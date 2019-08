La 'venganza' del octogenario al que su mujer le pidió que dejase de bailar

Se llama Mariano, tiene 80 años y se ha tenido que enterar por su hijo de que es uno de los hombres más famosos de toda España. Un vídeo de este madrileño bailando con una artista callejera en el centro de Madrid se ha popularizado gracias a las redes sociales hasta llegar a la televisión, donde su baile ha salido incluso en el telediario.

Fue el tuitero Carlos Hugo Asperilla (@hugosesentaocho) el que publicó las imágenes en su perfil de Twitter el pasado martes. Se había topado con la escena en Gran Vía. Mientras la música Danielle Day versionaba el mítico My baby just care for me de la gran Nina Simone, Mariano se acercaba bailando hasta ella para terminar ambos fundidos en una vitalista coreografía:

Tan solo el vídeo original sobrepasa el millón y medio de reproducciones en la red social, 26.300 retuits y cientos de comentarios. Entre ellos, los de varios tuiteros que ya habían inmortalizado a Mariano bailando en otras ocasiones:

Por la noche no descansa tampoco pic.twitter.com/sa0Muyg702 — Garci (@CompiYoguii) August 7, 2019

Ay, yo tengo uno de él bailando metallica 🤗 pic.twitter.com/8RWHRkyh3X — Ari (@Ari_Reinventada) August 7, 2019

Yo le tengo dandolo todo en agosto pic.twitter.com/sr56DkjnMs — Jokin Guinea (@JokinGuinea) August 7, 2019

Versión larga para todos sus fans pic.twitter.com/N76qJXx4k2 — Jokin Guinea (@JokinGuinea) August 7, 2019

En el orgullo también estaba dandolo todo!! 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/pXvvqVgITa — Mara (@nomalteres) August 6, 2019

Yo también he podido distrustar de su vitalidad. Da envidia llegar a su edad con esa alegría pic.twitter.com/niX5iL8YHD — Sergio Regidor (@sergio_regidor) August 7, 2019

La búsqueda del bailarín

A Mariano, que suele pasearse por la calle Preciados cada tarde, parece que no se le resiste ningún estilo musical y los ambientes en los que se mueve son de lo más variados. Con estos mimbres, Televisión Española decidió salir a la calle para localizar a este hombre tan peculiar. Con el periodista Carlos de Amor encabezando la expedición, en su primer intento no hallaron ni rastro.

Su segundo intento fue más fructífero. Acompañaron a Danielle y, al poco tiempo, apareció el octogenario, que ya sabía de su popularidad gracias a su hijo, explican en la pieza informativa. Así, supimos que cada tarde, de cinco a siete, el hombre va a baile en un centro de mayores y después, con ganas de más, lleva sus pasos a las calles: "Yo bailo la vida todos los días".

🎶 @cdelamor_ ha encontrado al hombre de moda, Mariano Sánchez. El ritmo está en sus pies y la música en su alma, se ha hecho viral con un vídeo bailando en las calles de Madrid. ¡Hoy hemos podido conocerle en el @telediario_tve! pic.twitter.com/3RsO9DjWYR — RTVE (@rtve) August 8, 2019

El baile fue su pasión hasta que se casó, cuando su mujer le pidió que lo dejase. Así estuvo más de 50 años, dice. Y, claro, toda esa energía se ha ido acumulando hasta sus 80 años. La primera vez que bailó con la cantante fue en el mes de enero, pero suponemos que todavía les quedan muchos más bailes juntos, sean virales o no.

