Zosia Mamet: "En 'The Flight Attendant' hacemos mucha improvisación, es un rodaje muy divertido"

HBO Max ha estrenado uno de los regresos más esperados de abril, la segunda temporada de The Flight Attendant. Su propuesta nos conquistó hace dos años con su entretenida mezcla de thriller, acción, comedia negra y drama psicológico, y en estos nuevos episodios convence con su reinvención, a pesar de haber agotado la novela en la que se basa en la primera entrega.

Además de ese atractivo y efectivo cóctel de géneros, su éxito también reside en la sólida interpretación de Kaley Cuoco (protagonista y productora), y la química que tiene con Zosia Mamet, que interpreta a su mejor amiga en la ficción. La amistad entre Cassie y Annie es uno de los motores de la serie y ha traspasado la pantalla para formar parte de la vida de las actrices.

SERIES & MÁS pudo hablar con Mamet sobre su vínculo con Cuoco en la vida real, los cambios en la dinámica de su personaje con el de Deniz Akdeniz (su novio en la serie) en esta entrega, cómo trabajan la improvisación en el rodaje y qué fue lo que más le atrajo del proyecto cuando leyó los guiones. Esto es lo que nos contó.

En esta temporada cambia la dinámica entre Annie y Max, ¿cómo define la relación entre ellos?

Max es comprensivo y muy paciente, aguanta un montón de tonterías de Annie y ella tiene su manera muy específica de hacer las cosas. Él la quiere y sabe que ella lo quiere a él, pero en la segunda temporada él ha llegado a su límite y la obliga a enfrentar su miedo al compromiso y las barreras que le pone a los demás. Como actores, fue muy divertido explorar una dinámica diferente entre ellos esta temporada, porque ha cambiado intrínsecamente, pero para Annie ver a Max enojarse realmente fue difícil, yo me puse a llorar inmediatamente.

En la parte del espionaje, Max y Annie forman un muy buen equipo porque tienen talentos distintos que se complementan y en esta temporada los vemos trabajar juntos. Creo que son realmente buenos, podrían empezar un negocio como investigadores.

"Deniz, Kaley y yo improvisamos mucho en nuestras escenas juntos. A menudo, necesitan decir "¡corte!" varias veces, porque nosotros seguimos y seguimos".

La escena de la entrevista de trabajo es muy divertida porque sus respuestas son muy locas, ¿hubo improvisación?

Sí, en esa escena hubo improvisación. En realidad, hacemos mucha improvisación en el rodaje, lo cual es súper divertido. Deniz Akdeniz (Max), Kaley y yo improvisamos mucho en nuestras escenas juntos. A menudo, necesitan decir "¡corte!" varias veces, porque nosotros seguimos y seguimos, aunque somos conscientes de que muchas de esas cosas no van a entrar en el corte final.

En la escena de la entrevista de trabajo había un par de líneas de guion, pero pregunté si podíamos improvisar algunas respuestas, como si me estuvieran haciendo muchas preguntas hipotéticas. Creo que lo que digo sobre el incendio provocado fue una improvisación. "Odio a los delfines" también. Hay una que no llegó a entrar en el corte sobre un niño que se recalienta en un coche y yo digo que fue él quien eligió quedarse allí dentro. Fue uno de los primeros días de rodaje y yo estaba a tope, Annie estaba nerviosa y trataba de clavar la entrevista, pero perdió el hilo.

"Estaba muy impresionada por Kaley, porque pasaba directamente de 'The Big Bang Theory' a este gran desafío como actriz y productora. Eso me hizo admirarla mucho".

¿Qué fue lo que le atrajo de este proyecto?

Cuando leo un guion me gusta sentir que el reto me intimida un poco, porque entonces sé que es algo que no he hecho antes. Pensar que un proyecto va a hacerme flexionar un nuevo músculo me estimula mucho y eso sentí al leer los guiones de The Flight Attendant, porque con la mezcla de géneros se sentía muy ambicioso y no necesariamente fácil de conseguir.

Además, estaba muy impresionada por Kaley, porque pasaba directamente de The Big Bang Theory a este gran desafío como actriz y productora, eso me hizo admirarla mucho. A nivel personal, me encantó el material. He tenido la suerte de interpretar otras grandes amistades femeninas a lo largo de mi carrera, pero esta es muy especial, porque Annie y Cassie son la verdadera historia de amor de la serie.

Por todas esas razones no me lo pensé mucho para aceptar el proyecto, realmente quería formar parte de esto. Luego conocí a Kaley y a todos los demás y las ganas aumentaron. Cuando conocí a Deniz casi renuncié, pero al final, como ves, decidí quedarme (ríe).

¿Cuál es su recuerdo favorito de este tiempo trabajando con Kaley Cuoco?

Qué te voy a contar. Literalmente estoy viviendo con ella ahora mismo. Kaley y yo estamos como asquerosamente enamoradas la una de la otra. Si tuviera que elegir un solo recuerdo favorito diría que fue cuando hicimos la prueba de química para ver qué tal encajábamos juntas. Era la primera vez que coincidíamos, no nos conocíamos personalmente.

Nos dijeron que podíamos improvisar. Era una escena de la primera temporada en la que Cassie llegaba tarde y yo me enojaba con ella por eso. Entonces, de la nada, Kaley se acercó a mí, me tocó la nariz y dijo "boop", y yo le aparté la mano de un manotazo. Kaley y yo decimos que en ese momento nacieron Annie y Cassie.

A partir de ese momento, obviamente, tenemos un sinfín de recuerdos juntas porque la amistad se ha hecho real detrás de la pantalla, pero ese es el recuerdo más bonito porque fue el comienzo de nuestra amistad.

