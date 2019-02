La surrealista petición de mano en el Primark de Madrid que divide a Twitter

El Primark de la Gran Vía madrileña vivió este pasado sábado una escena de película. Con sus cinco plantas abarrotadas, como de costumbre, un hombre decidió que no había mejor momento ni lugar para pedirle a su novia que se casara con él. Así, micrófono en mano, comenzó a bajar las escaleras hacia la planta baja, donde esperaba ella, suponemos que boquiabierta. Imitando escenas tan conocidas como la del campo de fútbol de 10 razones para odiarte o, una más reciente, la del comedor de Sex Education, el chico se dirigió a ella cantando una canción, la versión española de You raise me up de Josh Groban.

La romántica letra, popularizada por Il Divo, y lo insólito de la situación, hicieron que todos los clientes que se encontraban en los 12.000 metros cuadrados de la tienda low cost fijasen sus miradas en la pareja y se agolpasen en torno al vestíbulo para no perderse nada. La música del establecimiento se detuvo y el protagonismo era solo de ellos. ¿Alguien sería capaz de decir que no ante semejante expectación? "Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor", continuaba cantando el chico.

Hincando rodilla, como mandan los cánones, formuló la pregunta y se llevó el ansiado "sí". Ambos se abrazaron y la tienda se fundió en un aplauso. Eso sí, el chico no se olvidó de darles las gracias a los responsables de la tienda por facilitarle las cosas para darle la sorpresa a su futura mujer. Nosotros, en concreto, debemos dárselas a las redes sociales, porque gracias a la tuitera Ene (@Enevda_) hemos podido ver la escena como un espectador más (y disfrutando de la ironía del comentarista, bendito sea):

Pedida de matrimonio en Primark de Gran Vía. pic.twitter.com/4ckN64rEWy — Ene (@Enevda__) 16 de febreiro de 2019

Haters VS Amor romántico

Como suele ocurrir con todo aquello que salta a las redes sociales, especialmente a Twitter, se ha topado con reacciones encontradas. Las primeras, como siempre, las que nacen de la propia naturaleza de la red social:

A mí me piden la mano en un Primark y el siguiente evento familiar es la visita mensual que me pueden hacer en el ala de asesinos de Alcalá Meco — David Miralles (@miralles1980) 18 de febreiro de 2019

Dime que es el trailer de la nueva temporada de "Black Mirror" — Sergei (@Cylon69) 17 de febreiro de 2019

Que mal gusto.

El Ikea de Alcorcón está mucho mejor. — Hardcorcón (@Hardcorcon) 18 de febreiro de 2019

Menudos paletos. Que vergüenza ajena. Yo soy de seguridad y los mando al parking S1 a hacer eso — 2 Sided Politics! (@2sidedpolitic) 17 de febreiro de 2019

Hay que tener clase...poca clase jajajaja — rafitastar (@rafitastar) 17 de febreiro de 2019

PRIMera ARKada del día — Meneer Stilfanti (@stilfanti) 17 de febreiro de 2019

@fatikein lo dicho, me divorcio antes de casarme. No le pediría que fuera en NY, pero coño, un primark? Luego se van a comer un menú king ahorro de 3,90€. — Marta Canseco (@martacansecor) 17 de febreiro de 2019

Es tan cutre q hubiera celebrado si le hubiese dicho: mira no, chao!!! pic.twitter.com/IkZfR9vC8t — me llamo Didac 💧💡🌎 (@SoyJudasD) 17 de febreiro de 2019

Señor, llévame pronto. Y lejos — Alicia en el País de la Codicia ✊💜 (@Alicicamellamo) 17 de febreiro de 2019

En treinta segundos me bebo el matarratas... — Alvaro Martin (@amargil10) 17 de febreiro de 2019

No hay otro sitio más lamentable para hacerlo. — Republican Woman (@Republican_1978) 17 de febreiro de 2019

Antes te pedían matrimonio en un cena en casa, en privado, a la luz de las velas o en algún pequeño y entrañable rest. italiano. Los más animados lo pedían durante algún viaje en la Torre Eiffel o en el puente de Carlos en Praga. Ahora te lo piden en las escaleras de Primark... pic.twitter.com/U5CnioFLi5 — Zahara Navai (@zaharanavai) 17 de febreiro de 2019

Amor "low cost". — Miriam (@AMiriam_pe) 18 de febreiro de 2019

Eso es un Primark? Parecen Los juegos del hambre — Pablo (@wapamenti) 17 de febreiro de 2019

Cuando en el Primark ya puedes encontrar hasta marido. — Tigrilla (@meowsoyunpingui) 18 de febreiro de 2019

Y, las segundas, aquellas que vienen de las personas que prefieren no juzgar sin conocer el contexto de la pareja y/o siguen creyendo en el amor de película aunque sea en un Primark:

Pero es que a mí no me parece cutre, porque el lugar da igual, a lo mejor su pedida fue ahí por algo, quizás hasta se conocieron ahí, quién sabe — Daviu 🌼 (@davidfonspe) 18 de febreiro de 2019

Que hermoso momento de la vida^^ — Vehemente Tops (@TopsVehemente) 17 de febreiro de 2019

Dios! Seguro que para ellos ha sido super especial. Tan feliz de que la gente NO TENGA MIEDO DE LO QUE DIGAN Y SEAN ELLOS MISMOS porque son sus vidas y asi deciden hacer sus cosas.



Asco la gente que no respeta. Si no os gusta muy bien, y no deberiais criticarlo. — ♡Sammie Packer♡ (@samantapacker) 17 de febreiro de 2019

¿Y si dejais de llamar cutre al tipo? No se digo, cada uno hace lo que puede, y que quieres que te diga el sitio es medianamente bonito, lo llega a pedir en una calle igual de cutre, ¿en un campo? Buff que clasico chaval, callad y dejad ser feliz a la paeeja, asi como dato, besis https://t.co/qeMa4UPQLA — Héctor/ Zygarde (@KumraZXY) 18 de febreiro de 2019

Tío,cuanto hate hacia el pobre chico... vale,no es el sitio ideal donde esperas que te pidan matrimonio,pero tal vez se conocieron allí,o trabajan allí ambos y para ellos es especial no sé 🤷‍♀️ — Ene (@Enevda__) 18 de febreiro de 2019

Pues a mí me parece cojonudo que alguien le declare su amor a otra persona y le pida matrimonio, sea en París o sea en el Primark de Gran Vía. — Theo (@TheoRoo) 17 de febreiro de 2019

Ahora todos a destrozar el vídeo del muchacho del Primark y la petición de mano. (Algo tan importante para alguien como una pedida de mano)

Luego haremos campañas antibullying y de solidaridad global y bla bla... — Alex garcia (@alexgarcia_web) 18 de febreiro de 2019

Todo el mundo hablando de lo hortera que es la pedida de mano en Primark. Igual de hortera o no hortera que en cualquier otro sitio. Gracias, me voy. — Raquel Marcos (@Rakelmarkos) 17 de febreiro de 2019

A vosotros no os piden en matrimonio ni en el pasillo del congelao del Lidl, no seais envidiosos con el chiquillo del Primark que se lo ha marcao viva el amor pic.twitter.com/c22on6eaVM — Last Monkey (@EarthGirlGloria) 17 de febreiro de 2019

Merece una mención especial la gente que ha demostrado ser pragmática ante todo...

pues no se vosotros pero con toda la gente mirando yo aprovecharia para pagar mi compra, seguro que no habia nadie en la cola — Yai (@Yai08) 18 de febreiro de 2019

Seguro que muchos aprovecharon para robar! No me extrañaria... — Fratello 🥑 (@jotauve95) 17 de febreiro de 2019

...y también para los que no han dudado en darle algunas sugerencias a la pareja:

La ceremonia en el forum de la Fnac, la comida de la boda en el Mac Donalds de Gran Vía y el viaje de novios al Ikea de San Sebastián de los Reyes. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 17 de febreiro de 2019

Voy a mirar la lista de bodas en la página del Dia. — Gorka Estakazo (@Gorka1982) 18 de febreiro de 2019

La boda la van a celebrar en el McDonald de Algete pic.twitter.com/ad7yOrVmbK — Marta Rosado (@marthacasero) 17 de febreiro de 2019

El baile de los novios al son de : "Mercadooooona, meeeeeeercadooooona" — Ojo Al Gato (@tortimonty) 17 de febreiro de 2019

No hay cosa más cutre en esta vida que pedir matrimonio en el jodido Primark de Gran Vía, pufff. El test de embarazo en el Zara y las malas noticias en el Lefties. https://t.co/DdJq8ytLqn — Jorge Arenas™ (@GeorgeFuckRoyal) 18 de febreiro de 2019

Por el momento, lo que sí está claro es que no nos pueden dejar con la intriga y merecemos conocer el siguiente capítulo viral. Si no, que no nos hubiesen puesto la miel en los labios...

