "se votó a Felipe VI pero a Garzón y a Iglesias, no", entre otras:

No se estuvo en Irak, la sede se pagó sola en negro, no se pegó a nadie el 1O, no hay presos políticos, Casado tiene un máster en Harvard, VOX es centro derecha, Guaidó es Presidente, o llamas a Securitas o te okuparán la casa y se votó a Felipe VI pero a Garzón y a Iglesias, no. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 28, 2020

No podemos fingir la sorpresa cuando nos asomamos a los cientos de comentarios que ha generado el tuit de Rufián y nos damos de bruces con un buen número de zascas. No en vano, suele estar siempre en la diana de los escarmientos en las redes. Es casi un ritual para el diputado que sus mensajes siembren la polémica y tenga que recolectar una cosecha de críticas como estas:

Otegi y Bildu son representantes de la paz

Podemos no es comunista

Torra es inhabilitado x colgar una pancarta

Los cdrs son pacíficos

La república catalana se reconocerá en el mundo entero

No se irá ni una empresa

Companys fue un santo

Rufián se fue a los 18 meses como prometió — Anna Cristina (@annacristi66) September 28, 2020

Ojo que no estás para dar lecciones de mentiras.

Ni 18 meses ni Republica. pic.twitter.com/0yZxyXF5of — La Tita Ale de extremo zapatillazo 🇪🇸 (@LaTitaAle1) September 28, 2020

La Declaración Unilateral de Independencia es legal, las manifas del 1-O fueron pacíficas, Otegi es un hombre de paz, Junqueras sería un buen jefe del Estado, los de Esquerra no llevan americanas de Amancio o yanquis. Los indepes son demócratas. La votación del 8-o fue libre https://t.co/WWWktF0d9e — Diego Gago Bugarín (@DiegoGagoB) September 28, 2020

Cataluña es una nación milenaria

No hay adoctrinamiento en la escuela catalana

Tv3 es neutral

Hay presos políticos

La inmersión es un modelo d éxito

España nos roba

El 1O fue una fiesta de la democracia

Rufián se irá en 18 meses del Congreso. Ni un día más

Y Torra es el president — Tercio_t5 👑 (@Tercio_t5) September 28, 2020

Se te olvidó decir que la República Catalana no existe y que te ibas en 18 meses, no en 18 años. — Periodista Infiltrado (@infiltradoxxx) September 28, 2020

No es diputado porque dimitió a los 18 meses, no hubo violencia ni intimidación en el 1-O, Cataluña no sólo es una nación sino que además es una república e independiente, no hay nadie más democrático y pacífico que los separatistas, Rufián no está orondo ni Oriol bisojo. — Jeseg (@Jeseg3568) September 28, 2020

En 18 meses (dicho en el 2015) tú, Rufián ibas a dejar tu escaño para regresar a la República Catalana 😂😂😂 ¡Ahí lo dejo! https://t.co/Cx3S6ZYJI5 pic.twitter.com/RXg8IKQGUZ — Lna 🇪🇸 #LaRevoluciónSeConvierteEnUnDerecho (@elenay29) September 28, 2020

Conviene decir a su favor que, al menos, se lo toma con deportividad y suele retuitear algunas de las críticas que más le han gustado, como esta: