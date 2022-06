Disney mantiene el beso lésbico en 'Lightyear' pese al veto en varios países: "Es importante para el estudio"

Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Arabia Saudí no estrenarán Lightyear por la inclusión de un beso entre dos mujeres. En el pasado Disney había accedido a eliminar en algunos mercados los momentos de afecto entre personas homosexuales de películas como Star Wars. El ascenso de Skywalker, pero el spin-off de Toy Story seguirá los pasos de Doctor Stranger en el universo de la locura, prohibida también en varios territorios por incluir referencias a personajes de la comunidad LGTB.

Alisha, Ranger del espacio, compañera de aventuras y amiga de Buzz Lightyear, mantiene una relación y tiene una hija con otra mujer. En un momento de la película, los personajes se dan un beso. "No fue difícil venderles la idea [a Disney]", promete a SERIES & MÁS Galyn Susman, productora de Lightyear. Sin embargo, el 18 de marzo Variety adelantó que el beso había vuelto a la película después de que los ejecutivos del estudio hubieran exigido su retirada en una primera instancia.

Todo cambió cuando la empresa se vio envuelta en un escándalo de relaciones públicas al revelarse que la compañía no se atrevía a pronunciarse en contra de un intento de ley (conocida coloquialmente como “Don’t Say Gay”) que pretendía que no se pudiera hablar de la homosexualidad en los colegios del estado de Florida. Las repercusiones de la polémica parecen haber desembocado en un compromiso mayor de la casa del Ratón con la causa LGTB.

Según Susman, "también es algo importante para el estudio. Representación, diversidad e inclusión son conceptos a los que estamos prestando mucha atención y son muy importantes para todos nosotros. Nos apoyaron mucho en ese sentido", zanja después de explicar que con Lightyear aspiran a "representar a todos los tipos de personas que hay en este mundo. Cuanto mayor sea la representación, más ventanas hay para que la gente pueda conectar con la historia e identificarse con lo que ven en la pantalla. Es algo muy emocionante. Queríamos tener un reparto diverso para apelar a tanta gente como fuera posible".

El precedente de Luca

El protagonista de la película homónima de Pixar se convirtió hace un año en tema de debate en redes sociales y medios de comunicación. Muchos encontraron en esta historia sobre la relación de dos niños que disfrutan de un verano que cambia sus vidas para siempre una serie de alegorías de la homosexualidad. Hasta el director Enrico Casarosa se vio obligado a participar en la conversación, aclarando que todo tipo de lecturas eran bienvenidas, pero dejando claro que para él la relación entre Luca y Alberto era “platónica”.

Meses después del desmentido oficial, la postura de Disney con el colectivo quedó en entredicho tras la polémica del Don't Say Gay. El estudio intentó apagar el fuego. “Somos y seguiremos siendo líderes en el apoyo a organizaciones que defienden la diversidad. En 2021 proporcionamos casi 3 millones de dólares para apoyar el trabajo de las organizaciones LGBT+”. No sirvió de nada. Estrellas de la casa como Oscar Isaac criticaron abiertamente al estudio, las redes sociales ardieron de indignación y los trabajadores LGTB+ de la propia Pixar decidieron que era el momento de abrir la caja de Pandora publicando un comunicado explosivo.

“En Pixar hemos sido testigos personalmente de hermosas historias, llenas de personajes diversos, que regresan de Disney reducidas a migajas de lo que alguna vez fueron. Casi todos los momentos de afecto abiertamente gay se cortan a instancias de Disney. Incluso si crear contenido LGBT+ fuera la respuesta para corregir la legislación discriminatoria en el mundo, se nos prohíbe crearlo”. Lightyear marca, esperemos, el principio de una nueva era.

