Albert Boadella carga contra el "fascismo animalista" y la lía en Twitter

El pasado domingo, el torero Enrique Ponce concedió una entrevista a ABC en la que aseguraba lo siguiente: "Yo amo al toro, pero tengo que matarlo para que exista". El titular de la polémica, como no podía ser de otra forma, no tardó en popularizarse en las redes sociales y cabrear a los defensores de los animales, que pusieron al diestro de vuelta y media.

Una de las tuiteras más críticas con el mensaje de Ponce fue Arale Tossuda (@arale_tossuda). Esta mujer catalana publicó un mensaje el martes en el que decía que veía en las declaraciones "un parecido razonable cuando un marido dice que ama a su mujer pero la maltrata y la mata", pidiendo además que "el karma llegue pronto":

Dice Enrique Ponce que ama a los toros y los mata para que existan. Llamarme rara, pero veo un parecido razonable cuando un marido dice que ama a su mujer pero la maltrata y la mata. Que el karma llegue pronto, porfa! 🤬🤬🤬 — Arale Tossuda, Prasidenta🎗 (@arale_tossuda) 7 de agosto de 2019

Entre las muchas personas que le han afeado su desafortunado tuit está el presidente de Tabarnia, Albert Boadella. Recordemos que este es el nombre con el que la organización Barcelona is not Catalonia ha rebautizado a parte del territorio de las provincias de Barcelona y Tarragona. Una zona que han llegado a dividir en diez comarcas distintas en las que, a su juicio, sus habitantes no quieren la independencia de España.

El responsable máximo de este delirio es Boadella, que antes de ostentar esta presidencia era solamente conocido por ser dramaturgo y actor. Ahora, enganchado a una polémica perenne, no desaprovecha ni un filón y ahí estaba, criticando la "degradación mental" de la tuitera que había hecho la comparación:

Poner los animales al mismo nivel que los seres humanos es una vejación a los animales y un insulto a les personas. Pero hacer paralelismos entre un torero y un maltratador de mujeres revela el estado de degradación mental de quien lo compara. https://t.co/pcF639BHW1 — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) 7 de agosto de 2019

Los animalistas son la gente "más soez e intolerante"

Como era previsible, los animalistas saltaron a la yugular de Boadella, que no tardó en darles la réplica llamándoles "aprendices del nuevo fascismo animalista" y echando así más leña al fuego:

Acabo de hacer un tuit sobre los que igualan los animales a las personas. De nuevo he comprobado que la gente más violenta, soez e intolerante, se encuentran entre los defensores de los animales. Bloqueo sin parar a estos aprendices del nuevo fascismo animalista. — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) 7 de agosto de 2019

Total, que tiempo después, el tabarnés hasta sacaba sus propias estadísticas de lo sucedido:

Estadísticas de mis tuits sobre trato animal. Solo el 10% aporta razones. El 90% Insulta. De esta cifra el 80% son catalanes. De los catalanes el 90% separatistas. De los insultos un 60% desean mi muerte igual que la de los animales "torturados"

El resto como viejo decrépito — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) 8 de agosto de 2019

Y, también, sus peculiares conclusiones: "Huele a zoofilia".

Conclusión. Cataluña además de la contaminación política exporta al resto de España el talibanísmo animal. No es la sana idea protectora sino que se escudan en los animales para imponer una moral que huele a zoofilia. De nuevo otra epidemia. Violenta verbalmente, de momento — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) 8 de agosto de 2019

Entre la lluvia de críticas que le han caído, conviene destacar la de Arale, la autora del tuit que desencadenó todo esto:

Aquí Albert Boadella considera que estoy mal de la cabeza por comparar un maltrador con un torero. Claro, él está completamente en sus cabales. https://t.co/eFWHRLFLZX pic.twitter.com/enbYdutVA1 — Arale Tossuda, Prasidenta🎗 (@arale_tossuda) 7 de agosto de 2019

Pero, desde luego, también debemos subrayar el aluvión de respaldos que ha recibido por Twitter su discurso:

Te cortarían la cabeza por evitarle el estrés a un mapache. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 7 de agosto de 2019

Ánimo. Es el nuevo nazismo. Recordemos que el nazismo fue el primer impulsor del ecologismo. En la actualidad, es casi una secta, con lo que ello conlleva. — Diana Álvarez (@DianalvarezBack) 7 de agosto de 2019

Los que de verdad amamos a los animales, como los que amamos los mares y ríos limpios, los bosques o las montañas, sabemos que nada de ello es comparable a una sola vida humana. — Paco González 🇪🇸🇪🇺🇻🇪 (@Paco_Glez_) 7 de agosto de 2019

No son amantes de animales, son odiadores del ser humano — SrDavos (@srdelacebolla) 7 de agosto de 2019

Es una religión más y, ya se sabe, no hay nada más feroz que un creyente fanatizado. — Luis Muñoz (@lmunozf) 7 de agosto de 2019

En mis paseos diarios con mi perrita, también compruebo con frecuencia, que muchos animalistas son irresponsables, antisociales e irracionales. — María Jesús González (@abuelitagoncia) 7 de agosto de 2019

D. Albert, totalmente de acuerdo con usted, pero no dejo de reconocer que los animales son mejores que esos violentos e intolerantes animalistas que le insultan. — Isabel (@ILOCER) 7 de agosto de 2019

Las películas de Disney han creado confusión y han hecho mucho daño en las mentes de las nuevas generaciones que han crecido viendo historías cuyos personajes son animales que tienen los mismos sentimientos que las personas. — Maria T. Oliva (@MariaTOliva2) 7 de agosto de 2019

Yo sustituiría lo de "defendores de los animales" por "gente que utiliza a los animales como excusa para..."



Un defensor de los animales es, por ejemplo, Frank Cuesta, que se ha quejado varias veces de esta gente de la que hablas. — Francesc (@Francescfrcs) 7 de agosto de 2019

