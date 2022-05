Lo que supone el Festival de Cannes 2022 para la próxima carrera al Oscar

La 75 edición del Festival de Cannes ha concluido con la inesperada Palma de Oro a Ruben Östlund por Triangle of Sadness. La sensación de descubrir reacciones en las redes sociales, leer críticas en los medios y ver alfombras rojas desde el certamen cinematográfico más importante del planeta volverá en 2023, pero hasta entonces los amantes del cine y la temporada de premios tienen un nuevo entretenimiento: especular con qué películas presentadas este año en los Croisette acabarán en la próxima carrera al Oscar.

Por fechas y por la preferencia de los estudios de Hollywood por la competencia, Cannes no tiene el impacto en los premios de la Academia que ha alcanzado Venecia en los últimos años. Sin embargo, la Croisette fue la casilla de salida en 2021 de películas como Drive my car (ganadora de la estatuilla internacional y nominada en Película, Dirección o Guion Adaptado) y La peor persona del mundo (nominada en Guion Original y Película Internacional).

Peor suerte tuvo Titane. Julia Ducourneau descubrió que, tanto dentro como fuera de su país, su película no generaba el consenso necesario en organizaciones con multitud de votantes. La realidad es que en los últimos veinte años solo cuatro Palmas de Oro consiguieron colarse en la categoría de Mejor Película: El pianista, El árbol de la vida, Amour y Parásitos. La cinta surcoreana y Marty son las únicas que pueden presumir de haber ganado el Oscar y la Palma de Oro.

Ruben Östlund no puede cantar victoria todavía

'Triangle of sadness', de Ruben Östlund.

Tras sus premios por The Square y Triangle of Sadness, Östlund debe seguir en una nube después de pasar al selectivo grupo de cineastas que han ganado en más de una ocasión la Palma de Oro (siguiendo los pasos de Alf Sjöberg, Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, Luc y Jean-Pierre Dardenne, Michael Haneke y Ken Loach). Sus opciones con la Academia de Hollywood siguen siendo, en el mejor de los casos, relativas. Su cuarto trabajo es una brutal sátira a Occidente, las redes sociales, la desigualdad social, la corrupción de los políticos y el mundo de la moda. Eso es un cóctel ganador para Twitter o un festival de cine, pero no necesariamente para los Oscar.

Fuerza mayor se quedó fuera del quinteto internacional pese a ser una de las favoritas de la categoría internacional en 2014 (había estado nominada en los Globos de Oro o los BAFTA). El propio director protagonizó un vídeo viral al compartir su reacción (sigue siendo un misterio si es real o recreada) al descubrir que la película no había conseguido finalmente la nominación. The Square sí entró en el quinteto, aunque la estatuilla dorada fue para la más accesible y emocional Una mujer fantástica, la primera estatuilla en la historia del cine chileno. Con Triangle of Sadness, su primera película en inglés, sus mejores opciones residen en la categoría de Mejor Guion Original.

Hollywood quiere su pedazo del pastel

Por increíble que parezca, la première de Cannes que podría estar mejor situada para llegar a la categoría de Mejor Película es Top Gun: Maverick. El mejor estreno en la carrera de Tom Cruise (doblando su anterior récord), el inesperado apoyo de la crítica y la narrativa de aquel reivindicando la experiencia en salas e intentando devolver a Hollywood el brillo de antaño pueden ser suficientes para entrar en la lista de 10 aspirantes. Pase lo que pase en la categoría reina, la tardía secuela de Top Gun tiene muchas papeletas para aparecer en el quinteto de Montaje, Sonido, Efectos Visuales, Canción Original y Fotografía.

La otra alternativa de los grandes estudios es Elvis, el desatado biopic de Baz Luhrmann sobre el Rey del Pop que ha despertado reacciones apasionadas entre la prensa desplazada a Cannes. Más allá de las categorías técnicas y artísticas en las que el cineasta australiano ya ha conseguido numerosas menciones y premios con Moulin Rouge y El Gran Gatsby, el más reforzado de su paso por el festival es Austin Butler. La antigua estrella de Disney Channel fue celebrado incluso entre los críticos que detestaron la excesiva propuesta del director. Su compañero de reparto, un icono como Tom Hanks, se cae de la conversación después de recibir algunas de las peores críticas de su carrera por su interpretación como el mánager de Elvis Presley.

Paul Mescal ha conquistado a la crítica con 'Aftersun'.

Crimes of the Future, como la mayoría de películas de David Cronenberg, será demasiado rara para los gustos de la Academia. Al igual que pasó con sus tres anteriores participaciones en la competición de Cannes, James Gray volvió a irse de vacío en el palmarés. No parece que vaya a tener mejor suerte en la temporada de premios. A pesar de la buena recepción crítica de Armageddon Time, es difícil que esta semi autobiografía pueda llamar la atención de los votantes estrenándose el mismo año que The Fablemans, la película que ha dirigido Steven Spielberg a partir de sus recuerdos de infancia.

La sorpresa del cine anglosajón puede llegar de la mano de Aftersun, una película presentada en la Semana de la Crítica centrada en una veinteañera que reflexiona sobre la alegría compartida y la melancolía privada de unas vacaciones que hizo con su padre 20 años atrás. Paul Mescal, una de las obsesiones de Hollywood desde su deslumbrante interpretación en la miniserie Normal people, podría estar en la conversación si una distribuidora apuesta fuerte por la película de la directora escocesa Charlotte Wells. Será complicado: a los votantes les cuesta reconocer el trabajo de los actores jóvenes y el irlandés ha cumplido este año los 26.

¿Es 'Close' la candidata estrella de Cannes este año?

El Gran Premio del Jurado de 'Close' en Cannes puede ser solo el principio.

Las cuatro últimas ediciones de los premios de la Academia han incluido producciones de habla no inglesa en la categoría de Mejor Película: Roma, Parásitos, Minari y Drive my car. A pesar de que en el último momento no materializó su condición de favorita a la Palma de Oro, la belga Close parece ser la candidata internacional perfecta para seguir los pasos de aquellas este año. Con solo dos películas en su carrera, Lukas Dhont emocionó en Cannes con un drama sobre una amistad entre dos niños de 13 años que se ve sacudida por una tragedia.

Su anterior trabajo, Girl, pasó más desapercibido en Estados Unidos por la decisión del cineasta de contratar a un adolescente cis para interpretar a una chica trans. Close puede ser la consagración para el director de 30 años después de que A24 haya ganado la cotizada puja por hacerse con sus derechos de distribución en Estados Unidos. La prestigiosa distribuidora, recién salida de su mayor éxito comercial con Todo a la vez en todas partes, tiene a la película ideal para montar una campaña promocional en los festivales norteamericanos de otoño: Telluride, Toronto y Nueva York. Película Internacional, Guion o incluso Película deberían ser sus campos de batalla.

'Alcarràs' ya tiene rivales en su camino al Oscar Internacional

'Decision To Leave', de Park Chan-Wook.

Pasar por Cannes es, sobre todo, una garantía de éxito en la categoría de Película Internacional. Siete de las últimas ganadoras, pasaron por el festival francés previamente. El año pasado, además de las nominadas Drive my car y La peor persona del mundo, tuvieron su première allí la finlandesa Compartimento nº6, la iraní Un héroe, la austriaca Great Freedom, la islandesa Lamb, la belga Un pequeño mundo y la mexicana Noche de fuego. Todas ellas formaron parte de la lista de 15 películas que se disputaron hasta el final las 5 plazas de una categoría que en los últimos años cada vez es más competitiva y dependiente de los festivales de clase A.

Hasta que los respectivos comités internacionales no empiecen a anunciar sus representantes para los Oscar en las últimas semanas de verano no hay nada seguro, pero los países acostumbran a enviar a Hollywood a películas que han llamado la atención en los festivales internacionales. No es una regla que se cumpla a rajatabla, como vivimos en nuestras carnes cuando la Academia Española de Cine seleccionó el pasado año El buen patrón en lugar de una Madres paralelas que venía de recibir la Copa Volpi para Penélope Cruz en el Festival de Venecia.

Si la española Alcarràs fue la gran reforzada en la Berlinale, de la Croisette pueden salir muchas de sus rivales. Entre ellas destacan la sueca Boy from Heaven (premio a Gejor Guion), la iraní Leila’s Brothers (premio FIPRSCI), la rumana R.M.N, la polaca EO (Premio del Jurado), la islandesa Godland (la sensación crítica de Una Cierta Mirada), la colombiana La Jauría (ganadora en la Semana de la Crítica) o la francesa One Fine Morning (ganadora de la Quincena de Realizadores). Otras candidatas como Holy Spider (premio a la Mejor Actriz) o Corsage (otra de las sensaciones de Una Cierta Mirada) pueden representar a varios países por su condición de coproducción.

'Holy Spider', de Ali Abbasi.

Dos comités nacionales lo tendrán muy difícil después de este Cannes. Las tres películas belgas de la Sección Oficial rascaron premio: Close (Gran Premio del Jurado), Tori and Lokita (Premio 75 Aniversario) y Le Otto Montagne (Premio del Jurado). Sus directores ya saben lo que es representar a su país en ediciones pasadas, aunque el único que consiguió la nominación fue Felix van Groeningen gracias a Alabama Monroe.

Corea del Sur tiene su propio dilema: enviar al japonés Hirokazu Koreeda, nominado en el pasado por Un asunto de familia, con Broker (premio a Mejor Actor) o a uno de los suyos, Park Chan-Wook (premio al Mejor Director), con Decision to Leave. Esta última, un thriller romántico comparado con Pedro Almodóvar, Alfred Hitchcock y Douglas Sirk, podría sumar también candidaturas en las categorías artísticas. Decision to Leave será estrenada en Estados Unidos por MOBI, la misma compañía que adquirió Alcarràs tras su éxito en la Berlinale.

A mediados de mayo la Academia confirmó las fechas de su próxima edición: el 12 de marzo, dos semanas antes que este año, se celebrará la gala, mientras que las candidaturas se anunciarán el 24 de enero. En unos meses descubriremos cuántas de ellas pasaron antes por Cannes.

También te puede interesar...

Oscars 2022

Sigue los temas que te interesan