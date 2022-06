Las 20 series más esperadas del verano 2022 que estrenarán las plataformas de streaming

Igual ya no os acordáis, pero hubo una época en la que el verano era el momento de ver las series que teníamos atrasadas porque no había novedades destacables. Ponernos al día ahora es casi imposible, porque en estas semanas veremos en las plataformas 20 estrenos que incluyen adaptaciones de cómics, finales, regresos muy esperados y el spin-off de Juego de tronos y la serie de El señor de los anillos de producción millonaria.

Además de La casa del dragón y Los Anillos de Poder, que serán las últimas en llegar y librarán una batalla propia particular, en estos meses estivales también veremos el paso del cómic a la pantalla de títulos como Sandman, She-Hulk o Paper Girls. Pero si en lugar de fantasía lo que os apetece son historias más oscuras, vuestros deseos se harán realidad con propuestas basadas en hechos reales como Encerrado con el diablo o The Girl from Plainville.

Y también será un buen momento para reencontrarnos con viejos conocidos, porque tendremos nuevas temporadas de Westworld, Para toda la humanidad o The Umbrella Academy. También veremos la parte 2 de la cuarta entrega de Stranger Things y el final de Better Call Saul. Con tanta oferta lo difícil será elegir qué ver en cada momento.

'Irma Vep' (HBO Max)

Fecha de estreno: 7 de junio

Esta entretenida sátira sobre la industria audiovisual, en la que Olivier Assayas adapta su película de 1996, explora las fronteras entre arte y producto, realidad y ficción, obra original y derivada, cine y televisión. Una inteligente mirada a la vida detrás de cámaras y un fascinante ejercicio de metaficción protagonizado por una espectacular Alicia Vikander, acompañada por un elenco en el que no desentona ninguna pieza. Es una cita fija cada martes hasta su final, el 26 de julio.

'Ms. Marvel' (Disney+)

Fecha de estreno: 8 de junio

Ms. Marvel captura el encanto original de los cómics y sorprende con su vibrante propuesta, porque tiene mucha personalidad y no se parece a ninguna otra producción de Marvel Studios. Iman Vellani, la desconocida actriz elegida para interpretar al personaje en la serie, es Kamala desde el primer minuto en este cautivador coming of age que lo tiene todo para ser la mejor serie de superhéroes de Disney+ y nuestro lugar feliz este verano.

'Para toda la humanidad', temporada 3 (Apple TV+)

Fecha de estreno: 10 de junio

Lo que propone esta ucronía es qué habría pasado si la carrera espacial no hubiese terminado con la llegada del primer hombre a la luna, porque ese hito histórico perteneció a la Unión Soviética y no a Estados Unidos. Una premisa que esconde un sinfín de implicaciones políticas, militares, económicas y sociales que la serie explora con gran acierto a través de sus temporadas. En la tercera, 10 años después del final de la anterior, la frontera es Marte, y descubrir quién llega primero esta vez será solo el principio.

'The Umbrella Academy', temporada 3 (Netflix)

Fecha de estreno: 22 de junio

Después de salvar el mundo una vez más en el episodio final de la segunda temporada, los protagonistas regresaron a casa para descubrir que todo había cambiado mientras estaban fuera. En esta tanda de diez episodios, una nueva fuerza maligna amenaza con destruirlo todo y la Academia Umbrella no podrá derrotarla en solitario. Para acabar con ella, deberán limar asperezas y dejar a un lado sus diferencias con la nueva Academia Sparrow, y unirse a ellos para luchar contra el peligroso enemigo.

'Loot' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 24 de junio

Después de Forever, Alan Yang y Matt Hubbard vuelven a colaborar con su musa, Maya Rudolph, en esta serie en la que interpreta a Molly, una multimillonaria que tiene una vida de ensueño, pero cuando su marido la traiciona tras 20 años casados, ella empieza a perder los papeles de cara al público convirtiéndose en carnaza para los tabloides. Con la ayuda de su equipo, su leal asistente Nicholas y su optimista primo Howard, Molly se embarca en un viaje de autodescubrimiento en el que parece que ayudar a los demás podría ser lo que necesita para volver a ser ella misma.

'Westworld', temporada 4 (HBO Max)

Fecha de estreno: 27 de junio

Después de dos años de ausencia regresa Westworld con su cuarta temporada en la que Jonathan Nolan y Lisa Joy volverán a reinventar su tablero de juego, al que incorporan a la ganadora del Oscar Ariana DeBose como actriz invitada. Como ya es habitual, el tráiler no es muy revelador y no se han dado detalles sobre la trama, la sinopsis oficial solo avanza que "esta nueva entrega supone una oscura odisea sobre el destino de la vida sintiente en la Tierra".

'La casa de papel: Corea' (Netflix)

Fecha de estreno: 27 de junio

Corea del Norte y Corea del Sur están al borde de una reunificación pacífica después de casi 80 años de división. Sin embargo, mientras las naciones se preparan para imprimir una nueva moneda común, se trama un atraco. Al mando está el brillante estratega conocido como el Profesor, que reúne a un variopinto grupo de ladrones de primer nivel en un intento de robar la nueva moneda. Este remake está dirigido por Kim Hong-Sun y protagonizado por actores como Yoo Ji-tae (Oldboy), Kim Yunjin (Perdidos), Park Hae-soo (El juego del calamar) y Jeon Jong-seo (Burning).

'Solo asesinatos en el edificio', temporada 2 (Disney+)

Fecha de estreno: 28 de junio

Después de convertirse en una una de las sorpresas de 2021, regresa con una nueva entrega la serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Tras la impactante muerte del presidente de la junta de vecinos de Arconia, Charles, Oliver y Mabel se ven obligados a desenmascarar al asesino. Sin embargo, surgen tres desafortunadas complicaciones: el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny, éste el tema central de un podcast de la competencia y, además, tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que son ellos los que cometieron el asesinato.

'Atlanta', temporada 3 (Disney+)

Fecha de estreno: 29 de junio

Han pasado cuatro años desde la última vez que vimos a Earn, Paper Boi, Darius y Van. En esta tercera temporada nos reencontramos con ellos en una exitosa gira por Europa, realizando conciertos por varios países del continente y cruzándose con personajes peculiares. Intercalados con su historia, esta entrega nos trae varios episodios independientes en los que no aparece ninguno de los personajes principales, pero que exploran los temas de la cultura negra, el racismo y el privilegio que siempre han interesado a la serie de Donald Glover.

'Stranger Things', temporada 4 parte 2 (Netflix)

Fecha de estreno: 1 de julio

En esta cuarta entrega, la etapa más oscura y ambiciosa de la serie de los hermanos Duffer, la historia se ha fijado con éxito en personajes secundarios como Nancy y Max, aún traumatizada por la muerte de su hermano Billy. El personaje interpretado por Sadie Sink protagoniza uno de los momentos más icónicos de lo que llevamos de temporada, tanto que consiguió llevar el tema Running Up That Hill de Kate Bush al número 1 después de tres décadas de su lanzamiento. La parte dos será extendida, el primero de los dos episodios restantes tiene una duración de 85 minutos y el segundo llegará a los 150 minutos.

'La lista final' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 1 de julio

Basada en la novela superventas de Jack Carr, sigue a James Reece (Chris Pratt) después de que todo su pelotón de la marina sufra una emboscada en una operación de alto riesgo. Reece regresa a casa con su familia con recuerdos contradictorios y preguntas sobre su culpabilidad. A medida que salen a la luz nuevas pruebas, descubre fuerzas oscuras que trabajan en su contra, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la de sus seres queridos. A Pratt, lo acompañan en el reparto Constance Wu, Taylor Kitsch, Riley Keough, Patrick Schwarzenegger, entre otros.

'Encerrado con el diablo' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 8 de julio

Desarrollada por Dennis Lehanne, autor de novelas como Mystic River o Shutter Island, en esta miniserie basada en hechos reales todo comienza cuando el futbolista estrella del instituto, Jimmy Keene (Taron Egerton), es sentenciado a 10 años de cárcel por tráfico de drogas y se le proponen dos opciones: cumplir su sentencia completa sin opción a libertad condicional o una reducida en una prisión de máxima seguridad si obtiene allí la confesión de un presunto asesino en serie.

'The Girl from Plainville' (Starzplay)

Fecha de estreno: 10 de julio

Otra historia basada en un hecho real, el caso sin precedentes de "suicidio por mensajes de texto". Con Elle Fanning en el papel de Michelle Carter, la serie explora su relación con Conrad Roy III y los acontecimientos que condujeron a su muerte y, posteriormente, a la condena por homicidio involuntario. A Fanning la acompañan en el reparto Chloë Sevigny como Lynn Roy, Colton Ryan como Conrad Roy III y Cara Buono como Gail Carter.

'Paper Girls' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 29 de julio

En las primeras horas de la mañana tras la noche de Halloween de 1988, cuatro repartidoras de periódicos -Erin, Mac, Tiffany y KJ- están en su ruta de entrega cuando se ven atrapadas en el fuego cruzado entre viajeros del tiempo en guerra, cambiando el curso de sus vidas para siempre. Transportadas al futuro, estas chicas deben encontrar la manera de volver a casa al pasado, un viaje que las llevará a enfrentarse con las versiones adultas de ellas mismas. Los fans de Stranger Things tienen en esta serie basada en los cómics de Brian K. Vaughan una buena sustituta.

'Better Call Saul', temporada 6 parte 2 (Movistar Plus+)

Fecha de estreno: julio, día pendiente de confirmar

Tres muertes, peligrosos secretos, malas decisiones y el brutal enfrentamiento de Kim y Jimmy con las consecuencias de sus actos fue el balance que nos dejó la primera mitad de la temporada 6 de Better Call Saul, que como ya hizo Breaking Bad, y últimamente Ozark o Stranger Things, ha dividido su última entrega en dos partes. Los seis episodios restantes y el esperado e impredecible final de la serie llegarán en algún momento de julio.

'Sandman' (Netflix)

Fecha de estreno: 5 de agosto

Basada en la galardonada serie de DC Comics de Neil Gaiman, y después de varios intentos de llevarla a la pantalla y otros tantos retrasos, por fin veremos la adaptación de Sandman. En esta historia conocemos al rey de los sueños, que da forma a todas nuestras fantasías y miedos más profundos. Cuando le capturan y lo retienen durante un siglo, su ausencia desencadena acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo de los sueños y el de la vigilia.

'A League of Their Own' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 12 de agosto

Con un reparto encabezado por Abbi Jacobson, D'Arcy Carden, Roberta Colindrez y Nick Offerman nos llega esta adaptación del clásico de Penny Marshall de 1992, en el que seguimos la historia de toda una generación de mujeres que soñaban con jugar al béisbol profesional. La serie ahonda en la raza y la sexualidad siguiendo el viaje de un nuevo grupo de personajes a medida que van labrando sus propios caminos hacia el terreno de juego, tanto en la liga como fuera de ella.

'She-Hulk' (Disney+)

Fecha de estreno: 17 de agosto

Cuando acabe Ms. Marvel llegará a la plataforma She-Hulk, protagonizada por Tatiana Maslany (Orphan Black), que dará vida a Jennifer Walters como una abogada especializada en casos de humanos con superpoderes. La vida de Walters cambiará drásticamente cuando después de sufrir un accidente reciba una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner, consiguiendo así unos poderes sobrehumanos. Junto a Maslany estarán Mark Ruffalo como Bruce Banner, y Tim Roth, que volverá a interpretar a Abominación.

'La casa del dragón' (HBO Max)

Fecha de estreno: 22 de agosto

Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D'Arcy encabezan el reparto de una de las series más esperadas del año, la esperada precuela de Juego de tronos que adapta el libro Fuego y sangre, cuyo episodio piloto ha estado escrito por George RR Martin y Ryan Condal (Colony). La historia se desarrolla tres siglos antes de todas las que vimos en la serie de HBO. Explora lo que en las novelas se conoce como la Danza de dragones, uno de los mayores eventos de la historia de Poniente, como fue la guerra civil entre los Targaryen, en la que hubo dragones en cada bando durante el combate.

'El Señor de los Anilos: Los Anillos de Poder' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 2 de septiembre

Solo unos días después llega la rival directa del spin-off de Juego de tronos, la serie inspirada en el universo creado por J. R. R. Tolkien, la producción millonaria que trae por primera vez a las pantallas la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. La serie empieza en un momento de paz relativa, miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y El señor de los anillos, y sigue a un reparto de personajes, conocidos y nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal. Será imposible no compararlas.

