La 'venganza' de un bar madrileño contra un 'indepe' por hablar catalán en la capital

Si hay una tapa mínima en todos los bares españoles, esa es la aceituna o la oliva, como prefieran. Por muy cutre que sea el establecimiento, un bocado de este manjar verde suele acompañar a nuestra caña o refresco casi como un ritual. La manera de presentarlas, como siempre, corre a cargo de la casa.

Sin embargo, la tapa de aceitunas que le han puesto a este tuitero en un bar de El Retiro madrileño le ha indignado sobre manera. Y no, la culpa no es que sean rellenas de anchoa ni que no sea abundante, sino que venían servidas con palillos decorados con la bandera de España porque "hablamos catalán".

El Barber de Besalú (@barberdebesalu), un tuitero de los de lazo amarillo que dice ser del "Principado de Cataluña", ha publicado la fotografía de la tapa comentando que "vas a Madrid a un bar del Retiro y como hablamos en catalán nos sirven así las olivas". Su tuit, publicado el pasado lunes, acumula más de 3.000 retuits y más de 1.300 comentarios:

Vas a Madrit a un bar del Retiro i com que parlem català ens serveixen així les olives... pic.twitter.com/DGJ1Hes4bo — El Barber de Besalú 🎗️ (@barberdebesalu) August 5, 2019

Entre los comentaristas, están aquellos que se suman al supuesto complot español que denuncia el tuitero...

Los castellanos como sienpre haciendo amigos. Pues como nos vayamos los vascos y catalanes no les va a llegar ni para chupar el hueso de la oliva 😉 — mikel629 (@mikel629) August 6, 2019

Yo les hubiera pagado con un billete con las banderitas pegadas con loctite. — El Fumador🎗🇷🇺🇩🇪🇧🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇨🇭🇩🇰🇦🇷 (@bombers_man) August 5, 2019

Amb un bitllet pintat amb estelada, llaços i pic.twitter.com/lc2yxfnmk9 — Paula Pi #cdr 🎗🥇🥇 (@enbarrena) August 5, 2019

Se dejan en el plato y cuando venga a recoger la mesa se le dice que lo que queda pueden tirarlo a la basura. — Antoni Ramos (@Zeniza) August 5, 2019

Quan acabis amb les olivetes, destrosses les banderetes. — Joe Costa - Republic of Catalonia (@xpep67) August 5, 2019

...pero una mayoría aplastante en Twitter le asesta unos buenos zascas de los que, imaginamos, todavía se está reponiendo:

Las sirven siempre así. Pero bueno estos se creen el centro del mundo y que todo sucede por ellos — Fer7 (@Fer7sie7e) August 5, 2019

Y encima las llaman aceitunas. https://t.co/4yMRiZOcjM — Alfonso ☕🥐 (@springsteen_81) August 7, 2019

Par favarrr!!!!! Es hododoso!!!! Nos estamos volviendo locos pic.twitter.com/XdM9LpMQHX — Iuris (@Alberto60826357) August 6, 2019

😁😁😁😁y encima las aceitunas eran marca "La Española" 😂😂😂😂 https://t.co/fzDKqfpezR — Helen Keller (@TecnoHelen) August 6, 2019

A mí me pasó lo mismo en Holanda....



Me escucharon hablar catalán y fíjate....



Putos holandeses fascistas... pic.twitter.com/kdfsXA9yDd — Marc (@Marc4618) August 5, 2019

Así cómo, ¿gratis?

No es por hablar catalán, es para todos. https://t.co/kSvYplXKff — MAG (@MAGuisado) August 6, 2019

Porque los separatas se creen el ombligo del universo?



A ver niño, te crees que en un bar de Madrid van a comprar banderitas solo pensando en si da la casualidad de que un catalán separata se pase por alli?



Hay que vivir en un guindo para creerse tan importante.



Adoctrinado — Woogard (@Woogard1) August 6, 2019

oh vaya banderas de ESPAÑA en ESPAÑA el fascismo cada dia esta en mas sitios joder hasta en las aceitunas. Putos gilipollas que sois 😂😂😂 https://t.co/Cu7lPDoYjO — Piny (@Sara9atm) August 5, 2019

Te han atendido? Que suerte. En tu comunidad hay bares que no atienden a personas por ser funcionarios de las fuerzas de seguridad... — Davleongo (@davleongo) August 6, 2019

Mira, podía aprender el procesismo y comenzar a poner lacitos amarillos las tapas de los bares de Cataluña para promocionar la caNO PONEN TAPA. HUYAMOS. https://t.co/elB1tup8i6 — MrInsustancial (@MrInsustancial) August 7, 2019

Igual pensó que erais franceses, y lo ponen a todos los extranjeros! Yo no le daría más vueltas a la teoría conspiranoica... — Cris Bravo (@Cristi_latin) August 5, 2019

Escúchame un momento: el rollo de que todo el universo está contra vosotros aburre ya un poquito... Lo mismo es q se lo ponen a todos, hablen chino, catalán, dálmata o arameo.

Lo q sí es cierto es q empezamos a estar cansaditos (aquí, en Nepal y en Australia) de vuestra tontuna https://t.co/5FC5raXYlS — Bel Cullack 🐝 💙 (@Profuga_VLC) August 7, 2019

Dios mío, hasta las olivas os oprimen, esto es un sin vivir. — Pasabaporaqui (@Pasabaporaqui77) August 6, 2019

No haber pedido olivas, que son un producto claramente fascista español. https://t.co/SyC6MP4RTn — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) August 6, 2019

No quiero jorobarle las alucinaciones, pero en muchos bares de tapas de España ponen banderitas. En realidad palillos. Lo que sí les faltó fue instrucciones de uso del palillo, para personas espesas. Ánimo. — Diana Álvarez (@DianalvarezBack) August 7, 2019

Tontos en la corte incapaces de disfrutarla. https://t.co/wHXgsWMc7b — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) August 6, 2019

Disfruta de Madrid, paleto. — DaniPintoB 🇪🇸 (@DaniPintoB) August 6, 2019

Si hijo si, te estaban esperando porque el mundo gira alrededor de tu puñetero ombligo.



G — vectra1982 (@vectra1982) August 6, 2019

¿Qué será lo siguiente?

¿Cámara de gas con el pincho de tortilla? https://t.co/c1Xr6WSTk5 — El Aguijón 🐝🎗✊🌈 (@ElAguijon_) August 5, 2019

Qué cabrones...!!



Me pasó igual el otro día en Oslo en cuando fui a comer Bacalao y Salmón a casa de un amigo Noruego y me encontré con esta encerrona...👇



(... estos noruegos también son unos fachas franquistas como los españoles...) pic.twitter.com/QCrTk2rFg2 — News (@News95144304) August 6, 2019

Ni que fuera un vampiro y le hubieran puesto ajo. Todavía estoy esperando que me pongan una tapa gratis en cualquier sitio de playa en CAT. Con o sin senyera. https://t.co/N7rdu57xHu — Carmen Aguirre (@caguirre2000) August 6, 2019

Pero como las daban gratis de tapa con la caña, te las has comido todas, una tras otra sin rechistar. — FlorDeLaCanela (@LaCanela156) August 6, 2019

Pues te has llevado un buen plato de aceitunas con la caña... Eso en tu tierra no se suele ver mucho. https://t.co/gfUwJorhgf — Duende Rojo (@DhDuende) August 6, 2019

