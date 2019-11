Twitter "descubre" un nuevo hijo de Julio Iglesias en plena emisión de 'Masterchef'

Tamara Falcó llegó, vio y reinó en el último programa de MasterChef Celebrity pese a que las diabólicas mentes del programa que emite TVE había diseñado una prueba terrorífica, aunque muy propia de las fechas navideñas que se nos vienen encima: los concursantes debían cocinar con ayuda -o pese a ella- de un familiar, y a la hija de Isabel Preysler le tocó en gracia a su primo Álvaro.

Buenas noticias para la aspirante, porque al parecer tiene una gran compatibilidad de carácter con su pariente, que proclama en spanglish y entre carcajadas que "son gente muy sencilla". Pero a la audiencia no se le escapó un detalle: que Álvaro guarda un impactante parecido con quien fue marido de su tía. Hablamos del gran procreador de España y meme viviente, Julio Iglesias.

Iglesias y Preysler estuvieron casados, aunque Tamara no es fruto de ese matrimonio sino de las nuevas nupcias con Carlos Falcó, Marqués de Griñón. Y Álvaro es hijo de la cuñada del cantante que tuvo que reconocer este mismo verano la paternidad de un vástago ilegítimo, Javier Sánchez-Santos. La reputación de Iglesias y el hecho de que el invitado a Masterchef fuera el vivo retrato de alguno de sus descendientes han desencadenado las bromas en la red.

"Qué gentuza y cuánta maledicencia se respira por ahí", zanja nuestro avezado bloguero antes de verse arrastrado por la especulación hereditaria. "No, era su primo el visitante. ¿U otro hijo no reconocido de Julio Iglesias (76)? Noooo, no seamos malos. Era su primo, pero no me negarán que es calcaíto a Julio José Iglesias (46). ¡Idéntico, el jodío!"

Yo no es por nada, pero a mí el primo de Támara me recuerda a alguien, y a éste paso, la herencia de Julio Iglesias va a ser repartida en muchas más partes... @MasterChef_es #MCCelebrity @tve_tve pic.twitter.com/qyo4hhYSgp — Un Muchachito de Valladolid (@MiguelBayn1) November 20, 2019

Soy el único que piensa que el "primo" de Tamara Falcó que ha ido a @MasterChef_es es algo más que primo? Toda la cara de los hijos de Julio Iglesias pic.twitter.com/kLVN0OrsUM — Pablo Caballero (@pcaballeromarq) November 20, 2019

Soy yo o el. PRIMO DE támara, es calcado a Julio Iglesias #MCCelebrity pic.twitter.com/cGg33NvHe1 — Praxedes Valero D (@valero_praxedes) November 20, 2019

#MCCelebrity ¿Por qué Tamara no para de hablar en inglés? Y peor aún, ¿por qué su primo parece un clon de Julio Iglesias? — Irene Martín (@Irenemc7) November 20, 2019

Tamara tiene una tía que tiene un hijo que se parece a Julio Iglesias. #MCCelebrity pic.twitter.com/8unq3zmIuF — Celia Portillo / ❤️ (@Lady_Ailec) November 20, 2019