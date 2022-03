Las películas que ya compiten por los Oscar de 2023: se busca sucesora de 'CODA'.

La carrera al Oscar busca nuevas candidatas. Son palabras desafiantes después de una controvertida gala secuestrada por el bofetón de Will Smith a Chris Rock y que ha dejado en un segundo plano la histórica victoria de CODA. El triunfo de Apple TV+ en las guerras del streaming, el destrozo de estadísticas que se remontaban a los años 30, el Oscar a la mejor dirección de Jane Campion, el premio en su tercer intento de Jessica Chastain y la cálida bienvenida a dos desconocidos del cine como Ariana DeBose y Troy Kotsur son algunos de los titulares que nos ha dejado la última temporada de premios.

Durante los próximos meses vamos a ser testigos de los nuevos trabajos de directores como, atención: James Cameron, Steven Spielberg, George Miller, Baz Luhrmann, Damian Chazelle, Alejandro González Iñárritu, David Fincher, Martin Scorsese, Ridley Scott, David O. Russell, Yorgos Lanthimos, Todd Field, Ron Howard, Darren Aronofsky y Noah Baumbach, todos ellos viejos conocidos de la Academia. Maria Schrader, Sarah Polley y Kasi Lemmons intentarán seguir los pasos de las dos últimas ganadoras a mejor dirección, confirmando así que el techo de cristal cada vez está más cerca de romperse en los Oscar.

A continuación, os presentamos a las 40 películas que ya compiten por el Oscar de 2022.

'Armageddon Time' (James Gray)

James Gray ha concursado en cuatro ocasiones en la Sección Oficial a competición del Festival de Cannes con sus películas, aunque la Academia todavía no le ha prestado atención. Dada su devoción por las historias de autoficción, los Oscar podrían fijarse por fin en él con Armageddon Time, una historia semiautobiográfica sobre el paso de la adolescencia a la edad adulta en el barrio de Queens, Nueva York, a mediados de los años 80.

Reparto: Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Jaylin Webb, Ryan Sell

Distribuidora: Focus Features

'Avatar 2' (James Cameron)

'Avatar 2'.

No podemos culpar a aquellos que crean que Avatar 2 nunca llegará a las salas. Han pasado 13 años del estreno de una revolucionaria producción que recuperó temporalmente el fenómeno del cine en tres dimensiones. Las secuelas de James Cameron, un esfuerzo titánico que habrá absorbido veinte años de su vida cuando llegue la quinta entrega de Avatar, han sido retrasadas una y otra vez. Salvo cataclismo, los na’vi volverán a ser tendencia las próximas navidades con una nueva aventura ambientada en un entorno acuático. “Voy a centrarme en el océano de Pandora, que será igual de rico, diverso, loco e imaginativo, pero sin ser una selva tropical”, explicó el visionario director. Avatar 2 supondrá también el reencuentro del cineasta y Kate Winslet 25 años después del histórico estreno de Titanic.

Reparto: Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Kate Winslet, Stephen Lang, Cliff Curtis, Oona Chaplin, CCH Pounder, Joel David Moore, Edie Falco, Michelle Yeoh

Distribuidora: Disney

Fecha de estreno: 16 de diciembre

'Babylon' (Damian Chazelle)

Damien Chazelle viaja a los orígenes de Hollywood para contar cómo la industria hizo la transición del cine mudo al sonoro a través de la la historia de una estrella que es incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Brad Pitt y Margot Robbie se reencuentran después de Érase una vez en Hollywood con la nueva película del autor de Whiplash, First Man y La La Land, con la que recibió el Oscar a la mejor dirección (y el de mejor película durante dos minutos y treinta segundos). Chazelle se vuelve a rodear del músico Justin Hurwitz y el director de fotografía Linus Sandgren en una película que aborda uno de los temas favoritos de la industria: ellos mismos. Babylon confirma el regreso del semidesaparecido Tobey Maguire, alejado del cine desde 2014 hasta su reparación estas navidades con cierta película.

Reparto: Margot Robbie, Brad Pitt, Katherine Waterston, Tobey Maguire, Li Jun Li, Olivia Wilde, Max Minghella, Samara Weaving, Eric Roberts, Lukas Haas, Jovan Adepo

Distribuidora: Paramount

Fecha de estreno: 25 de diciembre (Estados Unidos)

'The Banshees of Inisherin' (Martin McDonagh)

Un par de amigos de toda la vida en una remota isla irlandesa se encuentran en un momento incómodo en su relación cuando uno de ellos ya no quiere continuar su amistad. Poco más se sabe de la primera película del director y guionista Martin McDonagh desde Tres anuncios a las afueras, una película que le dio el Oscar a dos de sus protagonistas: Frances McDormand y Sam Rockwell. Colin Farrell y Brendan Gleeson y se reúnen con el director 14 años después de la espléndida Escondidos en Brujas. La comedia criminal le dio a Farrell un Globo de Oro, el único premio importante de su carrera. ¿Ha llegado la hora de que uno de los actores más interesantes en activo reciba por fin su primera nominación de la Academia?

Reparto: Brendan Gleeson, Colin Farrell, Barry Keoghan, Kerry Condon

Distribuidora: Searchlight Pictures

Fecha de estreno: 21 de octubre (Estados Unidos)

'Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades)' (Alejandro González Iñárritu)

Iñárritu, con su estatuilla. Reuters

Alejandro González Iñárritu hizo historia al ganar dos Oscar al mejor director de forma consecutiva, una hazaña solo igualada por John Ford y Joseph L. Mankiewicz. Desde 2015, el director de Birdman y El renacido solo ha creado Carne y arena, un pionero proyecto de realidad virtual que recibió el primer premio especial de la Academia en más de 20 años. Daniel Giménez Cacho es el protagonista de Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades), una comedia nostálgica en la que un reconocido periodista y documentalista mexicano vuelve a su país enfrentando su identidad, sus lazos familiares, la absurdidad de sus memorias, el peso del pasado y la nueva realidad de su país. El Festival de Cannes parece la perfecta casilla de salida para la primera película de Iñárritu en México desde Amores perros y la primera en español desde Biutiful.

Reparto: Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Íker Sánchez Solano, Leonardo Alonso, Andrés Almeida

'Blonde' (Andrew Dominik)

Ana de Armas como Marylin Monroe en el rodaje de 'Blonde', retrasada a 2022.

Hace más de 20 años, Joyce Carol Oates impactó al mundo con la publicación de Blonde, una radical reinvención de más de 900 páginas del mito de Marilyn Monroe. Andrew Dominik, un autor que ya había desmontado otro icono estadounidense en El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, está detrás de las cámaras de una película que causó una pública incomodidad en las oficinas de Netflix cuando sus ejecutivos vieron el primer montaje de la producción. El grafismo de las escenas de sexo (incluyendo una “violación” y “un cunnilingus sangriento”, ya presentes en el material original) llevó a la plataforma a pedir a Dominik un remontaje. Este se negó y, finalmente, ganó la batalla. Blonde será el primer vehículo estelar al servicio de Ana de Armas, una aspirante a estrella que Hollywood ha ido preparando con películas como Blade Runner 2049, Puñales por la espalda y Sin tiempo para morir.

Reparto: Ana de Armas, Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Garret Dillahunt

Distribuidora: Netflix

'Campeones' (Bobby Farrelly)

Javier Fesser en el rodaje de 'Campeones'.

La Academia de Hollywood acaba de hacer historia con el premio a CODA, el remake de La famlia Bélier que ha roto todo tipo de récords con su Oscar a la Mejor Película. Este año podría ocupar su hueco en la conversación Champions, la versión hollywoodiense de nuestra Campeones. Woody Harrelson, tres veces nominado a la estatuilla, hereda el personaje interpretado por Javier Gutierrez a las órdenes de Javier Fesser. Detrás de las cámaras está Bobby Farrelly, en su primera película desde Dos tontos todavía más tontos. Curiosamente los dos Farrelly estrenarán por separado películas en 2022.

Reparto: Woody Harrelson, Madison Tevlin, Joshua Felder, Kevin Iannucci, Ashton Gunning, Matthew Von Der Ahe, Tom Sinclair, James Day Keith, Alex Hintz, Casey Metcalfe, Bradley Edens y Champ Pederson

'Canterbury Glass' (David O. Russell)

Tras acumular nominaciones al Oscar y escándalos entre 2010 y 2015 con The Fighter, El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana y Joy, David O. Russell se tomó un descanso que se ha alargado casi siete años. El dueño de una de las peores reputaciones de Hollywood no ha tenido problema para conseguir un reparto estelar para su nuevo trabajo, la No mires arriba de este año. Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, John David Washington (sustituyendo a Michael B. Jordan), Rami Malek y hasta Taylor Swift son algunos de los que se dejarán ver en un proyecto provisionalmente titulado Canterbury Law. Se desconocen los detalles argumentales de una película protagonizada por un doctor y un abogado que unen sus fuerzas formando una alianza inesperada.

Reparto: Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, John David Washington, Robert De Niro, Rami Malek, Michael Shannon, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Mike Myers, Alessandro Nivola, Chris Rock, Taylor Swift

Distribuidora: 20th Century Studios

Fecha de estreno: 4 de noviembre (Estados Unidos)

'Elvis' (Baz Luhrmann)

Baz Luhrmann solo ha dirigido dos películas desde el estreno de la revolucionaria Moulin Rouge! en 2001. Con el primer biopic de una carrera tan irregular como fascinante, el australiano hará un repaso a la vida y obra de una de las mayores leyendas en la historia de la música: Elvis Presley. El desconocido Austin Butler, visto en un papel muy secundario de Érase una vez en Hollywood, se impuso en un multitudinario casting por el que pasaron nombres como Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson y Harry Styles. Tom Hanks es el Colonel Tom Parker, el mánager que llevó con un estricto control la carrera de Elvis. En el reparto también está Kodi Smit-McPhee. El flamante nominado al Oscar por El poder del perro interpreta al cantante country Jimmie Rodgers. La película se verá en el Festival de Cannes, una cita que el australiano ya inauguró en 2012 con El gran Gatsby.

Reparto: Austin Butler, Tom Hanks, Richard Roxburgh, David Wenham, Olivia DeJonge, Kodi Smit-McPhee, Dacre Montgomery, Kelvin Harrison Jr.

Distribuidora: Warner Bros.

Fecha de estreno: 1 de julio

'Empire of Light' (Sam Mendes)

La insaciable Olivia Colman (nominada en tres de los últimos cuatro años y ganadora por La favorita) ya está rodando la nueva película de Sam Mendes, un viejo conocido de la Academia (arrasó con su ópera prima, American Beauty) que con 1917 acabó mordiendo el polvo contra pronóstico ante Parásitos. Empire of Light es una historia de amor ambientada en y alrededor de un hermoso cine antiguo en la costa sur de Inglaterra en la década de 1980. Micheal Ward, Colin Firth y Toby Jones aparecen también en un proyecto que contará con la fotografía del gran Roger Deakins y la música de Thomas Newman, nominado 15 veces a los Oscar sin éxito.

Reparto: Olivia Colman, Micheal Ward, Colin Firth, Toby Jones, Tanya Moodie, Crystal Clarke

Distribuidora: Searchlight Pictures

'The Fabelmans' (Steven Spielberg)

Los grandes directores están colocándose en el centro del relato cinematográfico para contar su vida en un ejercicio de autoficción que ya han practicado nombres como Alfonso Cuarón (Roma), Pedro Almodóvar (Dolor y gloria), Kenneth Branagh (Belfast) y Paolo Sorrentino (Fue la mano de Dios). Ahora le toca el turno a Steven Spielberg, que contará su propia historia, la de un niño con el sueño de convertirse en director de cine. Vuelve a confiar en Tony Kushner para el guion, tal y como hizo en Munich, Lincoln y West Side Story. Michelle Williams como su madre, Seth Rogen como su tío, Paul Dano como su ausente padre, Julia Butters como su hermana y Gabriel LaBelle como el propio trasunto de Spielberg liderarán un reparto en el que también aparece, atención, David Lynch en un papel secreto. Si Spielberg es nominado al Oscar a la mejor película el año que viene igualará el récord histórico de otra leyenda como William Wyler.

Reparto: Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Julia Butters, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch, David Lynch

Distribuidora: Universal

Fecha de estreno: 23 de noviembre (Estados Unidos)

'The Good Nurse' (Tobias Lindhom)

Jessica Chastain gana el Oscar a la Mejor Actriz con la transformación radical de 'Los ojos de Tammy Faye'. Reuters

Charlie Cullen es un enfermero considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de la Historia. Bajo el apodo "Ángel de la Muerte", Cullen era un padre y marido que se ganaba la vida como cuidador. Su secreta afición de arrebatar vidas le llevó a estar implicado en la muerte de hasta 300 personas, repartidas entre nueve hospitales de las ciudades de Nueva Jersey y Pensilvania a lo largo de 16 años. Los ganadores del Oscar Eddie Redmayne y Jessica Chastain son los protagonistas de The Good Nurse, la primera película americana de Tobias Lindhom. Vinculado con series y películas como The Investigation (El caso del submarino), Borgen, Otra ronda y A War (Una guerra), Lindhom es uno de los grandes nombres del pujante cine danés.

Reparto: Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Nnamdi Asomugha, Kim Dickens, Noah Emmerich

Distribuidora: Netflix

'I wanna dance with somebody' (Kasi Lemmons)

Whitney Houston.

Todos los años hay algún biopic que posiciona a su actor como inevitable favorito a conseguir la nominación al Oscar por recrear a un popular personaje público. Naomie Ackie, vista en The End of the Fucking World o la última temporada de Master of None, se convierte en Whitney Houston a las órdenes de Kasi Lemmons, una directora que ya llevó a la nominación al Oscar a Cynthia Erivo por hacer de Harriet Tubman. El guionista de la película, Anthony McCarten, es experto en llevar a sus personajes a los Oscar. En su currículuo están biografías como La teoría del todo (Oscar de Eddie Redmayne), El instante más oscuro (Oscar de Gary Oldman), Bohemian Rhapsody (Oscar de Rami Malek) y Los dos papas (nominaciones de Jonathan Pryce y Anthony Hopkins). Cuidado.

Reparto: Naomi Ackie, Ashton Sanders, Stanley Tucci, Clarke Peters, Nafessa Williams, Tamara Tunie, Lance A. Williams, Bria D. Singleton, Kris Sidberry, Alana Monteiro, Daniel Washington

Distribuidora: Sony Pictures

Fecha de estreno: 23 de diciembre

'The Killer' (David Fincher)

David Fincher seguirá colaborando con Netflix después de House of Cards, Mindhunter, Mank y, recientemente, la serie de ensayos sobre cine Voir. El cineasta, que sigue esperando el Oscar después de sus nominaciones por El curioso caso de Benjamin Button, La red social y Mank, adapta la novela gráfica de Alexis Nolent sobre un asesino en serie que comienza a derrumbarse psicológicamente al tomar conciencia de sus crímenes. Fincher volverá a trabajar con el el guionista de Seven, Andrew Kevin Walker, en un nuevo relato sobre asesinos en serie. Michael Fassbender y Tilda Swinton son los protagonistas de una película que podría seguir los pasos de El poder del perro como película estrella de Netflix para la próxima temporada de premios.

Reparto: Michael Fassbender, Tilda Swinton

Distribuidora: Netflix

'Killers of the Flower Moon' (Martin Scorsese)

Primera foto de 'Killers of the Flower Moon'.

Martin Scorsese cambia Netflix, la casa de El irlandés, por Apple TV+ para su millonario nuevo proyecto. Killers of the Flower Moon es la adaptación del aclamado superventas escrito por David Grann. Ambientada en la Oklahoma de los años 20, la película narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage que era muy rica en petróleo; una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el Reinado del Terror. Scorsese reúne por primera vez en una de sus películas a los dos actores que han marcado su carrera: Leonardo DiCaprio y Robert DeNiro. No hay que olvidar tampoco la aparición de Jesse Plemons, nominado al Oscar por El poder del perro, en un personaje que estaba pensado inicialmente para el propio DiCaprio. Tras el fantasmagórico paso por los cines de Macbeth, es un misterio qué tipo de estreno tendrá Killers of the Flower Moon.

Reparto: Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Barry Corbin, Brendan Fraser, Robert De Niro, John Lithgow, Tantoo Cardinal, Lily Gladstone

Distribuidora: Apple TV+

'Napoleón' (Ridley Scott)

Joaquin Phoenix con su Oscar por 'Joker'. Reuters

A sus 84 años no hay quién pare a Ridley Scott. Tras estrenar dos películas en 2020, el inglés acaba de empezar a rodar Napoleón, su soñado proyecto sobre Napoleón Bonaparte y conocido hasta hace poco como Kitbag. Joaquin Phoenix se convertirá en el legendario militar francés en su reencuentro con un director que le llevó a su primera nominación al Oscar con Gladiator. Vanessa Kirby sustituye a la anunciada Jodie Comer en el papel de Josefina Bonaparte, baja del drama histórico por problemas de agenda y retrasos del rodaje derivados del COVID-19. "Napoleón es un hombre que siempre me ha fascinado. Salió de la nada para gobernar todo, pero mientras tanto estaba librando una guerra romántica con su adúltera esposa Josefina", explicó Scott en la presentación de la película de Apple TV+. "Él conquistó el mundo para tratar de ganarse su amor, y cuando no pudo, lo conquistó para destruirla. Y se destruyó a sí mismo en el proceso".

Reparto: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Youssef Kerkour, Liam Edwards

Distribuidora: Apple TV+

'Next Goal Wins' (Taika Waititi)

Taika Waititi, ganador del Oscar por el guion de Jojo Rabbit, estrenará dos películas en 2022: la cuarta entrega de las aventuras de Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel y Next Goal Wins, una comedia dramática que contará la historia real de Thomas Rongen. El entrenador holandés consiguió una hazaña al tomar las riendas del equipo de fútbol americano de la Samoa Americana y convertirles en una amenaza en su deporte tras muchos años como una de las peores selecciones del planeta. Michael Fassbender y Elisabeth Moss son los protagonistas del proyecto de Fox Searchlight, aunque toda la atención se la llevará Will Arnett: el actor de Arrested Development ha sido elegido por Waititi para sustituir a Armie Hammer. Arnett tendrá que volver a grabar las escenas que ya había rodado el protagonista de Call me by your name, siguiendo los pasos de Christopher Plummer en Todo el dinero del mundo y Tig Notaro en Ejército de los muertos.

Reparto: Michael Fassbender, Elisabeth Moss, Rhys Darby, Rachel House, Will Arnett

Distribuidora: Fox Searchlight

¡Nop! (Jordan Peele)

Dos residentes de un remoto pueblo en el interior de California realizan un descubrimiento tan insólito como escalofriante. Poco más se sabe del detonante de ¡Nop!, la tercera película de una de las grandes promesas del nuevo cine mainstream con personalidad de autor de Estados Unidos. Con Déjame salir ganó el Oscar al mejor guion original y estuvo nominada en todas las categorías principales. Nosotros se fue de vacío con una Lupita Nyong'o que hubiera sido una digna ganadora del premio a mejor actriz, pero la Academia históricamente se ha mostrado reacia a reconocer las interpretaciones en el cine de género. En ¡Nop! el director continuará explorando el terror social y repite con Daniel Kaluuya en el reparto, a quien acompañan Keke Palmer (Hustlers), Steven Yeun (The Walking Dead), Barbie Ferreira(Euphoria), Brandon Perea (Doom Patrol) y Michael Wincoot (Westworld). Sobre el papel no parece una película de Oscars, pero con Peele nunca se sabe.

Reparto: Steven Yeun, Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Terry Notary, Donna Mills, Michael Wincott, Barbie Ferreira

Distribuidora: Universal Pictures

Fecha de estreno: 22 de julio

'Poor things' (Yorgos Lanthimos)

Yorgos Lanthimos y Tony McNamara vuelven a trabajar juntos después de La favorita en Poor Things, un relato al estilo de Frankenstein ambientado en la era victoriana que cuenta la historia de Belle Baxter, una joven devuelta a la vida por un científico tan excéntrico como brillante. Emma Stone se vuelve a poner a las órdenes del director griego en un thriller fantástico inspirado en la aclamada novela homónima de Alasdar Gray, publicada en 1992. La ambientación de época no impedirá a la pareja hablar de temas como las desigualdades sociales, las relaciones, la memoria y la identidad. Poor Things es, además, uno de los pocos títulos de Searchlight (la casa de ganadoras del Oscar como Slumdog Millionaire, 12 años esclavitud, La forma del agua y Nomadland) que se estrenarán en cines próximamente.

Reparto: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Wayne Brett, Christopher Abbott, Margaret Qualley, Kathryn Hunter, Suzy Bemba

Distribuidora: Searchlight

'She Said' (Maria Schrader)

Las reporteras del New York Times, Megan Twohey y Jodi Kantor, publicaron una de las historias más importantes de una generación: una historia que ayudó al lanzamiento del movimiento #MeToo y que ayudó a romper décadas de silencio sobre el tema de las agresiones sexuales en Hollywood. Carey Mulligan (con su espectacular resurgimiento en Una joven prometedora aún presente) y Zoe Kazan interpretarán a las periodistas, aunque el talento detrás de las cámaras es igual de prometedor. She Said es la primera película en inglés de Maria Schrader, ganadora del Emmy por la miniserie Unorthodox y responsable de la última candidata alemana a los Oscar, El hombre perfecto. Producen Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner, responsables con su productora Plan B de dos ganadoras del Oscar a la mejor película: 12 años de esclavitud y Moonlight.

Reparto: Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, André Braugher, Samantha Morton, Tom Pelphrey, Adam Shapiro

Distribuidora: Universal

Fecha de estreno: 18 de noviembre (Estados Unidos)

'The Son' (Florian Zeller)

Anthony Hopkins en una escena de 'El Padre', de Florian Zeller A Contracorriente Films Imagen promocional

Florian Zeller lleva a la pantalla la segunda entrega de su trilogía sobre la familia. Después de que El padre ganara dos Oscar al mejor actor (Anthony Hopkins) y al mejor guion adaptado (el propio Zeller junto a Christopher Hampton, responsable de adaptar sus memorables diálogos al inglés), The Son reúne a los tres en otro drama familiar que promete llevar a la audiencia al límite. Peter (Hugh Jackman) ve cómo su agitada vida junto a su nueva pareja (Vanessa Kirby) y su bebé, se transforma con el regreso de su exmujer (Laura Dern). Esta aparece con el hijo adolescente de la pareja, un joven problemático con el que es difícil comunicarse, agresivo y distante y que acaba de abandonar la escuela. Peter hará todo lo posible por ayudar al joven, pero el peso de su condición colocará a toda la familia en un camino delicado y peligroso.

Reparto: Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Anthony Hopkins, Laura Dern y Zen McGrath

Distribuidora: STX Entertainment

'TÁR' (Todd Field)

Han tenido que pasar 15 años para que Todd Field se volviera a poner detrás de las cámaras. El actor reconvertido en director impactó con sus dos primeras películas, En la habitación y Juegos secretos, nominadas a ocho Oscar (cinco de ellas para sus actores). Field romperá por fin su sequía creativa contando la historia de Lydia Tar, una reconocida directora de orquesta que tiene una crisis existencial antes del concierto que puede suponer la cima de su carrera. La infalible Cate Blanchett lidera un reparto en el que también están Nina Hoss y Mark Strong. TÁR será, seguramente, uno de los títulos más cotizados en el circuito de festivales de 2022

Reparto: Cate Blanchett, Nina Hoss, Mark Strong, Noémie Merlant

Distribuidora: Focus Features

Fecha de estreno: 7 de octubre

'Three Thousand Years Of Longing' (George Milller)

George Miller mereció ganar el Oscar a mejor película y director con Mad Max: Furia en la carretera. El australiano volverá a tener una oportunidad con Three Thousand Years Of Longing, un drama fantástico protagonizado por Idris Elba y Tilda Swinton. Una profesora de literatura viaja a Estambul. Durante su visita a un zoco le regalan lo que resulta ser una lámpara mágica de la cual sale un genio que le narra todas las aventuras vividas a lo largo de sus más de 3.000 años de vida. Todos los rumores apuntan a que Three Thousand Years Of Longing participará en la Sección Oficial a concurso después de que la revolucionaria película protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron fuera relegada a un pase fuera de la competición.

Reparto: Idris Elba, Tilda Swinton

Distribuidora: Metro-Goldwyn-Mayer

'Trece vidas' (Ron Howard)

'Rescate en las profundidades' es uno de los 15 documentales prefinalistas al Oscar.

Dicen los mentideros de Hollywood que la nueva película de Ron Howard ha conseguido algunas de las mejores reacciones en los test screenings en la historia de un veterano estudio como Universal. Trece vidas lleva al cine la misma historia que Rescate en las profundidades, el emocionante documental de los directores de Free Solo sobre la mediática misión rescate en Tailandia de un grupo de niños y su entrenador de fútbol que quedan atrapados en unas cuevas subterráneas que se están inundando. El éxito de CODA en los Oscar vuelve a recordarnos que las emociones fuertes son un imán de votos entre los académicos.

Reparto: Colin Farrell, Viggo Mortensen, Joel Edgerton, Tom Bateman

Distribuidora: Universal

Fecha de estreno: 18 de noviembre

'The Whale' (Darren Aronofsky)

A Hollywood le encantan los regresos de sus viejas estrellas caídas en desgracia. El propio Darren Aronosfky ya hizo lo propio con Mickey Rourke en la fantástica El luchador y volverá a hacer lo mismo en la adaptación de la obra de Samuel D. Hunter. Brendan Fraser interpreta en The Whale a un recluso que pesa más de 250 kilos y que se esconde del mundo comiendo hasta la muerte. Justo cuando da su vida por perdida, aparece ante él una posibilidad de redención en forma de su hija abandonada. Sadie Sink (la revelación de Stranger Things y la trilogía de La calle del terror) compartirá escena con un Fraser que sabe lo que es tocar fondo después de ser una de las estrellas más prometedoras de Hollywood con películas como La momia, Dioses y monstruos y George de la Jungla.

Reparto: Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau, Sathya Sridharan

Distribuidora: A24

'White Noise' (Noah Baumbach)

El equipo de 'Marriage Story' posa en Venecia. EFE

White Noise es el tercer episodio en la historia de amor entre Noah Baumbach y Netflix, iniciada por The Meyerowitz Stories y continuada por Historia de un matrimonio. A partir de una novela de Don DeLillo (El silencio, Seix Barral), el neoyorquino contará qué pasa cuando un accidente industrial causa una gravísima crisis medioambiental en una bucólica ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos. Adam Driver será Jack, un profesor universitario especializado en la figura de Hitler que debe hacer frente a la catastrófica situación junto a su mujer Babette y los cuatro hijos de la pareja. Greta Gerwig, actriz fetiche, frecuente colaboradora y pareja en la vida real de Baumbach, interpretará el papel femenino protagonista. Hollywood llevaba más de 15 años intentando adaptar el relato de DeLillo. Barry Sonnenfeld (Men in Black) y Michael Almereyda (Hamlet) fueron los directores que se quedaron más cerca de conseguirlo.

Reparto: Adam Driver, Greta Gerwig, Jodie Turner-Smith, Don Cheadle, Alessandro Nivola, Raffe Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, André Benjamin

Distribuidora: Netflix

'Women Talking' (Sarah Polley)

Han pasado diez años desde que la crítica quedó deslumbrada ante Stories we tell, el documental de la actriz y directora Sarah Polley (musa de Isabel Coixet en Mi vida sin mí y La vida secreta de las palabras) sobre su familia. Muchos se han preguntado por qué la canadiense no había vuelto a dirigir, hasta que hace unos meses reveló que había sufrido un accidente doméstico (le cayó en la cabeza un extintor) que le había dejado serias secuelas de salud. Polley por fin vuelve con la más que prometedora Women Talking, la historia de un grupo de mujeres en una colonia religiosa aislada en medio de Bolivia que luchan por reconciliar su fe con una serie de agresiones sexuales cometidas por los hombres de la colonia. Frances McDormand lidera el espectacular reparto protagonista de una película que comparte productores con She Said, el equipo ganador del Oscar por 12 años de esclavitud y Moonlight.

Reparto: Frances McDormand, Rooney Mara, Claire Foy, Ben Whishaw, Jessie Buckley

Distribuidora: United Artists Releasing

'Yo me encargo de la cerveza' (Peter Farrelly)

Zac Efron en 'Yo me encargo de la cerveza'.

El ganador de dos Oscar Peter Farrelly ya tiene preparada su primer trabajo desde Green Book, la película que cambió para siempre la carrera de un director que había creado junto a su hermano Bobby un sello como director de humor escatalógico y salvaje. Peter volverá a dirigir en solitario con Yo me encargo de la cerveza (The Greatest Beer Run Ever), una nueva comedia dramática protagonizada por Zac Efron, Bill Murray y Russell Crowe. El cineasta lleva al cine el libro homónimo de Joanna Molloy y John "Chickie" Donohue inspirado en la historia real del propio Donohue, un hombre que dejó Nueva York en 1968 para buscar a sus amigos de la infancia y tomarse unas cervezas con ellos -aunque ahora eran militares y estaban destinados en Vietnam.

Reparto: Russell Crowe, Zac Efron, Bill Murray, Kyle Allen, Archie Renaux, Jake Picking, Will Ropp

Distribuidora: Apple TV+

Otras películas que podrían entrar en la carrera

• Astroid City (Wes Anderson)

• The Batman (Matt Reeves)

• Bones and All (Luca Guadagnino)

• Cha Cha Real Smooth (Cooper Riff)

• Dissapointment Boulevard (Ari Aster)

• Don't Worry Darling (Olivia Wilde)

• Everything, everything, all at once (The Daniels)

• Good luck to you, Leo Grande (Sophie Hyde)

• Red (Domee Shi)

• Rustin (George C. Wolfe)

• Spaceman (Johan Renck)

• Spider-Man: Actross the Spider-Verse (Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson)

• The Woman King (Gina Prince-Bythewood)

