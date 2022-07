Los estrenos de series más esperados en julio (2022): de 'Paper Girls' a 'Por Mandato del cielo'

El verano de series ya no es una época de pocas novedades y así lo demuestran los estrenos más destacados que llegarán en julio. En un mes en el que también estaremos atentos a las nominaciones a los premios Emmy, se estrenan títulos como un nuevo true crime protagonizado por Andrew Gardfield y Sam Worthington y un thriller basado en hechos reales con Taron Egerton y Paul Walter Hauser.

Para continuar con la nostalgia de los años 80 y aventuras de adolescentes en bicicletas viene la adaptación de los cómics Paper Girls, pero también veremos el esperado regreso de Atlanta, la nueva serie de Issa Rae y una reimaginación de Queer As Folk. Y para los que añoran los clásicos o quieren verlos por primera vez, llegan al catálogo de HBO Max las temporadas completas de series como Urgencias y Parks of Recreation. Estas son las siete series de estreno a las que hay que seguir la pista en julio.

'Stranger Things' 4, volumen 2 (Netflix)

Fecha de estreno: 1 de julio

Labrando su camino de superar a El juego del calamar como la serie más vista en la historia de Netflix llegan los dos episodios finales de Stranger Things 4, que suman casi cuatro horas de duración entre ambos. Pero el tiempo extra frente a la pantalla compensa, porque este segundo volumen tiene algunos de los momentos más emotivos, llenos de acción y tensión de toda la serie.

Con los personajes ahora reunidos, se nos dan más respuestas relacionadas con Del Revés, mientras se abren puertas para explorar en la quinta y última temporada, en la que parece se conectarán algunas tramas y antagonistas de temporadas anteriores con lo que está por venir.

'Encerrado con el diablo' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 1 de julio

Inspirada por hechos reales y basada en las memorias criminales In With The Devil de James Keene y Hillel Levin, esta miniserie en clave de thriller psicológico protagonizada por Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Ray Liotta, Greg Kinnear subvierte el género criminal, al contar con la perspectiva de las personas que son puestas entre rejas para resolver sus misterios.

Todo comienza cuando el futbolista estrella del instituto, hijo de policía condecorado y traficante de drogas Jimmy Keene (Egerton) es sentenciado a 10 años en una prisión de mínima seguridad. Allí le proponen dos opciones: cumplir su sentencia completa sin opción a libertad condicional o entrar en una prisión de máxima seguridad y acercarse al presunto asesino en serie Larry Hall (Hauser) para conseguir su confesión antes de su apelación.

'Atlanta', temporada 3 (Disney+)

Fecha de estreno: 13 de julio

Cuatro años después de su segunda temporada, regresa la esperada tercera entrega de Atlanta. Aunque indeterminado, el tiempo también ha pasado para sus protagonistas, Earn, Alfred, Darius y Van, a quienes seguimos durante una exitosa gira europea de Paper Boi, mientras se cruzan con todo tipo de personajes peculiares y se ven involucrados en las surrealistas situaciones que caracterizan esta propuesta de FX.

Intercalados con su historia, esta entrega nos trae varios episodios independientes en los que no aparece ninguno de los personajes principales, pero que exploran los temas de la cultura negra, el racismo y el privilegio que siempre han interesado a la serie de Donald Glover.

'Rap Sh!t' (HBO Max)

Fecha de estreno: 22 de julio

Después de Insecure, Issa Rae produce esta serie de episodios de media hora que seguirá a Shawna (Aida Osman) y Mia (KaMillion), dos amigas de Miami que no habían vuelto a coincidir desde el instituto y que años después se reúnen para formar un grupo de rap.

El proyecto, que estaba en desarrollo en HBO Max desde 2019, está cocreado por Rae, la guionista Syreeta Singleton (Insecure, Central Park) y el dúo de hip hop Yung Miami & JT. Rae firma los dos primeros episodios de la temporada y Singleton ejerce como showrunner de la serie.

Fecha de estreno: 27 de julio

Siguiendo la tendencia de miniseries basadas en true crime, llega esta historia inspirada en el éxito de ventas Under The Banner of Heaven: A Story of Violent Faith, de Jon Krakauer (Hacia rutas salvajes), en el que el autor investigó y yuxtapuso dos historias: el origen y evolución de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y un asesinato doble cometido en 1984 por los hermanos Ron y Dan Lafferty, que formaban parte de una versión fundamentalista de Mormonismo.

La serie está creada por Dustin Lance Black, ganador del Oscar a mejor guion por Milk, y exmiembro de la Iglesia mormona, introduce al inspector Jeb Pyre (Andrew Gardfield) como trasunto de Krakauer, quien investigará los hechos que rodearon este caso, a la familia Lafferty y destapará secretos sobre los orígenes del mormonismo, iglesia a la que pertenece, mientras se cuestiona su propia fe conforme avanza la investigación. A Gardfield lo acompañan actores como Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington, Rory Culkin o Wyatt Russell.

'Paper Girls' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 1 de julio

Para los que quieran encontrar una serie que sustituya la nostalgia de Stranger Things y el espíritu de las producciones de Amblin llega a Amazon Paper Girls, serie de fantasía, misterio y ciencia ficción que adapta los cómics de Brian K. Vaughan (Runaways, Y: The Last Man).

La historia comienza en las primeras horas de la mañana tras la noche de Halloween de 1988. Seguimos a cuatro adolescentes repartidoras de periódicos en su barrio que están en su ruta de entrega cuando se ven atrapadas en el fuego cruzado entre viajeros del tiempo en guerra. Transportadas al futuro, deberán encontrar la manera de volver a casa y al pasado, un viaje que las llevará a enfrentarse con las versiones adultas de sí mismas.

'Queer as Folk' (Starzplay)

Fecha de estreno: 31 de julio

Stephen Dunn (Little America) nos trae esta reimaginación de la innovadora y revolucionaria serie creada por Russell T. Davies (It's A Sin, Years and Years) en 1999, con una exitosa versión en Showtime estrenada un año después que se mantuvo en antena durante cinco temporadas.

Queer as Folk explora un grupo diverso de amigos en Nueva Orleans cuyas vidas se transforman tras una tragedia. La serie está protagonizada por Devin Way (Anatomía de Grey), Jesse James Keitel (Big Sky) y Ryan O'Connell (Special), que también colabora como guionista de algunos episodios y es coproductor ejecutivo de la serie. La temporada contará con estrellas invitadas como Kim Cattrall (Sexo en Nueva York), Juliette Lewis (Yellowjackets), Lukas Gage (The White Lotus) o Megan Stalter (Hacks).

