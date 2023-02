Crítica: ‘Embaucadores’, Julianne Moore brilla en esta película neo-noir de estafas

Manipulación, celos, ambición y codicia son los ingredientes de Embaucadores, la película con sello de A24 que ha estrenado Apple TV+, un lujoso y entretenido neo-noir sobre estafas elaboradas y traiciones que seducirá a los espectadores con sus triples giros mortales, llevados a cabo por un reparto de ensueño encabezado por Julianne Moore, John Lithgow y Sebastian Stan. Argumentos de sobra para darle al play.

Quien lo haga, se encontrará con la premisa y promesa de una historia en la que nadie es quien parece, que comienza de forma la forma más inocente, y como si fuera una película romántica, con Tom (Justice Smith, The Get Down, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones), el encargado de una librería de Nueva York que una tarde conoce a la chica de sus sueños detrás del mostrador.

Una cosa lleva a la otra y sus varios encuentros entre cenas, sexo y conversaciones sobre libros y sus tristes pasados familiares confirman que están hechos el uno para el otro. Hasta que un día ella desparece. A partir de ese momento, con la narración capitular contada desde los puntos de vista de cuatro protagonistas, cada cambio de perspectiva resignifica lo que creemos saber de los personajes y el rumbo de la trama.

'Embaucadores' - Tráiler - Apple TV+

Poco más podemos contar sin correr el riesgo de estropear un viaje en el que ya sabemos de antemano que habrá engaños por doquier, dobles y triples traiciones, giros y revelaciones. Un thriller noir sobre estafadores con una escala moral de grises muy oscuros que nunca es perturbadora, y sí altamente disfrutable.

A ese disfrute contribuye un diseño de producción cuidado en el que si había límites para los gastos nadie lo diría, porque los escenarios, sus varios exteriores y una puesta en escena ostentosa y deliciosamente fotografiada por Charlotte Bruus Christensen gritan con luces de neón que Apple TV+ no escatima en gastos. Algo que está en sintonía con el círculo de Manhathan en el que se mueven los protagonistas.

Sebastian Stan, Julianne Moore y John Lithgow en 'Embaucadores'

A lo largo de las casi dos horas del guion escrito por Brian Gatewood y Alessandro Tanaka, con experiencia en comedia y sátira, y con la elegante dirección del británico Benjamin Caron, ganador del Emmy y el BAFTA por The Crown, el elenco al completo brilla con unos papeles en los que pueden desplegar matices, complicidad con lo que el espectador sabe o cree saber, y dejando espacio para la sorpresa cuando se revelan los cambios de lealtades.

Todos están bien, incluida la revelación que es Briana Middleton (El bar de las grandes esperanzas), pero destaca especialmente Moore a quien siempre es un placer ver en pantalla, y que aquí demuestra estar en más forma que nunca. Además de actriz, es productora, pues fue ella quien contactó con los guionistas cuando encontró el proyecto en la Black List de 2020, la web donde se recopilan los guiones más interesantes de la temporada que han pasado desapercibidos para los grandes estudios de Hollywood.

Moore demostró tener buen ojo, y talento como productora, porque el paquete completo de Embaucadores garantiza dos horas de entretenimiento con mucha clase.

'Embaucadores' está disponible en Apple TV+.

