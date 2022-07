Previa de las nominaciones a los Emmy 2022: Análisis de la categoría de drama

Las nominaciones de los Emmy 2022 se anuncian el 12 de julio y la carrera de los premios está abierta en varios frentes. No solo por la calidad y cantidad de las series en competición, también porque hay varias bajas con respecto a la edición anterior que descartan la posibilidad de repetir nominados.

En este artículo analizaremos todo lo que debemos tener en cuenta en las categorías correspondientes a drama, como las ausencias, los regresos, las novedades, quiénes son los principales contendientes y cuáles son los principales interrogantes con los que llegaremos al día del anuncio.

También nos detendremos en aquellas curiosidades en las inscripciones en dirección, guion o interpretación que nos dejan entrever algunos movimientos estratégicos, como apostarlo todo a un episodio o dividir arbitrariamente a los actores en protagonistas y secundarios para que no compitan entre sí.

Qué series nominadas en 2021 pueden repetir este año

Kevin y Rebecca en la temporada final de 'This is Us'.

Sin temporadas nuevas de The Crown, El cuento de la criada, Territorio Lovecraft, The Mandalorian y Pose (la nueva entrega de The Boys se estrenó fuera del período de elegibilidad), de las ocho nominadas a mejor serie de drama en 2021 este año solo podrían repetir dos títulos: Los Bridgerton y This is Us.

En esta edición comprobaremos si la serie de la factoría de Shondaland fue flor de un día (y se vio beneficiada por las ausencias del año pasado) o si sigue contando con el beneplácito de los votantes. This is Us, por su parte, con una temporada de despedida que fue muy bien recibida por crítica y público, tiene su lugar casi asegurado.

Las que vuelven al ruedo

Además de Stranger Things, este año vuelven a la competición después de una entrega de premios de ausencia, Succession, la favorita; Better Call Saul y Ozark, con sus temporadas finales; y The Morning Show y Killing Eve, ambas con peores críticas que en 2020.

'El juego del calamar', 'Ozark' y 'Stranger Things', las bazas de Netflix

'Stranger Things', 'El juego del calamar' y 'Ozark', las apuestas de Netflix en los Emmy.

Después de conseguir su ansiada estatuilla a mejor drama con The Crown, y con Los Bridgerton como duda, este año la plataforma se la juega con el volumen 1 de Stranger Things 4, con la temporada final de Ozark y con su gran fenómeno El juego del calamar, con la que acertadamente ha decidido competir en la liga mayor y no relegarla a los Emmy internacionales (al estar rodada en un idioma diferente al inglés podía hacerlo).

Ozark lo tiene fácil porque llamó la atención de los votantes desde su primera temporada y estuvo nominada como mejor drama por su segunda y tercera entrega. Las nominaciones nos dirán dos cosas, por un lado, si Stranger Things continúa teniendo tirón después de una edición fuera de la competición, y si el efecto de El juego del calamar mantiene su impacto casi un año después de su estreno.

Cuál es la apuesta de Disney+ sin la carta de 'The Mandalorian'

Sylvie y Loki a punto de entrar en el Fin de los tiempos.

El año pasado Disney+ tuvo una presencia notable en las nominaciones con The Mandalorian como mejor drama y Bruja Escarlata y Visión en miniserie, consiguiendo reconocimiento también para varios de sus actores y para los apartados de dirección y guion además de otros más técnicos.

Este año, en el que tienen opciones varias series que para la edición anterior no emitieron nuevas temporadas (y sin episodios nuevos de la serie de Pedro Pascal y con Obi-Wan Kenobi fuera del período de elegibilidad), puede que no cuente con la misma suerte, aunque siempre hay posibilidad de que consiga rascar algo para sus actores.

Su apuesta para la categoría de drama en esta edición es Loki, Ojo de Halcón compite en comedia y Moon Knight en miniserie. ¿Qué pasaría sí?... compite como serie de animación y puede ser su título más nominado este año.

HBO es favorita con 'Succession' (y también tiene 'Euphoria')

Sydney Sweeney en el final de la temporada 2 de 'Euphoria'.

Succession ya consiguió el Emmy a mejor drama con su segunda temporada y es la gran favorita de la categoría con la tercera, en la que mantuvo el nivel de calidad y su relevancia cultural. Es la gran apuesta de HBO.

Euphoria no consiguió nominación en su año de estreno, pero los votantes le hicieron un guiño muy significativo dándole a Zendaya el Emmy a mejor actriz protagonista, por lo que ahora que en su segunda entrega ha tenido más impacto (y ha marcado récords de audiencia), la serie de Sam Levinson es una firme candidata en esta edición.

El reto de Apple TV+: 'Severance' y 'Pachinko'

Las nominaciones dirán si los votantes han visto las series de Apple TV+.

Con el Oscar a mejor película por CODA, Apple TV+ podría cerrar un gran año si también consigue tener presencia destacable en los premios televisivos. The Morning Show ya le dio su primera nominación en mejor serie de drama en 2020, logro que podría repetir por las inevitables inercias en las votaciones. Sin embargo, su reto este año es conseguir que las buenas críticas que han recibido Severance y Pachinko se reflejen con sus respectivas nominaciones.

En España Pachinko no ha tenido la misma acogida que en Estados Unidos y las alabanzas de la crítica no siempre encuentran respuesta en los premios. Además, contar con un elenco en su mayoría desconocido (con excepción de la ganadora del Oscar, Youn Yuh-jung) puede jugar en su contra, así como la competencia de El juego del calamar, aunque no tengan nada que ver.

Severance es una de las mejores series que nos ha dejado 2022, estuvo presente en la conversación social y consiguió mantener el interés (y el nivel) semana a semana hasta un último episodio con el que cerró una gran temporada con broche de oro. La duda que despejarán las nominaciones del día 12 es si los votantes de la academia también la han visto.

Hulu se la juega con 'Nine Perfect Strangers'

Una imagen del loco final de 'Nine Perfect Strangers'.

Con El cuento de la criada en 2017, Hulu se convirtió en la primera plataforma en ganar en mejor drama. Desde entonces, siempre ha estado presente en la categoría con la serie protagonizada por Elisabeth Moss, con excepción de la edición de 2019 porque no estrenó temporada, como en esta ocasión.

Su apuesta en drama este año es Nine Perfect Strangers, con la que, de entrada no tiene muchas posibilidades en la categoría reina, pero sí en las interpretativas. Las tornas cambiarán en comedia y miniserie, donde tiene varias opciones.

'Yellowjackets' y otros estrenos comentados de la temporada

Kristin Scott Thomas y Gary Oldman en 'Slow Horses'.

Además de Severance o Pachinko, hay otras series nuevas que también han tenido presencia en la conversación social y han despertado el interés de la crítica ya fuera por su elenco, por algún miembro destacado del equipo técnico o porque ha supuesto un soplo de aire fresco en el momento de su estreno.

Las nominaciones dirán si los miembros de la academia también han visto series como Yellowjackets, Tiempo de victoria, Tokyo Vice, Slow Horses, Nine Perfect Strangers, Las luminosas o La edad dorada, que al ser la nueva serie del creador de Downton Abbey (serie amada por los votantes mientras estuvo en emisión), parte con cierta ventaja. Lo más probable, sin embargo, es que consigan nominaciones en las categorías de interpretación.

'Yellowstone', éxito de audiencia e ignorada por los premios

Kevin Costner en 'Yellowstone'.

La serie creada por Taylor Sheridan ha ganado espectadores con cada nueva temporada. El final de su cuarta entrega batió el récord que tenía The Walking Dead desde 2017 como la serie de cable más vista, con más de 11 millones de espectadores, cifra que tiene más mérito si tenemos en cuenta que se emite en un canal de cable pequeño como Paramount Network.

Parte del éxito del drama protagonizado por Kevin Costner es que apela a un público conservador, blanco y masculino que se ha sentido relegado últimamente por la ficción, un público que, por otro lado, se aleja del perfil de los nuevos votantes de la academia. Este año veremos si le dan reconocimiento a la popularidad de la serie o la continúan ignorando.

Curiosidades de las categorías interpretativas

De los 28 posibles nominados en las cuatro categorías de interpretación dramática en esta edición solo podrían repetir cuatro: Sterling K. Brown y Chris Sullivan por This is Us, y Elisabeth Moss y Gillian Anderson, pero por sus nuevas series (Las luminosas y The First Lady). Todos los demás estuvieron nominados por series que no compiten este año, ya sea porque no estrenaron nuevos episodios o porque finalizaron en el período anterior.

Actores y actrices que regresan y mantienen sus opciones

Elisabeth Moss protagoniza, produce y dirige 'Las luminosas'

Vuelven los actores de Succession, Ozark, The Morning Show (Steve Carrell pasa este año de protagonista a secundario) y Better Call Saul. Entre estas cuatro series coparon la mitad de las candidaturas disponibles en 2020, seis de las cuales correspondieron al drama de HBO.

También regresa Zendaya y junto a ella un elenco de secundarios que en la temporada de estreno de Euphoria no eran muy conocidos. Ahora todos tienen opciones de conseguir una nominación, especialmente, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Eric Dane o Maude Apatow.

Como actriz protagonista hay que tener muy en cuenta a Mandy Moore, que ha sido la estrella de la temporada final de This is Us con un papel conmovedor que tiene muchas escenas de premio. Compite como protagonista y solo ha recibido una nominación en los Emmy, en la edición de 2019. Y a Elisabeth Moss, que sin El cuento de la criada, ha centrado la promoción en Las luminosas.

Aunque no estuvieron nominados en 2020, con la vuelta de Stranger Things no hay que olvidar a los actores de la serie de Netflix que han tenido presencia en anteriores ediciones. A ellos hay que sumar a Sadie Sink, estrella de la temporada 4, que compite como secundaria junto a Millie Bobby Brown y puede ser quien salga nominada.

¿Conseguirán nominación las actrices de 'Yellowjackets'?

'Yellowjackets', la serie de moda es un cóctel retorcido y muy adictivo, perfecto para ver en maratón

La crítica destacó el trabajo de las cuatro actrices veteranas de la serie de Showtime: Juliette Lewis, Melanie Linskey, Christina Ricci y Tawny Cypress. Las dos primeras compiten en la categoría de protagonista y las otras dos como secundaria. El 12 de julio sabremos si consiguen hacerse un hueco.

Los que no hay que descartar independientemente de sus series

'Night Sky', J.K. Simmons y Sissy Spacek

Como en muchas ocasiones se nota cierta inercia en las votaciones, no hay que descartar a las actrices de Killing Eve, a pesar de su decepcionante última temporada. Y mucho menos a los intérpretes con renombre, que pueden destacar fácilmente en los eternos listados de candidatos.

Hablamos de Nicole Kidman o Melissa McCarthy por Nine Perfect Strangers; Gary Oldman y Kristin Scott Tomans por Slow Horses; J.K. Simmons y Sissy Spacek por Night Sky; Jared Harris por Fundación; Sally Field, Adrien Brody y la larga lista de Tiempo de Victoria; Glenn Close por Teherán; Josh Brolin por Outer Range; Chiwetel Eijofor por The Man Who Fell From Earth; Jamie Dornan por The Tourist; Jeff Daniels por American Rust; Kevin Costner por Yellowstone; Mandy Patinkin por The Good Fight; y las protagonistas de The First Lady y La Edad Dorada.

Todos estos nombres tienen opciones de salir nominados independientemente de que los votantes hayan visto o no sus series.

Las cartas de 'Pachinko', 'El juego del calamar' y 'Severance'

Minha Kim (Pachinko), Jung ho-yeon (El juego del calamar), John Turturro (Severance).

Además de sus esperanzas de recibir nominación como mejores series, estos estrenos también tienen sobre el papel opciones para sus actores. Los que más suenan de Severance son Adam Scott y Britt Lower como protagonistas, y Patricia Arquette, Christopher Walken y John Turturro como secundarios.

En cuanto a Pachinko, la persona más conocida de su elenco es Youn Yuh-jung (Minari), pero quien ha llevado el peso de la temporada es Minha Kim, que interpreta al mismo personaje en la juventud.

De El juego del calamar, todos han presentado candidaturas, pero destacan Lee Jung-jae, su protagonista; y Jung ho-yeon, que compite como secundaria y ha estado haciendo campaña en Estados Unidos, con presencia en la mesa redonda de actrices de drama de The Hollywood Reporter y Actors on Actors de Variety.

Curiosidades de las categorías de guion y dirección

Imagen del final de la temporada 3 de 'Succession'.

En 2020 las nominaciones de la categoría de mejor guion se repartieron entre cuatro series: Better Call Saul (2), Ozark (3), Succession (1) y The Crown (1). La ganadora fue la serie de HBO por último episodio de la temporada 2.

En esta edición, la serie de los Roy lo apuesta todo nuevamente a su final de temporada con solo una inscripción en la categoría. Es la misma estrategia de Euphoria, Severance y El juego del calamar. También Pachinko, aunque en su caso inscribió su primer episodio. Better Call Saul, por su parte, ha inscrito los siete episodios estrenados antes del 31 de mayo; This is Us tiene 4 y Ozark 2.

En dirección la cosa cambia. Con excepción de El juego del calamar, que mantiene su estrategia de inscribir solo un episodio (Red Light, Green Light), el resto de series tienen candidaturas múltiples. Succession inscribió 6 episodios, Better Call Saul y This is Us 7, Ozark 5, Pachinko 2, Severance 2, The Morning Show 3 (con veteranas como Mimi Leder y Lesli Linka Glatter, ambas nominadas en 2020), Las luminosas 3 (uno por cada directora, incluida Elisabeth Moss), Tokyo Vice 2 y Tiempo de victoria (4).

Como referencia, las series nominadas en 2020 en esta categoría fueron Homeland (1), Ozark (2), Succession (2), The Crown (2) y The Morning Show (1). No incluimos las de 2021 porque las series nominadas entonces no compiten este año.

Las nominaciones a los premios Emmy se anuncian el 12 de julio.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan