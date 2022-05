Todo lo que sabemos de 'Stranger Things' temporada 4 parte 2: Estreno, episodios, duración y más

Después de tres años sin tener noticias de ellos, por fin ha vuelto Stranger Things con el primer volumen de la cuarta temporada. La espera ha sido larga, pero ha valido la pena y ya están disponibles los nuevos episodios en Netflix.

Sin embargo, este es solo el primer volumen y aún quedan dos episodios más, que se estrenarán en un segundo volumen que llegará en julio a la plataforma. Os contamos todo lo que debéis saber de los últimos episodios de la temporada.

¿Cuándo se estrena el final de la temporada?

Fotograma de la cuarta temporada de la serie. Netflix

La temporada 4 de Stranger Things llega a Netflix en dos partes. El primer volumen -que ya está disponible en el catálogo desde el pasado viernes- tiene un total de 7 episodios, con una media de 78 minutos de duración.

El 1 de julio se estrenará el segundo volumen, que incluirá los últimos dos episodios de la temporada y tendrán una duración aún mayor que los capítulos de la primera parte.

La segunda parte tendrá menos episodios pero serán más largos

Con tan solo dos episodios, el segundo volumen de la cuarta temporada será el más emocionante, pero también tendrá la duración más larga de media, superando también los 60 minutos.

El primero de ellos, titulado 'Papa', tiene una hora y veinticinco minutos de duración. El segundo, 'The Piggyback', tendrá nada menos que dos horas y treinta minutos.

Lo que nos espera en la quinta y última temporada

La cuarta temporada va a más y promete un final por todo lo alto. Netflix

El esperado final de la serie llegará con la quinta y última temporada, de la cual aún se desconoce su fecha de estreno. Los hermanos Duffer, creadores de la serie, adelantaron que durante la pausa de seis meses por la pandemia tuvieron tiempo de hacer un esquema de los últimos episodios y que se los presentaron a Netflix.

También hablaron sobre el tiempo que tendremos que esperar para ver el final definitivo de la serie, haciendo hincapié en que no tardará tanto como la cuarta. "No nos aferremos a esto, pero la espera debería ser un poco más corta esta vez, debido al hecho de que ya tenemos un esquema inicial. No podemos imaginar que haya otra pausa forzada de seis meses", concluyeron.

'Stranger Things' continuará con un spin-off

Los hermanos Duffer durante la presentación de la segunda temporada de ‘Stranger Things’. Netflix

Los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer tienen claras sus intenciones de seguir explorando el universo de la serie, y ya saben cómo será el spin-off de la ficción estrella de Netflix.

Recientemente escribieron en una entrevista por correo electrónico que "tienen una idea que les entusiasma mucho...", pero que "aún no le han dicho a nadie nada, y mucho menos la han escrito". De hecho, el único que conoce de qué se trata es Finn Wolfhard, el actor que interpreta a Mike en la serie y habrá que esperar al final de la serie para saber más del asunto.

