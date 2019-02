Frank Cuesta arremete contra PACMA: "Generáis odio contra el humano"

Frank Cuesta no es de los que rehuyen una polémica. De hecho, el pasado mes de diciembre cerró su canal de YouTube por una disputa con el youtuber más odiado, Dalas Review. Cuesta aseguró que a raíz de esa discusión, Dalas había filtrado números de teléfono de sus familiares, tras lo que recibieron un gran acoso. Por ello pidió que se le cerrase el canal a Dalas, pero cuando la plataforma lo rechazó, fue él quien eliminó el suyo asegurando que no comparte casa con acosadores.

Pero eso no quiere decir que no haya seguido con su actividad en redes o publicando vídeos, que ahora cuelga en su página web. Y en el último ha lanzado un durísimo ataque contra PACMA. El presentador de Wild Frank les acusó de lanzarle "los perros" desde sus redes sociales a raíz del los capítulos que dedicó en la temporada 13 de su programa al mundo del toro, emitidos en diciembre y que se pueden ver en la página de DMax.

PACMA Y EL ANIMALISMO DEL ODIOhttps://t.co/Mm5yMvWI1t — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) February 17, 2019

No es ni mucho menos la primera vez que Cuesta critica duramente las formas de actuar de los animalistas y de PACMA -de hecho, en su biografía escribe bien claro y en mayúsculas un "NO SOY ANIMALISTA!!!!!"-, defendiendo, siempre desde la distancia, aspectos de la caza y del mundo de la tauromaquia y criticando la falta de conocimiento que se tiene desde sectores animalistas de estos sectores.

Pero parece que esta vez el mensaje escrito desde la página de Facebook de PACMA Madrid y que ya ha sido eliminado, aunque en el vídeo se puede ver permanentemente en el fondo. Aunque no había una mención directa, sí se usaban varias imágenes de Cuesta con cazadores y toreros, archienemigos del mundo animalista. El resultado, fue un ataque de trolls.

"Cada vez que hay elecciones me echáis a los perros. Ya en las elecciones andaluzas una representante suya me acusó de traficar con animales y de abusar de mujeres y desde la dirección de PACMA no se me pidió disculpas", comienza Cuesta. "Yo en su momento les voté, pero la dinámica que han cogido les ha convertido en un grupo de odio".

"No me gusta la caza, no me gusta la tauromaquia y no me gusta la ganadería", explica. "Cuando hicimos el programa de los toros no dimos mucha bola a los animalistas porque nos interesaba mostrar mundo del toro que ellos se explicasen y mostrar lo que hay detrás". "A mí me sigue sin gustar y creo que acabará antes o después. Acabará cuando la gente deje de ir a los toros o con un plan, porque puede afectar a muchísimas personas y a muchísimos animales".

"Tienen un discurso con muchas palabras pero sin soluciones"

"Les invitamos a explicar el no a la caza", algo que a Cuesta no le gusta pero considera necesario en 2019. "Cuando hubo que debatir, no se presentaron. Se escondieron. Están engañando a sus bases".

"El animalismo debería ser un movimiento de amor y el entendimiento, pero ustedes no quieren hacer eso desde la dirección. Están creando un movimiento en el que la palabra asesino, psicópata, matón, cateto, animal o bestia se utilizan continuamente. Están creando el odio hacia los humanos en vez de sentarse y buscar soluciones".

"En sus ciudades no os enfrentáis a los problemas del campo"

"Esa gente forma parte de un mundo que ustedes no entienden. Ustedes están en las ciudades", dispara. "¿Qué pasa cuando un agricultor tiene que llamar a los cazadores para que eliminen a los conejos que por una sobrepoblación acabarán con todas esas cosechas, y ustedes en sus ciudades no podrán comer esas lechugas y esos espárragos? ¿Quién es malo aquí? Para mí, nadie".

"Asesinos son los que matan a personas. Esta gente mata a animales. Cuando llegan mil iguanas y las tengo que gasear porque no se pueden quedar ¿también soy un asesino? Todos somos asesinos, menos ustedes. ¿Saben por qué? Porque ustedes están en las ciudades. Ustedes no se enfrentan a los problemas del campo" sentencia.

"Hacen muy bien con las manifestaciones; hacen muy bien con los eslóganes; hacen muy bien echando los perros a quien no opinan como vosotros. Pero están creando un grupo de odio, engañando a quien realmente ama a la naturaleza y los animales. Y les está engañando simplemente porque están como locos porque ven que van a conseguir un escaño, ya sea en España o en Europa. Y esa pareja de presidenta y vicepresidente, que son pareja, tendrán un sueldo vitalicio".

"No podemos poner a los animales al nivel del humano"

"Están creando odio hacia el humano, y nosotros somos humanos", les recuerda Cuesta. "Nosotros tenemos una obligación para con los animales, pero no los podemos elevar al nivel del humano, porque ellos no podrán cuidar de nosotros, pero nosotros sí de ellos. Y todos pueden ayudar, hasta los cazadores que vosotros llamáis asesinos. Y los que comen carne y pescado".

"Nosotros hemos conseguido que traficantes se conviertan en guardas forestales, porque con entendimiento se consiguen cosas. Ustedes no han querido y son una vergüenza por lo que han hecho. La naturaleza es el todo y los animales son una parte de ese todo. Si no la entienden no pueden ayudar a los animales", ha sentenciado. "Pueden estar ya contentos porque la dirección de PACMA ya se comportan como auténticos políticos".