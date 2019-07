Juan Carlos Monedero insulta gravemente a Cristina Seguí en directo

Aunque sea bastante común ver discutir en televisión al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero y la colaborada Cristina Seguí (están en las antípodas del pensamiento), el rifirrafe que protagonizaron este miércoles por la tarde ha estado muy subido de tono.

A mitad de programa, Seguí ha recibido un WhastApp donde le resumían los (supuestos) calificativos que le había dedicado su compañero de mesa durante la emisión del programa Cuatro al día.

"Me ha llamado cerda, vulgar y tipa y se le permite porque yo soy de una ideología muy concreta. Sólo hay que medir los tiempos que nos dan a cada uno", ha dicho al tiempo que insinuaba que el programa le da preferencia al politólogo. De hecho, Seguí amenazó con irse del plató ante los presuntos ataques de Monedero.

Graves insultos de @MonederoJC a @CristinaSegui_ en TV “cerda”, “vulgar”, “tipa” , “no sueltes mierda por la boca”. Eso se lo dice un tertuliano de derecha a una de izquierda y no tiene donde meterse. Además de q sería expulsado de plató.



Ánimo Cristina !!#cuatroaldia109 pic.twitter.com/kHYqmBeuml — pedro pineda celis (@pedropcelis) July 24, 2019

El ideólogo de Podemos no se ha quedado atrás y se ha defendido señalando que ella también le "llama de todo": "Tú me has dicho etarra y eres tú la que está interrumpiendo todo el rato en el tiempo de los demás, no al contrario".

La presentadora del programa, Carme Chaparro, consultando con la directora del espacio, ha trasmitido que ella no tiene constancia de que Monedero la haya llamado "cerda" en ningún momento y ha mediado entre ellos.

"Ya le he dicho a Juan Carlos que te pida perdón por lo de tipa y lo ha hecho. Yo modero la mesa y soy la que os da la palabra y hay que respetarse", ha expresado la conductora del espacio.

Según la cadena, Chaparro se ha hecho viral "por criticar un ataque machista".

#CuatroAlDía109 Nuestra presentadora @CarmeChaparro se hace viral en las redes por criticar un ataque machista. https://t.co/5c9F7KCcwa pic.twitter.com/jTqY6OqtJe — Cuatro al día (@cuatroaldia) July 24, 2019

Igualmente, la colaboradora se ha enzarzado en las redes sociales y ha instado a Monedero a llamarle "cerdo" (el mismo insulto que presuntamente ha recibido) al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez:

Ve a Moncloa a llamarle “cerdo”, Juan Carlos. Y si te entra el “tembleque”, siempre podrás decírselo a Begoña. https://t.co/THzBpA4E20 — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) July 24, 2019

