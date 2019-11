El 'zasca' de Ana Rosa Quintana a Monedero a cuenta del sueldo de Carlos Herrera

Que Juan Carlos Monedero no es santo de la devoción de Ana Rosa Quintana no es ninguna novedad. Ambos se han visto envueltos en polémicas con anterioridad, pero quizás sus enfrentamientos no habían sido tan contundentes en vivo y en directo como el que se ha registrado este viernes en El programa de AR con un tercer protagonista infiltrado: Carlos Herrera.

Antes de enfrascarse en la discusión que nos ocupa, Monedero ya había sacado de sus casillas a la presentadora, que intentaba introducir en el debate las polémicas declaraciones de la ministra en funciones Isabel Celaá sobre los centros concertados, cuando el cofundador de Podemos ya le estaba insistiendo para hablar sobre Bolivia.

"Me gusta mucho invitar a Monedero pero que dirijas tú el programa, no", le espetó Quintana dejando claro que no estaba para bromas. La tensión continuó hasta que tuvo su momento álgido cuando el politólogo, contextualizando su argumentación a favor de regular el dinero público que se destina a la enseñanza religiosa, interpeló a la presentadora: "La Iglesia Católica no paga IBI y se gasta el dinero en tu amigo Carlos Herrera".

"¿Vamos a Venezuela?"

Ana Rosa se quedaba de piedra y preguntaba a qué venía todo eso mientras Monedero insistía: "La Iglesia Católica le paga más dinero a Carlos Herrera que a Cáritas, es espectacular". La contestación estaba a punto de retumbar en los pasillos de Telecinco: "Oye, perdona, mi amigo Carlos Herrera trabaja en una empresa privada que le paga lo que se merece", empezó.

Siguió atestiguando que "a nadie que esté dirigiendo un programa de radio o televisión le pagan un duro más de lo que gana con él. Si le pagan eso es porque él está triplicando los ingresos de esa empresa. Si vamos a discutir la libertad de mercado, apaga y vámonos. ¿Vamos a Venezuela?", preguntó irónica Quintana.

Monedero, a Ana Rosa: “La Iglesia paga más a tu amigo Carlos Herrera que a Cáritas” #AR15N https://t.co/M3O0Poh0Eg — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 15 de noviembre de 2019

La presentadora zanjó el tema rebajando la tensión y mandándole un mensaje al locutor de Cope: "Enhorabuena a Carlos Herrera por el Ondas, y también a Carlos Alsina y Pepa Bueno".

