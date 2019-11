Esta es la razón por la que Albert Boadella dice que no triunfa como artista en España

El presidente de Tabarnia, el dramaturgo Albert Boadella, confesó hace algunos días en esta entrevista con EL ESPAÑOL que trata de "no pasear por Barcelona" porque "no soy masoquista, no me gusta que me insulten". No hace mucho que su mujer se encontró en el jardín de su casa una "bengala muy grande" que se tomaron como "una amenaza" y denunciaron ante los Mossos.

Reconoce que en su trabajo se autocensura y que vive en la "república independiente de mi casa" del Ampurdán, pero lo que no aprecia es que en Twitter esa autocensura brilla por su ausencia. No tiene ningún tipo de filtro y no es la primera vez que alguno de sus polémicos mensajes desatan una avalancha de críticas contra él, como cuando el pasado agosto se levantó contra el animalismo.

El que fuera uno de los fundadores de Ciudadanos parece que todavía no ha llegado a encajar la derrota en las urnas del pasado 10 de noviembre y ha querido compartir su lamento con el mundo. Para ello, Boadella ha escogido el método José Manuel Soto -también conocido como el del tuitero llorón-, que el cantante andaluz ha empleado esta misma semana:

Soy español, católico, monárquico, carnívoro, músico, autónomo, heterosexual y bético, no corren buenos tiempos para mi... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 14, 2019

Así, usando esa misma fórmula, pudimos leer al de Tabarnia:

No soy ni gay, ni socialista, ni podemita, ni nacionalista. Cada día se presenta más difícil ser un artista en España. — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) November 18, 2019

Algún aplauso y muchas collejas

Uno de los primeros en encumbrar su tuit ha sido el propio Soto, suponemos que reconociendo su propia influencia:

Jajajaja qué artee https://t.co/lrN7U3BuJv — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 19, 2019

Sin embargo, la mayoría de las respuestas al mensaje de Boadella han tirado a dar:

Homófobo es un rato. — Jorge Godoy 🏳‍🌈👻 🇪🇸 🇪🇺🌍 (@godoitos) November 19, 2019

Don Boadella, su coche no será diésel? — Alégrame el día (@harryelsocio) November 18, 2019

Pobrecito , debiste de pasarlo fatal al salir del armario entre insultos como heterosexual , y sufrirás agresiones diarias por ir de la mano de una señora por la calle , que horror. Ni lo puedo imaginar , ánimo . — UnomasJavier (@unomasjavier1) November 19, 2019

Un artista😂😂😂, un artista de la gilipollez — Lluís De Cabanyes (@CabanyesDe) November 20, 2019

Un pelín facha si, no?



Las cosas como son, amigo mío. — Po Cloro 🎗🍋🐤 (@cloro_po) November 18, 2019

Sobre todo porque no eres artista.. Que tienes menos gracia que un responso... — Kuerboloko (@Jabipelos) November 19, 2019

Siempre puedes subirte a un barco impulsado por energía solar para cruzar el Atlántico... — maria fuente (@mariafuente15) November 18, 2019

Siempre puedes huir y dejar tirados a tus compañeros como hiciste con Els Joglars en el 78 — AGC (@commargc) November 19, 2019

☝️🇪🇸👓Sinceramente creo que lo de “gay” está de más y tiene un punto ofensivo.Le admiro profundamente y me ha dolido, por cierto yo tampoco soy nada de lo otro... “gay”si .¡ Saludos ! — 🇪🇸🏳️‍🌈 Miguel Ángel Bastenier (@MascaronDe) November 18, 2019

Pues vete a Somalia con Herrera y dejáis de hacer ruido los dos. Buen viaje. — Dani Huertas ✊🏻💜. (@danihuertasg13) November 20, 2019

De entre todas ellas ha habido una que le ha dolido especialmente y su reacción no se ha hecho esperar:

Preséntate para liderar Ciudadanos...😂😂😂😂 — Camarada Cipollino🎗 (@Dip700629) November 19, 2019

Te bloqueo por el puto lacito — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) November 19, 2019

