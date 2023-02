Jonathan Majors estuvo a punto de no interpretar a Kang el Conquistador, el nuevo gran villano de Marvel

Jonathan Majors está teniendo un ascenso meteórico a la fama. Tras su papel protagonista en la serie Territorio Lovecraft (HBO, 2020), la adaptación de la novela basada en la mitología de H.P. Lovecraf con una lectura racial -los protagonistas se enfrentan a una gymkana de terrores racistas orquestada por blancos- que mereció mejor suerte de la que tuvo y en la que le pudimos descubrir interpretando a Atticus Freeman, llegó Loki (Disney+, 2021). En ella encarnaba a un personaje misterioso que resultó ser (¡Spoiler!)... Kang (en una de sus múltiples variantes).

Marvel Studios lo había fichado mucho antes para ser el nuevo gran villano y heredero espiritual de Thanos en el Universo Cinematográfico de Marvel. El personaje que hará explotar el multiverso de Marvel y llevará a cabo la transición entre la fase 4 con Loki, iniciará la 5 con Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y hará saltar todo por los aire en el regreso de los Vengadores con Avengers: The Kang Dynasty (2 de mayo de 2025) en la 6.

Pero el llamado a ser una de las próximas estrellas de Hollywood, pieza clave en los intrincados planes de Kevin Feige en el MCU y único superviviente de las malas críticas que está recibiendo Quantumanía antes de su estreno, estuvo a punto de ver truncada su carrera por su impaciencia.

[Así serán el nuevo villano de Marvel y el Reino Cuántico en 'Ant-Man 3': "Hay todo un universo bajo la superficie"]

Así lo ha contado en una entrevista a Vanity Fair con motivo del próximo estreno de Marvel que llegará a los cines este fin de semana. Majors reveló que decidió abandonar su primera reunión con el estudio antes de que se produjera. "Fue hace mucho tiempo. Acababa de salir de la escuela de teatro, corrí por la ciudad y me senté en la oficina. Me crié de una forma muy particular y no me gusta hacerle perder el tiempo a nadie. Así que entré allí y estaban ocupados. Y yo estaba como, 'Se supone que debo estar aquí, ¿verdad?' Se alargó y dije: 'Me voy a ir. Está bien. Me iré'".

Resulta que el actor salió de la reunión, pero no consiguió salir del edificio. "Llegué a la puerta, pero me avisaron de que la directora de reparto Sarah Finn iba a venir". "Entramos en la habitación y charlamos. Estábamos teniendo una gran conversación. Creo que fue tres años después cuando tuvimos la charla de Kang. Y no hay temor ahora, especialmente por quién es Kang. Cuando dije que sí, tuvimos la imagen completa y lo que se está presentando cohesiona”.

Paul Rudd y Jonathan Majors como Ant-Man y Kang el Conquistador en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía'. Disney

Jonathan Majors y Kang, claves en el futuro del MCU

En una entrevista para Entertainment Weekly, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confesó que el papel de Majors en la película The Last Black Man in San Francisco (2019), una película sobre un drama social racial en la que interpreta al personaje secundario y que tuvo éxito en el circuito independiente y la temporada de premios, fue la razón por la que se interesaron en él.

En las primeras pruebas de Quantumanía, confesó Feige, "Jonathan comenzó a destacar a lo grande". "Es el villano de más alto nivel que hemos tenido en cualquiera de nuestras proyecciones de test con amigos y familiares. Eso es algo con una película como esta. Incluso desde el principio sin los efectos especiales, Jonathan es su propio efecto especial. Estuvo trabajando desde el principio".

Para el jefazo de Marvel Studios, el Kang el Conquistador de Jonathan Majors es "Tan único como Thanos". "Durante años, siempre hemos tenido la sospecha de que Kang sería un siguiente paso increíble de Thanos", dijo Feige. "Tiene la misma estatura en los cómics, pero es un villano completamente diferente. Principalmente, por que son varios villanos".

Puede que en otro universo, Majors sí que se fuera para siempre de las oficinas y no llegara a plantar su bandera en el Monte Lee, pero en este, es indudable que está llamado a convertirse en uno de los nombres a tener en cuenta en Hollywood.

[Todas las películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel que puedes ver en Disney+, ordenadas cronológicamente]

Sigue los temas que te interesan