Kathryn Newton (‘Ant-Man y la Avispa: Quantumanía’): “Quiero ver a un superhéroe que sea como yo”

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía acaba de estrenarse en cines. La tercera película del diminuto héroe marca el inicio de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel y aunque no le acompañe el beneplácito de la crítica, sí que logra introducir al que será uno de los grandes villanos de la franquicia desde Thanos.

Han pasado los años y Cassie Lang (Kathryn Newton), la hija de Scott (Paul Rudd), se ha hecho mayor. Con la ayuda de su abuelo (Michael Douglas) ha construido un radar con el que busca encontrar a todos aquellos que pudieron perderse en este lugar tan inmensamente pequeño. Sin embargo, este artilugio acaba enviando por accidente a toda la familia al completo al Reino Cuántico, donde tendrán que enfrentarse a un enemigo muy poderoso.

Con motivo del estreno en salas del largometraje, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con la actriz Kathryn Newton (The Society), que se embarca por primera vez en una película de Marvel para dar vida a Cassie, la hija de Scott Lang.

El personaje de Cassie

‘Ant-Man y la Avispa: Quantumanía’ es la película de Marvel con peores críticas tras ‘Eternals'

"Cassie ha elegido ser su propia heroína. Es una persona genial, pero todavía no ha averiguado nada en su vida. No es perfecta, pero se mueve por lo que siente y se preocupa por los demás", dijo Kathryn Newton sobre su personaje.

"Ahora está un poco impaciente, piensa que puede ser una superheroína y no entiende la responsabilidad que ello conlleva", continuó. "Su padre trata de retenerla y contenerla para protegerla y asegurarse de que no se lastima, pero creo que es algo que tiene que suceder antes o después y debe dejarla volar. Creo que mucha gente puede sentirse identificada con este momento de su vida en el que creces y tienes que separarte de tu familia".

[Jonathan Majors estuvo a punto de no interpretar a Kang el Conquistador, el nuevo gran villano de Marvel]

La importancia de la familia

'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía'

A lo largo de toda la trilogía del hombre hormiga, la familia es un tema que ocupa un rol central y este nuevo largometraje no quedará atrás. Así lo supo ver también la propia Newton, opinando que "la familia lo es todo", aunque sin dejar de señalar los límites de esto.

"Creo que tengo mucha suerte. Tengo una familia pequeña, somos solo mi madre, mi padre y yo, y tenemos tres perros a los que cuento como hermanos", concretó. "Pero también pienso que debes honrar a tu familia, sentirla como importante y agradable, y mantenerla unida, que sea parte de lo que eres. Porque sino, te quedarás solo".

"Pero también hay una delgada línea entre la familia y ser quien deberías o quien necesitas ser. Y está bien separarte para encontrar eso", añadió. "En esta película vemos a un padre y una hija que son muy cercanos pero a los que acaban separando. Y ahí tienes a una chica con la que todos pueden identificarse. Todo el mundo en un determinado momento de su vida tiene que separarse de su familia y decidir quiénes van a ser individualmente. Porque al final del día, estamos solos, por desalentador que pueda parecer".

La pequeña Cassie ha crecido

Además de hablar de la familia y presentar a Kang como el gran villano de una nueva fase, Kathryn Newton también pensó en la corta evolución de Cassie, a la que hemos visto hasta ahora como una niña pequeña.

"Era muy pequeña y ha crecido, la hemos visto crecer frente a nuestros ojos", observó Newton. "Es un honor mostrar esta nueva versión de Cassie, que tiene la misma alegría, coraje, magia y amor por su padre que ya vimos en las películas anteriores. Pero también veremos una nueva versión de ella, un lado nuevo que no conocíamos".

[Kevin Feige confirma que Tom Holland seguirá encarnando a Spider-Man: "Tenemos grandes ideas"]

Futura superheroína

Cassie y Scott Lang en 'Quantumanía'

Kathryn Newton también habló de su personaje como alguien con el que el público más joven puede empatizar, especialmente si es como ella, que creció con los personajes de Marvel y sus películas.

"Quiero ver a un superhéroe que sea como yo, que no sea tan mágico. Ant-Man tiene algo con lo que te puedes identificar, es como cualquier persona, y Cassie Lang es así también. Es como cualquier otra chica, no es alguien súper guay o muy rica, forma parte de la media, es una persona normal", alegó.

"Creo que no reconocemos lo suficiente a las personas normales: todos somos especiales. Podría pasar algo hoy que cambie mi vida, como en un instante. Todo lo que hacemos es importante. Y creo que, aunque muchas veces no te sientas importante, no es así del todo. Y Cassie Lang contribuye a cambiar esto. Su padre se había ido y ella decidió ser importante para ella misma", siguió argumentando.

"Hay esperanza para ella para que acabe convirtiéndose en una superheroína, porque no creo que lo sea todavía", añadió. "No sé si habrá más películas, no tengo expectativas, pero creo que si esta es una película independiente y no vuelvo a hacer otra película de Marvel, nada superará la experiencia", concluyó la actriz.

'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' ya se ha estrenado en cines.

[Las primeras reacciones de 'Ant-Man 3' coinciden: "Es rara, pero Jonathan Majors es una estrella"]

Sigue los temas que te interesan