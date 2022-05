Así es 'Cómo conocí a tu padre', la secuela de una sitcom clásica, según su nueva pandilla protagonista

Crecer y enamorarse en la hostil Nueva York nunca dejará de ser divertido. Con esa esperanza Disney+ estrena el 11 de mayo Cómo conocí a tu padre, la secuela espiritual de la Friends de la generación milenial. Cómo conocí a vuestra madre se despidió en 2014 tras nueve temporadas de éxito. Ahora el mundo es un lugar muy diferente, pero muchos de los sueños y anhelos siguen siendo los mismos.

El espíritu de Ted, Robin, Lily, Marshall y Barney sigue vivo a través de la historia de Sophie, una mujer que a punto de cumplir los 30 años sigue soñando con encontrar el amor verdadero y ganarse la vida como fotógrafa.

Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (showrunners de This is Us y Con amor, Victor) están al frente de la nueva versión de una historia que vuelve a apostar por la coralidad en sus tramas. Hay muchas formas de vivir los treinta, como quiere retratar una sitcom que abraza la diversidad que tanto se echó de menos en la serie original.

Chris Lowell (Una joven prometedora) es Jesse, un conductor de Uber que enseña lecciones de música después de volverse viral al ser abandonado por su novia después de pedirle matrimonio. Vive con Sid en el antiguo apartamento de Ted, Marshall y Lily. Suraj Sharma (La vida de Pi) es el mejor amigo y compañero de piso de Jesse, además de dueño de un bar y pareja a distancia de Hannah. Tien Tran (Work in progress) es Ellen, la hermana adoptiva de Jesse que se muda a la ciudad de Nueva York después de divorciarse de su esposa.

En Cómo conocí a tu padre también hay una pareja formada al principio de la serie, pero en esta ocasión están empezando a conocerse y descubrir si son compatibles después del flechazo. Francia Raisa (Grown-ish) es Valentina, la mejor amiga y compañera de piso de Sophie que trabaja como asistente de estilista y aspirante a publicista. Tom Ainsley (The Royals) es Charlie, un aristócrata británico que se muda a Nueva York después de conocer a Valentina en la Semana de la Moda de Londres.

SERIES & MÁS habló con los actores que acompañan a Hilary Duff al frente del reparto de una serie que ya ha recibido la renovación por una segunda temporada de 20 episodios. “Es el mejor trabajo del mundo”, celebra Raisa. “Somos muy afortunados. Creo que yo era la que estaba demasiado confiada. Dije desde el primer día que nos iban a renovar, pero fue un alivio comprobar que tenía razón”.

Algo nuevo y algo viejo

Tien Tran, Francia Raisa y Tom Ainsley en 'Cómo conocí a tu padre'.

El reparto de Cómo conocí a tu padre quiere alejarse todo lo posible de la sombra del original. Chris Lowell se propuso hacer los deberes antes de rodar el primer capítulo de la nueva serie. “Me puse el piloto de Cómo conocí a vuestra madre y pensé, no debería ver otro episodio, porque esos personajes son tan icónicos que no quieres intentar hacer lo mismo”. El actor no quería contagiarse de las elecciones de sus predecesores. "Me preocupaba verla y pensar que necesitaba hacer como Ted o que podía ser el Robin de esta historia, ¿sabes? Me daba miedo empaparme de ellos y crearme la necesidad de repetir lo que hicieron entonces”.

“El listón estaba tan alto, que los directores y creadores decidieron que ni siquiera íbamos a intentarlo”, reconoce Trien. “Tenemos seis personajes nuevos y completamente originales. No puedes hacer comparaciones uno a uno con el reparto anterior”.

Los productores de la serie de Hulu, estrenada en España por Disney+, sí quisieron recuperar en calidad de productora ejecutiva y directora de cinco episodios a Pam Fryman, la realizadora detrás de 196 de los 208 capítulos de Cómo conocí a vuestra madre. “Definitivamente es una líder, pero no le gusta mandar. Ella guía y enseña”, señala Suraj Sharma. Francia Raisa se sintió afortunada de tener una excusa para hablar y trabajar con una histórica de la televisión. “Nunca he querido tanto que alguien esté orgullosa de mí. Trabajé muy duro para tener su validación”.

Chris Lowell en 'Cómo conocí a tu padre'

La directora se aseguró de que su nuevo elenco se sintiera cómodo al frente del legado de la popular sitcom. “Sé con certeza que en algún momento del rodaje ella fue hablando uno por uno con todos nosotros para dejarnos claro que podíamos hacerlo. Y cuando Pam Fryman hace eso, la crees y te levanta el ánimo. Para resumir. Amamos, amamos, amamos a Pam Fryman. ¡La queremos mucho!”, explica un entusiasmado Tom Ainsley.

La presencia de la directora no es el único guiño a la clásica sitcom. “Nos han permitido hacer nuestra propia serie y crear nuestra dinámica, pero al mismo tiempo sazonan los capítulos con referencias geniales, como el hecho de que Jesse y Sid vivan en el apartamento de Lilly y Marshall”, destaca Lowell. “Es genial poder hacer guiños sin sentir que solo nos estamos limitando a repetir ciertas historias y tramas”.

Los fans más atentos podrán encontrar easter eggs del pasado en forma de frases, escenarios y objetos. Y quién sabe de actores. Los actores no quieren hablar sobre la posibilidad de que algún actor de la serie madre (nunca mejor dicho) aparezca en algún momento de su secuela.

Encontrar el amor en 2022

Tom Ainsley y Hilary Duff en 'Cómo conocí a tu padre'.

Cómo conocí a tu padre aborda los desafíos de enamorarse en el Nueva York del siglo XXI. Cuando la serie original se estrenó, las apps de ligar no existían. “Ahora hay muchas opciones y tienes que exponerte de una manera diferente. Creo realmente que nuestra serie refleja eso. Es algo reconocible y divertido de ver porque te deja claro que conocer a alguien no es tan fácil como algunas personas creen”, explica Raisa.

Ainsley, su pareja en la ficción, desarrolla esa idea. “¿Estamos tratando de presentarnos como realmente somos, o estamos tratando de presentar una versión de nosotros mismos que creemos que le gustará a la otra persona? Definitivamente creo que las citas son mucho más complejas de lo que solían ser. Las aplicaciones que fueron diseñadas para hacerlo más fácil, potencialmente han hecho exactamente lo contrario”.

En Cómo conocí a tu padre, Sid y Hannah tienen una relación a larga distancia. Charlie y Valentina todavía se están conociendo después de su flechazo. Otros están ligando con apps. También hay quién no quiere salir con nadie. “La serie trata de abordar las diferentes formas de encontrar el amor, o de rechazarlo, en esta era actual. No solo hay una manera de vivir”, resume Sharma, un actor que todavía sigue al lado de su novia en la universidad.

Suraj Sharma en 'Cómo conocí a tu padre'.

Lowell tiene un consejo para los solteros que sí quieran encontrar el amor. “Animaría a las personas a que levanten la vista de su teléfono de vez en cuando. Quién sabe, quizás podría haber un ser humano real allí mismo con el que tal vez podrías hablar. Quién sabe, ha pasado antes. Hace mucho tiempo que no tenemos Tinder y hemos logrado sobrevivir como raza”, dice medio broma, medio en serio el actor. Tien tiene otra recomendación: “El que siempre digo es que si su ex se parece sospechosamente a ti, huye”.

Al final del primer episodio, la voz en off de Kim Cattrall anuncia que Sophie ha conocido al padre de su hijo ese mismo día. A no ser que los guionistas se guarden un as en la manga, hay cuatro opciones sobre la mesa. Ni siquiera los actores saben por el momento la solución a ese enigma. “Estoy muy indeciso”, admite Ainsley. “No sé de qué lado estoy. Mi teoría ha cambiado recientemente después de ver los últimos episodios de la temporada, pero es mejor que no diga nada para no hacer spoilers”. Sharma no le da tantas vueltas y apunta a su compañero: “Yo creo que es Tom”.

Hilary Duff es Sophie en 'Cómo conocí a tu padre'.

Según Francia, “nosotros mismos cambiamos de idea cada semana, y estoy segura de que le pasará lo mismo a la audiencia. Creo que los escritores están haciendo un gran trabajo al despistar a todos”. Con su pasado en televisión o en películas como Con amor, Simon, Aptaker y Berger tienen experiencia demostrada a la hora de contar historias de amor y crear complejos mapas narrativos que se extienden durante años.

“Soy fan de This is us. Cuando escuché que ellos iban a escribir esto me dí cuenta de que necesitaba trabajar con ellos. Cuando les conocí estaba en modo fan”, recuerda la actriz encargada de interpretar a Valentina. “Una de las audiciones que tuve fue en la casa de Madison. No dejé de hacer preguntas sobre la serie. Meses después, cuando vi que en un episodio de Cómo conocí a tu padre jugaban con la estructura de una forma similar a This is us, me di cuenta de lo buenos que son Isaac y Elizabeth”.

Nueva York como centro de todo

Francia Raisa en 'Cómo conocí a tu padre'.

Cambiamos de protagonistas, pero Nueva York vuelve a ser el escenario de sus desventuras sentimentales y profesionales. “¡Venga, Nueva York es la mejor ciudad del mundo. ¿Estás bromeando?”, insiste Lowell. “En las afueras no te encuentras a nadie. Nueva York es el gran ecualizador, por eso es tan especial. Entras al metro y te encuentras personas de todo tipo: trabajadores de Wall Street, Vagabundos, actores de Broadway… En Nueva York puede pasar cualquier cosa”.

Cómo conocí a vuestra madre, Friends, Senfield… Según el actor hay una razón por la que muchas de las grandes sitcoms de amigos transcurren en Nueva York a pesar de que, curiosamente, todas se graban en California. “Es un lugar donde tienes mucha diversidad, donde hay encuentros casuales constantemente con personas que viven una encima de la otra. Simplemente, no hay un lugar como este”.

Para Tien Tran, su hermana en la ficción, “también puede ser un lugar duro e implacable. Entonces, cuando llegan esos momentos de éxito y de encontrarte a ti mismo, se sienten mucho más importantes. La razón por la que esas series siguen regresando a Nueva York es porque cuando encuentras ese grupo de amigos, cuando encuentras ese éxito en tu trabajo y en tu vida amorosa, es algo trascendental. Creo que es algo con lo que cualquiera puede identificarse”.

Una diversidad normal

Tien Tran en 'Cómo conocí a tu padre'.

El hermano afroamericano y homosexual de Barney era el único personaje de Cómo conocí a vuestra madre que rompía con el orden establecido. Su secuela ha buscado capturar la multuculturalidad que se siente al pisar las calles de Nueva York. Entre los seis actores de la serie, hay una mujer latina, un hombre inglés, una mujer asiático-americana homosexual y un hombre hindú. “Hubo muchas ocasiones en las que Tien, Suraj y yo nos miramos y dijimos: "wow, estamos aquí, esto es increíble", confiesa emocionada Francia Raisa.

“No creo que esta serie sería honesto consigo misma si no representara esa diversidad e inclusión. Es la normalidad siendo retratada como algo normal. Necesitamos mucho de eso tanto en la vida como en las películas y los programas de televisión”, insiste Suraj Sharma. “No es algo que pase únicamente en Nueva York. El mundo es así y nosotros no estamos solos en la serie. Sería distinto si solo hubiera un personaje diverso. Aquí no hay cuotas”.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan