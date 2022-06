‘The Old Man’, el último éxito de la televisión de Estados Unidos y el tirón de los actores de la vieja escuela

Qué es 'The Old Man', el último éxito de la televisión de Estados Unidos

Los actores de cierta edad se han convertido en garantía de audiencias. Top Gun: Maverick, el gran fenómeno de taquilla de 2022, ya ha recaudado 1000 millones de dólares, y Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner, es la serie o programa más visto en Estados Unidos (solo por detrás del fútbol americano). The Old Man, con Jeff Bridges y John Lithgow, el último éxito de la televisión americana, confirma la tendencia.

Basada en una novela de Thomas Perry adaptada por Jonathan Steinberg (Jericho, Black Sails), y con John Watts (director de las tres últimas películas de Spider-Man) tras la cámara de sus dos primeros episodios, este thriller de espionaje y acción cautivó a la audiencia desde el inicio con una historia clásica de agentes retirados de la CIA, tal como hizo Gary Oldman recientemente con Slow Horses de Apple (otro ejemplo de la tendencia) pero con un tono distinto, más cercano a Homeland.

Según FX, en los primeros tres días desde su lanzamiento, la serie se posicionó como el estreno de cable más visto desde enero de 2021, y el que ha atraído más espectadores a FX on Hulu en toda su historia, por lo que ya ha sido renovada por una segunda entrega después de emitir solo tres episodios.

'The Old Man', espías de la vieja escuela

John Lithgow y Jeff Bridges protagonizan 'The Old Man'.

Bridges interpreta a Dan Chase, un antiguo agente de la CIA, que no solo está retirado, sino que también es fugitivo y lleva 30 años oculto. Ni siquiera su hija sabe dónde vive, pues solo se comunican por teléfono. Su vida, aunque solitaria, es tranquila, hasta que descubre que ha sido localizado por sus antiguos empleadores. El encargado de la misión es Harold Harper (John Lithgow) subdirector de contrainteligencia del FBI, que pondrá todo de su parte para que no sea capturado con vida porque tienen un pasado en común que no le interesa desenterrar.

Con tácticas de espionaje de la vieja escuela, la serie es una atractiva mezcla de The Americans y Homeland. Las escenas de acción cuerpo a cuerpo están rodadas con maestría por Watts, y Bridges da vida a un convincente y curtido exagente que demuestra ser ágil, inteligente y persuasivo en las conversaciones, y capaz de superar a hombres más jóvenes que él en las luchas cuerpo a cuerpo, gracias a la experiencia que dan los años.

Diálogos elegantes, una trama intrigante y visualmente con mucho estilo, la propuesta la completa un reparto en el que cada pieza es precisa y en el que destacan Amy Brenneman (The Leftovers), Alia Shawkat (Search Party), Bill Hecks (The Leftovers) y Hiam Abbass (Succession).

El éxito de los actores veteranos

'Top Gun Maverick' es el gran fenómeno de la taquilla en 2022, y el mayor éxito en la carrera de Tom Cruise.

Tal como apuntan en un reportaje de The Ringer, parte del atractivo de los actores mayores de 60 y 70 años que están triunfando últimamente se debe en gran parte a que la audiencia ha envejecido con ellos.

Según los analistas, el espectador de más de 60 años es el que está llenando las salas de cine (tal como ha demostrado la nostalgia de Top Gun), y mientras los más jóvenes se decantan por el streaming, ellos son los que siguen consumiendo televisión por cable y en abierto. Así que este es solo el inicio de la tendencia, porque como afirma el director de casting Mike Page "las cadenas están interesadas en crear contenido para las audiencias mayores porque son los que están gastando".

En el mismo artículo, Bruce Nash, fundador de la web de análisis de la industria The Numbers, afirma que "por su edad, ese espectador probablemente estará más interesado en ver una película de acción protagonizada por Liam Neeson que una por Tom Holland, y los estudios se han dado cuenta". Esto no solo se refleja en las series o películas de acción, también en otros géneros como las comedias románticas, tal como veremos en Ticket to Paradise, una de las películas más esperadas del año, protagonizada por Julia Roberts y George Clooney.

El caso 'Yellowstone'

Kevin Costner en 'Yellowstone'.

El éxito de Yellowstone fue totalmente inesperado. Los medios no le prestaron mucha atención cuando se estrenó en verano de 2018 en Paramount Network, un canal de cable básico menor, de los que no tienen presencia en los premios ni las alfombras rojas. Sin embargo, la serie de Taylor Sheridan no ha dejado de ganar espectadores con cada nueva temporada y con el final de la cuarta, estrenada en enero de este año, batió récords de audiencia.

9,3 millones de espectadores vieron el último capítulo en directo y a la carta el mismo día, cifras que han dejado de verse en la televisión lineal desde hace años y que, además, supuso un 81% de mejora respecto al final de la temporada anterior. Con Kevin Costner marcando la estela como protagonista de la serie madre, Sheridan ha creado una franquicia que ya tiene dos precuelas: 1883, con Sam Elliot, y 1932, que tendrá a Harrison Ford y Helen Mirren como protagonistas.

Dónde y cuándo se verá 'The Old Man' en España

Tal como ha ocurrido con todos los originales de FX en los últimos meses (y más teniendo en cuenta que Disney-ABC Domestic Television es quien tiene los derechos de distribución internacional) podemos contar con que The Old Man llegue al catálogo de Disney+, salvo sorpresa de última hora.

Si tenemos en cuenta las fechas de estreno en España de series originales de FX como Reservation Dogs, Atlanta o Por mandato del cielo, su estreno en España suele tener un retraso de uno o dos meses con relación a la emisión de su último episodio en Estados Unidos. El final de temporada de The Old Man se emitirá el 21 de julio en FX, por lo que aquí podemos esperar que se estrene la serie a finales de agosto o en septiembre.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan