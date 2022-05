Hannah Einbinder ('Hacks'): "Si su humor es inteligente, un cómico encuentra cómo hablar de cualquier tema"

Justo a tiempo para entrar en los premios Emmy de este año, y después de haber ganado tres merecidas estatuillas en la edición anterior, esta semana vuelve Hacks, una de las mejores comedias de la actualidad, con su segunda temporada a HBO Max.

Jean Smart interpreta en la serie a Deborah Vance, una legendaria monologuista con espectáculo propio en Las Vegas desde hace décadas. Cuando surge la amenaza de reducción de sus actuaciones, se ve obligada a colaborar con Ava (Hannah Einbinder) una guionista milenial, para actualizar su repertorio.

SERIES & MÁS ha tenido la oportunidad de hablar con las dos protagonistas de esta, una de las series estrella de la plataforma, que regresa con nuevos episodios en los que Deborah y Ava se embarcan en un road trip marcado por la traición del final de la temporada anterior. Con ellas hablamos de su química en pantalla, lo que han aprendido sus personajes sobre la otra generación, lo que más les gusta del road trip como género y de los límites del humor.

Tienen una química impresionante. ¿Qué recuerdan de su primera prueba juntas?

Hannah Einbinder: Estábamos las dos en un plató enorme, separadas por una pantalla de plexiglás y con luces cegadoras sobre nosotras. Los productores estaban en la oscuridad, era como si nosotras estuviéramos en un escenario. Por lo que recuerdo la dinámica surgió sin esfuerzo. Para mí la conexión fue inmediata.

Jean Smart: Sí. La escena con la que hicimos la audición fue la del piloto en la que nos encontramos por primera vez, que es muy divertida e incómoda de ver. Y también muy divertida de interpretar. Conectamos y lo pasamos muy bien desde la primera vez.

"Poco a poco van apreciando un poco más el punto de vista de la otra. Pero no demasiado, porque entonces no tendría gracia" Jean Smart

La dinámica entre sus personajes ha sido descrita como "zoomers vs. boomers", ¿qué han aprendido Ava y Deborah de la otra generación?

Hannah Einbinder: Cuando Ava conoce a Deborah llega un poco ingenua y muy ignorante de lo que vivió su generación, de lo que Deborah tuvo que soportar para que Ava tenga la vida que tiene actualmente, para que trabaje en lo que trabaja actualmente. Literalmente, Deborah ha allanado el camino de la vida de Ava y aprender eso es lo más importante.

Jean Smart: Creo que a Deborah le cuesta aceptar consejos de cualquiera, no sólo de Ava, por eso empezó pensando que no tenía absolutamente nada que aprender de esa joven advenediza. Pero creo que se ha dado cuenta de que hay cosas en su vida que hay que examinar, y que no hay una sola manera de hacer las cosas. Creo que poco a poco van apreciando un poco más el punto de vista de la otra. Pero no demasiado, porque entonces no tendría gracia.

¿Qué es lo que más aprecian de los guiones de la serie?

Jean Smart: Una de las cosas que me gusta de la serie es que en la sala de guionistas no sólo están los creadores, sino que han reunido un gran equipo. Juntos imaginan pequeños momentos idiosincrásicos, que no necesariamente tienen nada que ver con lo que está pasando en la trama, pero aportan mucho, porque hacen que todo sea mucho más real. Estoy tratando de pensar en un ejemplo...

Hannah Einbinder: Se me ocurre uno. Cuando Deborah está en su cama en el autobús de la gira y Josefina le hace una videollamada con sus perros y le dice algo sobre las glándulas anales.

Jean Smart: (Ríe) Ese es un buen ejemplo. Deborah está enfadada porque el veterinario le ha dicho que ya no puede ponerle perfume en el ano a sus perros.

Hannah Einbinder: Toda una tragedia.

Ava y Deborah en el episodio 2x02 de 'hacks'.

En esta temporada los personajes se embarcan en un road trip, ¿tienen alguna película o serie preferida sobre el género?

Jean Smart: Ahora recuerdo que me gustó mucho Dirty Grandpa con Robert De Niro. Es muy divertida y en cierto modo se parece a Hacks, porque los dos personajes pertenecen a dos mundos diferentes, como Deborah y Ava. En esta temporada me gusta que nos permite ver un lado diferente de Deborah en cada parada del viaje, como cuando están comprando souvenirs y casi parece una niña con todo lo que ve y quiere comprar. Es algo que la lleva a sus raíces y le da una nueva energía.

Hannah Einbinder: No sé si se puede considerar una road trip, pero me viene a la cabeza Dos tontos muy tontos. Además, me encanta Jim Carrey.

Jean Smart: ¿Y cuál eres tú, el tonto o el más tonto?

Hannah Einbinder: A ver, seamos sinceras, Jean. Tu apellido es literalmente Smart (inteligente), me quedaré con tonta.

Jean Smart: ¿Jeff Daniels es el tonto? No estoy segura.

Hannah Einbinder: Sí, soy Harry, el personaje de Jeff Daniels. Creo que esta temporada de Hacks es una especie de homenaje a la montaña rusa emocional del camino que sigue un cómico. Y me gusta que cada parada en el viaje nos permite hacer y explorar cosas diferentes.

Jean Smart: Creo que los viajes por carretera sacan lo mejor de lo peor y de la gente, porque hay una sensación de aventura y como no estás en casa te sientes un poco más libre. Pero al mismo tiempo, empiezas a poner de los nervios a los demás, porque pasas demasiado tiempo juntos.

"Deborah y yo no nos parecemos mucho, pero no he tenido que preparar nada, todo lo que necesito para el personaje está en los guiones" Jean Smart

Jean, durante su carrera ha interpretado a mujeres inteligentes, con carácter y también muy divertidas, un poco como Deborah, ¿necesitó mucha preparación o el personaje se parecía a su realidad?

Jean Smart: En algunas cosas muy superficiales soy similar a Deborah. Tenemos un sentido del humor parecido y nos gustan las cosas brillantes. Pero creo que la gente como Deborah es difícil de entender, porque ella se ha aferrado a su amargura y a un deseo de venganza y yo soy todo lo contrario. Intento no guardar rencores y siempre pienso que todo el mundo tiene buenas intenciones. Deborah y yo no nos parecemos mucho, pero no he tenido que preparar nada, todo lo que necesito para el personaje está en los guiones.

Hablando de cosas brillantes, el vestuario de Deborah es muy característico, ¿cómo lo trabajó con el equipo?

Jean Smart: Kathleen Felix-Hager (diseñadora de vestuario de la serie) es muy buena y ya habíamos trabajado juntas una vez. Ella es muy buena en lo que hace y solemos estar de acuerdo. Los trajes que se pone Deborah para subirse al escenario en la gira son un poco más discretos, dentro de lo que es su estilo, en Las Vegas lleva más estampados de leopardo.

Cuando no estamos rodando y entro a una tienda de ropa o a una de segunda mano, a veces veo cosas que serían perfectas para Deborah y llamo a Kathleen y le pregunto si debería comprarlo y ella me dice que sí. Eso ha ocurrido algunas veces y es muy divertido, me ayuda a meterme en el personaje. El vestuario nos ayuda mucho y es algo por lo que los diseñadores en las series no reciben mucho crédito.

Jean Smart en la temporada 2 de 'Hacks'.

¿Qué importancia tiene para la industria que la protagonista de la serie sea una mujer de más de 50 años?

Jean Smart: Creo que la edad de alguien solo nos dice cuando nacieron, pero no mucho acerca de la persona, porque todos hemos conocido a alguien que tenía 35 y se comporta como alguien de 50 o alguien de 60 que vive como si tuviera 30. La edad tiene que ver con tu forma de ver la vida y yo trato de no ponerme en una categoría. A veces actúo de forma mucho más juvenil que lo que se espera de mi edad. Quizá debería ser más digna, pero eso no es divertido.

Hannah Einbinder: Si ser como tú es no ser digna, no quiero vivir en este mundo.

"Tenemos que ser capaces de dar el golpe a los que están arriba y no caer en lo de siempre, que es reírse a costa de los más vulnerables. Si alguien es capaz de hacer eso es un buen comediante, si no, no lo es" Hannah Einbinder

¿Qué piensa sobre el debate sobre los límites del humor?

Hannah Einbinder: No creo que sea más difícil hacer humor actualmente. Lo que pasa es que las personas que siempre han sido por norma el blanco fácil de esas bromas, se han puesto de pie y nos han pedido que hagamos mejor nuestro trabajo. Si los cómicos no pueden hacerlo, eso es señal de que su humor no es inteligente.

No es que ahora no se pueda hablar de ciertas cosas o que todo tenga que ser políticamente correcto, si el humor es inteligente, un cómico encuentra cómo hablar de cualquier tema y sobre cualquier grupo demográfico. Tenemos que ser capaces de dar el golpe a los que están o estamos arriba y no caer en lo de siempre, que es reírse a costa de los más vulnerables. Si alguien es capaz de hacer eso es un buen comediante, si no, no lo es.

Ava y Deborah se van de gira esta temporada.

Y dentro de la serie, ¿cómo viven los personajes el miedo a la cancelación?

Jean Smart: A Deborah no parece importarle si la gente se ofende, pero creo que para Ava es una situación totalmente diferente.

Hannah Einbinder: Ava tiene un incidente al principio de la serie y por eso intenta ser más cuidadosa, aunque como vemos al final de la primera temporada sigue teniendo problemas por escribir sin pensar. En cuanto a escribir para Deborah, se ha adaptado a su tipo de humor y en un principio no es especialmente problemático. No suele ser políticamente incorrecta.

Sin revelar los detalles, ¿la broma del episodio 6 sobre los juicios de Salem está inspirada en su propia vida?

Jean Smart: Quería preguntárselo a los guionistas, pero no lo he hecho. Supongo que es muy probable que la idea haya venido de ahí, pero el giro a la inversa que le dieron es muy divertido y perfecto para el personaje. Gracias, abuela, espero que sepas apreciarlo.

La segunda temporada de 'Hacks' se estrena el 13 de mayo en HBO Max.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan