El 'zasca' de Ana Rosa a Irene Montero: "Nadie le besa la mano al Rey"

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha protagonizado un rifirrafe con la presentadora Ana Rosa Quintana este martes durante su visita a El Programa de Ana Rosa mientras debatían sobre la ausencia del president Quim Torra y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el besamanos que el rey Felipe VI ofrecía el pasado domingo en el Museu Nacional D'Art de Catalunya apropósito del Mobile World Congress que se está celebrando en la ciudad condal.

Montero ha defendido que ambos políticos no hubiesen acudido a "un acto arcaico que es besar la mano a un señor al que, por cierto, no ha elegido nadie democráticamente", subrayando que le parece una "cuestión muy legítima". La presentadora, por su parte, ha frenado en seco a la política: "Nadie le besa la mano al Rey", espetó, añadiendo que "he ido mil veces a besamanos de verdad y se le da la mano".

Ana Rosa le ha echado en cara a la portavoz que pretendiese manipular la intención final del acto, insistiendo en que Colau y Torra "hicieron la yenka para no encontrarse con el Rey" y eso "es de mala educación". Montero, sin embargo, recogía el guante pero cambiaba de tercio, señalando que, para ella, la "mala educación" era la de Felipe VI al "no conceder entrevistas".

Ana Rosa: "No soy monárquica"

La presentadora de Telecinco -que llegó a decir hasta en dos ocasiones que no es monárquica, pero que profesaba un "respeto profundo" por las instituciones-, recriminó a Montero, asimismo, que estaba "poniendo en cuestión la Constitución y vuestra obligación como políticos es cambiarla" para sentenciar: "El Jefe del Estado reina, pero no gobierna".

"Tu estás poniendo en cuestión la Constitución y vuestra obligación es cambiarla" afirma la presentadora #EnCampañaAR https://t.co/VGgZr0MwGG — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 26 de febreiro de 2019

Otro de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Montero le dijo a Ana Rosa, en relación con la huelga feminista convocada el 8 de marzo, que esperaba verla "como el año pasado". Cabe recordar que en 2018, durante esta jornada reivindicativa, no se emitió el programa; sin embargo, en esta ocasión, la presentadora no secundará la convocatoria: "Yo este año voy a estar aquí haciendo el programa. Ya tuve mi gesto y hay que ser responsable. Quiero hacerlo de otra manera y hacerlo contando lo que sucede".

Eso sí, avanzó que "posiblemente nos veamos luego en la manifestación" aunque con condiciones: "Iré si es feminista y de mujeres y no política. Si la manifestación se vuelve política, no iré". Quintana aseveró que defiende "el feminismo de la abuela que vota a un partido y de la madre que vota a otro. Este año hay elecciones y me da mucho miedo que se pueda utilizar la huelga feminista de forma política".

