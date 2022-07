Taika Waititi ('Thor'): "Los superhéroes se han convertido en los nuevos dioses en muchos sentidos"

“¡Me encanta esta película! Estoy disfrutando hasta en los días que me toca hacer prensa”, confiesa de repente Taika Waititi, un director, guionista y actor que regresa con Thor: Love and Thunder al universo que le convirtió en una de los autores más perseguidos por Hollywood. En los cinco años que han pasado desde su lavado de cara radical al dios nórdico interpretado por Chris Hemsworth, el neozelandés ha ganado el Oscar como guionista por la fábula Jojo Rabbit y ha sido elegido por Lucasfilm para dirigir una película de Star Wars alejada de la dinastía de los Skywalker.

Antes de empezar a escribir su película para la franquicia creada hace ya 45 años por George Lucas, Waititi estrenará Next Goal Wins. El drama deportivo basado en hechos reales que protagonizan Michael Fassbender y Elisabeth Moss llegará finalmente a los cines en 2023 a pesar de que algunas fuentes de la industrian apuntaban a que se estrenaría antes de acabar el año para poder competir en la próxima edición a los Oscar.

Para su segunda película de Thor, la cuarta aventura en solitario del primer personaje del Universo Cinematográfico de Marvel en ir más allá de una trilogía, el cineasta ha recuperado una de las tramas más aclamadas de los cómics. Tras ausentarse en Ragnarok, Natalie Portman vuelve a meterse en la piel de Jane Foster, exnovia del superhéroe y aliada inesperada cuando el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses, un personaje interpretado por Christian Bale.

SERIES & MÁS ha hablado con el neozelandés de la participación de Bale y Portman, el desafiante discurso detrás de un villano obsesionado con acabar con todos los dioses, el reto de buscar el equilibrio perfecto entre la comedia y el drama en estas películas y la polémica del beso entre dos mujeres de Lightyear, una película en la que Waititi dobabla uno de los personajes protagonistas.

'Thor: Love and Thunder' | Tráiler | Marvel

Jane Foster está de vuelta. ¿Estaba recuperar a Natalie en tu lista de deseos si hacías una segunda película de Thor?

Tengo cosas mucho más locas en mi lista de cosas que me gustaría hacer con Thor (ríe). Desde el principio tuve claro que quería que Jane estuviera en esta película. Siempre me ha gustado mucho Natalie Portman y estaba deseando tener la oportunidad de trabajar con ella, pero cuando hicimos Ragnarok no nos encajaba del todo que estuviera el personaje. Una de las cosas que más me emocionó de hacer otra película fue recuperar a Natalie y llevar al cine la trama de La poderosa Thor en el cine. Es una de las mejores historias de los cómics y nos servía para llevar al personaje de Thor a otro sitio.

Christian Bale no ha hecho muchas películas o personajes como este. ¿Cómo llegó al proyecto?

Decidimos que Gorr sería el villano de la película incluso antes de que empezara a preparar y escribir la película. Christian Bale estaba desde el principio el primero en la lista de actores que podrían interpretar al personaje. Sarah Finn, la directora de casting, me mandó una lista de sugerencias y Christian ya estaba ahí. Encajaba totalmente con la visión que tenía del personaje, y la verdad es que no se lo pedimos a nadie más. Fue la única persona con la que hablamos. Christian fue increíble. Hay una razón por la que es uno de los actores más brillantes en activo.

Jane Foster tiene poderes en su regreso en 'Thor. Love and Thunder'.

Hay un mensaje interesante y desafiante detrás de Gorr: los dioses son egoístas y en realidad no hacen nada por nosotros. ¿Era algo que querías explorar en estos tiempos oscuros que estamos viviendo ahora?

Empezamos a escribir la película antes de la pandemia, pero era una idea que nos interesaba ya mucho entonces. “¿Cuando nos pasan cosas malas, ¿dónde están los dioses entonces? ¿Por qué creemos en ellos? ¿Por qué les rendimos pleitesía? Las figuras divinas cada vez están menos presentes en el mundo. Siempre me había llamado la atención la idea de cuestionar la figura de los dioses. ¿Para qué nos sirven?

Si te fijas, los superhéroes se han convertido en los nuevos dioses en muchos sentidos. Hay gente a la que interesa más Iron Man que los dioses tradicionales. Fue una idea que siempre estuvo ahí y con la que estaba deseando jugar.

En esta película lidias con el trauma de Thor, un cáncer, el secuestro de un grupo de niños y, por supuesto, toda la aventura y el romance. ¿Fue difícil dar con el tono adecuado en Love and Thunder?

La verdad es que sí. Siempre ha sido difícil encontrar el equilibrio entre la comedia y el drama en estas películas. Quieres contar una historia que signifique algo para el público, pero también quieres que se entretengan y tampoco puedes olvidar que estás haciendo una película inspirada en un cómic con personajes muy divertidos.

La parte más importante del proceso es la postproducción: ahí es cuando tienes que encontrar el corazón de la historia, eliminar escenas, recuperar cosas que habías descartado, volver a rodar escenas... En estas películas el rodaje tradicional [conocido en la industria como principal photography] ni siquiera es la mitad del trabajo. Todas estas películas se hacen en realidad durante el proceso de postproducción.

Christian Bale da vida al villano de 'Thor, Love and Thunder'.

A diferencia de Ragnarok, habéis hecho esta película con la tecnología Volume. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Me encanta trabajar con esta tecnología. La primera vez que experimenté con ella fue rodando The Mandalorian. Me estalló la cabeza comprobar en primera persona las posibilidades de trabajar en estos sets. En esta película grabamos escenas en un barco. Imagínate hasta qué punto era realista todo que hubo gente que se mareó. Creo que es una tecnología que solo va a ir a mejor. Cuanto más la usemos, más la vamos a afinar. Los actores lo agradecen mucho, porque pueden actuar en un entorno mucho más real y mejor iluminado. Ya no tienes que inventarte las cosas durante horas delante de una pantalla azul.

Siempre ha habido un elemento queer en tu trabajo. Nuestra bandera significa muerte y Thor: Love and Thunder, tus dos últimos proyectos, también. ¿Cómo has vivido la polémica sobre el beso gay en Ligthyear?

Si hay algún país que no quiere programar una de estas películas, peor para ellos. Me da mucha pena que no vayan a poder ver estas películas tan estupendas. Estamos en 2022, nos deberíamos estar preocupando de otras cosas en estos momentos. Me aburre mucho que alguien tenga problemas con la idea de ver besarse a dos mujeres.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan